40.000 khán giả reo hò, hòa giọng dưới mưa trong 'concert quốc gia'
Tối 23/8, hơn 40.000 khán giả đổ về Vạn Phúc City tham dự concert "Tổ quốc trong tim". Dưới cơn mưa lớn, biển người vẫn reo hò, giơ cao cờ đỏ sao vàng và hòa giọng cùng nhau.
Cơn mưa nặng hạt tại TP.HCM trong chương trình "Tổ quốc trong tim" 2026 tưởng chừng là bất lợi, nhưng trở thành khoảnh khắc đặc biệt mà không kịch bản nào có thể viết trước được.
Tối 23/8, hơn 40.000 khán giả đổ về Vạn Phúc City tham dự concert "Tổ quốc trong tim". Dưới cơn mưa lớn, biển người vẫn reo hò, giơ cao cờ đỏ sao vàng và hòa giọng cùng nhau.