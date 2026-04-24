Vicostone ra mắt bộ sưu tập 2026 - đánh thức cảm xúc trong không gian

Bộ sưu tập "Tự do mây trời" 2026 của Vicostone ra mắt với 4 mẫu đá, tái hiện chuyển động của mây trời trong từng khoảnh khắc biến chuyển của thiên nhiên.

Nhân dịp này, Vicostone áp dụng chương trình ưu đãi đến 20% trong khoảng 4/5-17/6. Đây là thời điểm lý tưởng để nâng tầm tổ ấm trước thềm hè rực rỡ.

Vicostone - tự do mây trời phiên bản 2026

Trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc, khi không gian sống thường ưu tiên công năng hơn trải nghiệm cảm xúc, những sản phẩm đá ốp bề mặt của Vicostone không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn hướng đến kiến tạo “điểm chạm” tinh tế. Sản phẩm giúp khách hàng tái tạo năng lượng, cân bằng và kết nối với thiên nhiên trong ngôi nhà của mình.

Từ cảm hứng tự do và khoáng đạt của bộ sưu tập “Vicostone - Tự do mây trời” 2025 (Above the Cloud), phiên bản 2026 đưa trải nghiệm ấy tiến xa hơn. Thương hiệu chắt lọc và tái hiện chuyển động tinh tế của mây trời vào không gian sống. Từ đó, mỗi bề mặt không chỉ hiện diện như vật liệu nội thất hoàn mỹ, mà còn kiến tạo tổ ấm lưu giữ cảm xúc và nhịp điệu thiên nhiên trong đời sống thường nhật.

Việc đều đặn ra mắt bộ sưu tập đá nhân tạo mới hàng năm cho thấy sức sáng tạo của thương hiệu, qua đó khẳng định dấu ấn khác biệt của Vicostone.

Điểm nổi bật của các thiết kế trong bộ sưu tập phiên bản 2026 là màu sắc trung tính hài hòa, kết hợp cùng đường vân đá mềm mại, xếp lớp đan xen. Các đường vân khi uyển chuyển và bồng bềnh, khi lan tỏa mạnh mẽ, tạo chiều sâu thị giác và cảm giác chuyển động tự nhiên trên bề mặt.

Nhờ đó, 4 sản phẩm mới không chỉ dễ dàng ứng dụng trong nhiều không gian như đá ốp bếp, phòng khách hay phòng tắm, mà còn linh hoạt với đa dạng phong cách nội thất - từ tối giản, Japandi đến hiện đại cao cấp hay tân cổ điển... Đây cũng là cách Vicostone, thương hiệu đá nhân tạo cao cấp top 3 toàn cầu, góp phần kiến tạo không gian sống tinh tế, giàu cảm xúc và khơi gợi cảm hứng sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Gói trọn dư vị của mây trời hoàng hôn vào không gian sống, Vicostone Roxana BQ6981 với sắc nâu đất ấm áp và đường vân mềm mại, mang đến vẻ đẹp tinh tế.

Chào đón mùa hè và đánh dấu sự ra mắt của bộ sưu tập mới, Vicostone triển khai chương trình ưu đãi “Tự do mây trời - Đón hè rực rỡ”. Trong thời gian 4/5-17/6, tại hệ thống đại lý thành phẩm của Vicostone trên toàn quốc, khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi lên đến 20% để nâng tầm không gian sống với sản phẩm đẳng cấp quốc tế.

Chương trình ưu đãi được áp dụng cho bộ sưu tập “Vicostone - Tự do mây trời” phiên bản 2026 và bộ sưu tập qua các năm như Vũ điệu đại dương, Dòng chảy nhiệt đới, hay Tự do mây trời phiên bản 2025... Đây chính là cơ hội để gia chủ sở hữu những tuyệt tác bề mặt, khơi nguồn cảm hứng sống tích cực và khẳng định dấu ấn cá nhân cho tổ ấm trước thềm hè.

Vicostone Cassandra BQ6728 tái hiện vẻ đẹp của mây trời trước cơn dông, với đường vân trắng thanh mảnh trên nền xám, mang đến sự thanh lịch và chiều sâu, đồng thời mở ra không gian hiện đại.

Vật liệu an toàn, bền vững và nguồn gốc minh bạch

Nhất quán với tầm nhìn dài hạn của tập đoàn mẹ Phenikaa, Vicostone kiên định với mục tiêu kiến tạo giá trị thiết thực và bền vững, khẳng định vị thế top 3 thương hiệu đá nhân tạo toàn cầu bằng chuỗi giá trị tự chủ và minh bạch.

Hơn 90% nguyên liệu đầu vào chất lượng cao được nghiên cứu và sản xuất nội bộ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tập đoàn Phenikaa nói chung và Vicostone nói riêng. Điều này giúp kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng và tính bền vững của chuỗi cung ứng nguyên vật liệu.

Lấy cảm hứng từ áng mây trước bình minh, Vicostone Beryl BQ6984 sở hữu vân mây mềm mại trên nền xám - mảnh ghép ấn tượng cho không gian, giúp khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho tổ ấm.

Sau 24 năm phát triển, danh mục hơn 150 sản phẩm Vicostone chinh phục thị trường bởi cơ lý tính vượt trội: Độ bền cao, độ hút nước cực thấp (0,02%), dễ vệ sinh và đạt nhiều chứng chỉ uy tín như Declare, NSF, GreenGuard, Microbial Resistant.

Vicostone Golden Polaris BQ2616 khắc họa bầu trời trong trẻo và bừng sáng sau cơn bão tuyết với đường vân ấm áp trên nền trắng, khơi gợi nguồn năng lượng tươi mới cho không gian.

Đặc biệt, Vicostone là một trong số ít thương hiệu Việt Nam công bố đầy đủ tài liệu HPD và EPD. Điều này thể hiện sự minh bạch về thành phần và tác động sức khỏe cũng như tác động môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, tạo nền tảng để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và dự án công trình xanh đạt chuẩn LEED. Vicostone chính là lựa chọn vật liệu bề mặt ấn tượng cho không gian sống an toàn, bền vững và giàu cảm hứng.