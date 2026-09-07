Văn hóa

Cơn mưa nặng hạt tại TP.HCM trong chương trình "Tổ quốc trong tim" 2026 tưởng chừng là bất lợi, nhưng trở thành khoảnh khắc đặc biệt mà không kịch bản nào có thể viết trước được.