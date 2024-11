Vidal dính cáo buộc tấn công tình dục

Marca đưa tin Vidal cùng các đồng đội tại Colo Colo bị tố cáo "có hành vi dùng ma túy để cưỡng hiếp một phụ nữ" tại hộp đêm. Thông tin này được lực lượng cảnh sát Carabineros của Chile công bố.

Sự việc xảy ra tại một hộp đêm ở khu vực Vitacura, phía đông bắc Santiago. Đây là nơi các cầu thủ Colo Colo chọn để ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Deportes Iquique. Thắng lợi này giúp Colo Colo nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành chức vô địch ở giải quốc nội. Nhóm cầu thủ Colo Colo cũng nhân buổi tiệc này để tổ chức sinh nhật cho hai thành viên Lucas Cepeda và Vicente Pizarro.

Hiện tại, chưa có ai bị bắt giữ. Danh tính các cầu thủ có liên quan vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Đại tá Gerardo Aravena xác nhận rằng Vidal là cầu thủ duy nhất bị đưa đến đồn cảnh sát và sau đó được thả.

"Anh ấy được đưa đến đồn cảnh sát như một phần của cuộc điều tra và đã có thể trở lại cuộc sống thường ngày. Có một nhóm cầu thủ liên quan, nhưng tôi không thể cung cấp thêm thông tin vì điều đó có thể làm cản trở quá trình điều tra", Aravena cho biết.

Theo báo chí Chile, nạn nhân không phải là người trực tiếp tố cáo mà là chị gái của cô. Văn phòng công tố đang chờ đợi kết quả xét nghiệm của nạn nhân để phát triển điều tra. Đại tá Aravena nhấn mạnh rằng đây chỉ là giai đoạn điều tra ban đầu và đội ngũ chuyên môn sẽ thực hiện nhiều quy trình khác nhau, tiêu tốn nhiều thời gian.

Người thụ lý vụ án này là công tố viên Francisco Lanas. Ông cũng đang giải quyết một vụ cưỡng hiếp khác liên quan đến cựu cầu thủ Jorge Valdivia.

Phía Vidal lẫn Colo Colo vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. Đây là tuần thi đấu quan trọng khi CLB đang cạnh tranh với Universidad de Chile, đội bóng đang xếp nhì bảng và thua Colo Colo 2 điểm.

Hôm 2/2, Vidal tái xuất trong màu áo Colo Colo, đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp của tiền vệ này. Anh nhận lương khoảng 100.000 USD mỗi tháng, phá kỷ lục ở giải Chile.

