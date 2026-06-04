Văn Phú hợp tác UAD, nâng chuẩn phát triển đô thị vị nhân sinh

Thông qua hợp tác với UAD, Văn Phú hướng tới nâng cao chất lượng quy hoạch, thiết kế và phát triển các không gian sống đáp ứng nhu cầu đô thị hiện đại.

Thỏa thuận hợp tác giữa Văn Phú và Viện Nghiên cứu - Thiết kế Kiến trúc Đại học Chiết Giang (UAD) nhằm tăng cường năng lực quy hoạch, thiết kế và ứng dụng các mô hình phát triển đô thị quốc tế vào Việt Nam.

Đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú cho biết ký kết hợp tác là bước đi nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, thiết kế và phát triển đô thị trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và giá trị sống.

Theo thỏa thuận, UAD sẽ đồng hành cùng Văn Phú trong nhiều lĩnh vực, từ tư vấn đầu tư, kết nối các đối tác Trung Quốc trong các mô hình thương mại, du lịch, giải trí đến nghiên cứu định hướng phát triển dự án, quy hoạch đô thị, thiết kế kiến trúc, ứng dụng công nghệ xây dựng và chuyển giao các giải pháp phát triển đô thị.

Việc hợp tác không chỉ nhằm bổ sung nguồn lực chuyên môn mà còn giúp tiếp cận các tư duy quy hoạch hiện đại, từng bước chuẩn hóa hoạt động phát triển dự án theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Hai bên tại lễ ký kết hợp tác ngày 3/6. Ảnh: Văn Phú.

Thành lập năm 1953, UAD là một trong những viện thiết kế kiến trúc hạng A của Trung Quốc. Sau hơn 70 năm hoạt động, đơn vị này phát triển hệ sinh thái tư vấn trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, bảo tồn di sản và quản lý dự án.

UAD hiện sở hữu nhiều chứng chỉ chuyên môn cấp cao trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, hạ tầng giao thông, cảnh quan và công trình xanh. Viện cũng tham gia đánh giá các công trình tiêu thụ năng lượng gần bằng 0 (Near-Zero Energy Building), một xu hướng đang được nhiều quốc gia thúc đẩy nhằm hướng tới phát triển đô thị xanh và bền vững.

Trong quá trình hoạt động, UAD hợp tác với nhiều đơn vị tư vấn và thiết kế quốc tế như SOM, KPF, Gensler, NBBJ, Herzog & de Meuron, Kengo Kuma, MVRDV và Foster + Partners, đồng thời tham gia các dự án tại Indonesia, Sri Lanka, New Zealand, Israel và Việt Nam.

Theo Văn Phú, việc lựa chọn UAD nằm trong định hướng tiếp cận kinh nghiệm quốc tế và các mô hình phát triển đô thị tiên tiến nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư công vào các công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc, sân bay, đường vành đai, đường sắt đô thị và các dự án đô thị thông minh. Cùng với đó, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tạo thêm dư địa cho thị trường bất động sản phát triển.

“Những thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quy hoạch, khả năng triển khai và tầm nhìn dài hạn của các nhà phát triển dự án”, đại diện Văn Phú cho biết.

Dự án Vlasta Thủy Nguyên do Văn Phú phát triển tại Hải Phòng. Ảnh: Văn Phú.

Hơn 23 năm hoạt động, Văn Phú phát triển nhiều loại hình bất động sản trên cả nước, từ khu đô thị, nhà ở, khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng đến hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Doanh nghiệp hướng đến các công trình có khả năng thích ứng với nhu cầu tương lai, đồng thời nâng cao chất lượng sống và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng. Theo đơn vị này, sự tham gia của UAD sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các tư duy quy hoạch mới và nâng cao chất lượng dự án trong thời gian tới.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Văn Phú tập trung vào ba định hướng gồm nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển bền vững và đổi mới tư duy phát triển đô thị. Doanh nghiệp cho biết đang tối ưu toàn bộ chuỗi giá trị từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến vận hành nhằm hướng tới các không gian sống cân bằng giữa tiện ích, môi trường và yếu tố văn hóa.

Định hướng này được gọi là triết lý phát triển “vị nhân sinh”, trong đó các hoạt động đầu tư, quy hoạch và thiết kế đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống và xây dựng cộng đồng cư dân bền vững.

Theo doanh nghiệp, hợp tác với UAD không chỉ giúp tăng cường năng lực tư vấn quốc tế mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các mô hình phát triển đô thị đang được áp dụng tại nhiều quốc gia. Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa bước sang giai đoạn chú trọng chất lượng tăng trưởng, những hợp tác chuyên môn như này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy các chuẩn mực phát triển mới trên thị trường bất động sản.