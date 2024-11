21 người chăm sóc trang cá nhân của Ronaldo

Tomas Froes, CEO của Dentsu, tiết lộ rằng 16 nhân viên được phân công chăm sóc kênh YouTube "UR Cristiano". 5 người còn lại (thuộc công ty truyền thông Whisper ở Anh) sẽ sang Saudi Arabia để sản xuất những nội dung về cuộc sống đời thường và công việc của CR7.

"Để cho mọi người thấy những câu chuyện về Ronaldo chưa từng có trước đây, chúng tôi cần thời gian. Ronaldo không phải là một YouTuber và sẽ không trở thành một YouTuber. Anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp và sau này sẽ là một doanh nhân", ông Froes cho biết.

Hồi tháng 7, Ronaldo lấn chân vào lĩnh vực sáng tạo nội dung trên YouTube. Với việc sở hữu hàng triệu người theo dõi trên Instagram và là vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới, việc ra mắt kênh YouTube mang tên "UR Cristiano" gây sự chú ý lớn từ dư luận. Chỉ sau 90 phút, kênh đã nhanh chóng đạt được 1 triệu người đăng ký. Hiện tại, con số này đã vượt qua 66 triệu người.

Hồi tháng 8, kỷ lục thế giới Guinness công nhận "UR Cristiano" là kênh YouTube có nhiều người đăng ký nhất trong vòng 24 giờ (đạt gần 20 triệu lượt đăng ký).

Pedro Pinta, Phó Chủ tịch YouTube khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, cho biết: “Màn hợp tác giữa YouTube và huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo là sự tâm huyết và cống hiến của đôi bên. Đây chỉ mới là khởi đầu cho một hành trình đầy hấp dẫn. Chúng tôi rất háo hức chờ đón những điều sắp tới".

Nội dung trên kênh "UR Cristiano" đến thời điểm này chủ yếu về các hoạt động dã ngoại, du lịch gia đình và podcast tâm sự chuyện tình yêu với cô bạn gái Georgina Rodriguez. Hiện tại, ông vua của nền tảng này là "MrBeast" với 327 triệu người đăng ký, gấp gần 5 lần so với CR7.

