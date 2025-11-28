Vì sao việc 'rắc thính' lại hấp dẫn trong tình yêu đơn phương?

Những hành động cỏn con cùng chút quan tâm nho nhỏ đủ để khiến bạn vương vấn mãi không thôi và cứ quay trở lại. Họ chỉ cần một sự xác nhận chắc chắn để biết rằng bạn sẽ còn tìm tới họ vì muốn nhiều điều từ họ hơn.

Vì sao chúng ta không thể dứt ra được?

Vì sao những mối quan hệ mập mờ và tình yêu đơn phương lại làm tổn thương chúng ta nhiều đến thế? Đó là điều mà tôi đã tự hỏi bản thân trong suốt bao năm trời và có lẽ tôi đã có được vài đáp án. Thứ nhất là, chúng khiến ta có cảm giác mình là kẻ thất bại.

Chúng ta bước vào mối quan hệ này với vô số kỳ vọng cùng một trái tim nhạy cảm. Có thể chúng ta đã bắt đầu kể cho mọi người nghe về đối tượng mới này trong cuộc sống của mình, rằng ta cảm thấy phấn khích như thế nào, tràn đầy niềm hy vọng ra sao - ta hình dung trong tâm trí về một tương lai đắp xây cùng người ấy. Nhưng khi mọi chuyện chẳng đi được tới đâu, ta lại cảm thấy bản thân không đủ tốt.

Và đồng thời, có thể chúng ta cũng đang cảm thấy khá dại khờ khi để bản thân bị cuốn vào một người không xứng đáng với thời gian, công sức và tình yêu mà mình bỏ ra. Thật khó mà không tự đổ lỗi cho mình vì những mối quan hệ thế này, cũng như suy tư về những kết quả tốt đẹp hơn nếu trước kia mình không làm như vậy.

Có phải bạn đã quá dễ dãi? Có điều gì ở bạn mà họ không cảm thấy hấp dẫn hoặc không khát khao? Việc không thể nâng mối quan hệ này lên giai đoạn cam kết sẽ khiến chúng ta có cảm giác như mình đang làm sai gì đó trong câu chuyện hẹn hò, khiến lòng tự tôn càng thêm bị tổn thương.

Thứ hai, các mối quan hệ mập mờ thường thiếu sự chắc chắn, khiến chúng ta lúc nào cũng rơi vào trạng thái mơ hồ. Khi bạn chẳng bao giờ biết rõ vị trí của mình trong lòng một ai đó, sự mơ hồ này có thể thực sự khiến bạn thấy khốn khổ. Bạn có thể đi từ cảm xúc dâng trào ngày hôm nay - khi đôi bên chia sẻ với nhau đủ mọi điều, ngủ chung một giường, gặp gỡ bạn bè của nhau, thổ lộ những xúc cảm - sang hoàn toàn xa lạ vào hôm sau, và bạn sẽ chẳng bao giờ có thể biết chắc được mọi chuyện sẽ diễn biến theo khuôn mẫu nào.

Những mối quan hệ mập mờ có ma lực khó lý giải. Ảnh: Netflix.

Hãy nhớ rằng, người kia vẫn đang nhận được điều gì đó từ mối quan hệ này - sự chú ý, tình cảm, sự thân mật thể xác và cả cảm giác vui vẻ ở bên bạn, tất cả đều đi kèm lợi ích là gần như hoặc hoàn toàn chẳng phải cam kết gì - và vẫn còn lý do để níu giữ bạn lại, khiến bạn tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa, ngay cả khi họ không có ý định tiến xa hơn.

Hành vi này được gọi là “rắc thính”: những hành động cỏn con cùng chút quan tâm nho nhỏ đủ để khiến bạn vương vấn mãi không thôi và cứ quay trở lại. Họ chỉ cần một sự xác nhận chắc chắn để biết rằng bạn sẽ còn tìm tới họ vì muốn nhiều điều từ họ hơn. Chỉ cần như vậy thôi là đủ để bạn tiếp tục ôm ấp hy vọng rồi, nhưng không đủ để biến thứ hy vọng đó thành hiện thực.

Và rồi, sự mơ hồ này bắt đầu lan dần sang mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn, vì bạn đang chờ đợi một điều gì đó rõ ràng sẽ xảy ra: hoặc họ sẽ kết thúc mọi chuyện, hoặc họ sẽ đưa nó tiến xa thêm một bước. Trò chơi chờ đợi đó có thể kéo dài hàng tháng trời trước khi bạn nhận ra rằng mình cần phải từ bỏ ảo tưởng có thể thay đổi họ. Bạn bị bỏ lại trong trạng thái mong chờ và lo âu không dứt, chẳng muốn buông tay nhưng cũng hoàn toàn ý thức được mối quan hệ này đang dần dần bào mòn trạng thái tinh thần của chính mình. Rốt cuộc, bạn cũng bị kéo căng tới giới hạn cuối cùng.

Đối với một số người, quá trình đó có thể diễn ra tới hàng tháng, nhưng tôi cũng từng được nghe kể từ những người đã rơi vào kiểu mối quan hệ thế này suốt nhiều năm trời. Thật hiếm khi nào các mối quan hệ mập mờ thực sự trở thành mối quan hệ được cam kết trọn vẹn. Rõ ràng người này đã biết hết tất cả những gì cần biết về bản thân, cũng như đã biết được phần nào đó về bạn. Nếu họ muốn xác định quan hệ, bạn đã ở trong một mối quan hệ rồi. Đừng bám víu vào những ảo tưởng hay hy vọng hão huyền cứ kéo bạn quay lại với một viễn cảnh đẹp đẽ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng nữa.

Rồi cũng sẽ tới lúc, có điều gì đó thôi thúc bạn hành động hoặc sẽ thuyết phục được đối phương tin rằng đã đến lúc họ cần phải buông tay. Ngay cả trong những mối quan hệ mập mờ không có sự cam kết chính thức, bạn vẫn sẽ cảm nhận được nỗi đau khi mất đi một người mình thực sự kết nối, một người đã từng sẻ chia bao khoảnh khắc thân mật, đã cùng bạn viết nên bao kỷ niệm đẹp đẽ!

Chẳng có mối quan hệ nào là hoàn toàn tồi tệ - dù có cam kết hay không - và chính những giây phút bạn hy vọng về viễn cảnh tương lai của mối quan hệ ấy mới là thứ cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí bạn. Bạn đang dần hồi phục sau một hội chứng rất đặc biệt: tình yêu đơn phương.

Thành thật mà nói: được ai đó khát khao vẫn luôn là một cảm giác thật dễ chịu, thế nên bạn chẳng cần tự trách vì đã tin tưởng vào tình yêu. Bạn cần đối xử với mối quan hệ mập mờ này như một cuộc chia tay thực sự, một cuộc chia tay mà bạn cảm thấy nó xứng đáng sau tất cả những đau buồn mà mình đã chịu đựng.

Chẳng có cuốn sách hướng dẫn nào cho những vết thương lòng sau một mối quan hệ. Bởi vậy, tôi nghĩ chúng ta nên dành cho nó sự công nhận xứng đáng giống như mọi cuộc chia tay khác, và rồi bước tiếp đi thôi.

Khao khát nhiều hơn không khiến bạn trở thành một kẻ dại khờ hay yếu đuối. Mà bạn chỉ đơn thuần đúng nghĩa là một con người thôi.

Rồi sẽ có một ai đó khao khát tất cả những gì thuộc về bạn và toàn tâm toàn ý với bạn. Chỉ vì người hiện tại không làm được điều đó, không có nghĩa là bạn mãi mãi không xứng đáng được yêu.

Nỗi đau buồn mà bạn đang phải hứng chịu từ một mối quan hệ mập mờ hoặc tình yêu đơn phương là nỗi đau buồn thực sự! Bạn hoàn toàn có quyền tiếc nuối cho những gì có thể đã xảy ra và xử lý nó theo bất kỳ cách nào bạn cần để bước tiếp.