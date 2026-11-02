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Đời sống

Vì sao vật thể nghi sao băng bay chậm, dễ quan sát trên bầu trời?

  • Thứ hai, 2/11/2026 23:26 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Vệt sáng nghi sao băng xuất hiện trên bầu trời miền Bắc khiến nhiều người thắc mắc khi di chuyển chậm, dù vận tốc thực tế có thể lên tới 70-80 km/s.

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Vật thể nghi sao băng xuất hiện trên bầu trời miền Bắc tối 1/11. Ảnh: Thiên Hà.

Sáng 1/11, vệt sáng trắng kéo theo đuôi xanh xuất hiện trên bầu trời miền Bắc khiến nhiều người xôn xao. Một số người đặt câu hỏi liệu vật thể này có thực sự là sao băng, bởi hình ảnh ghi lại cho thấy nó dường như di chuyển chậm hơn những sao băng thường thấy.

Qua hình ảnh, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), nhận định đây có thể là sao băng đặc biệt sáng, còn gọi là fireball (quả cầu lửa).

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 2/11, ông Sơn giải đáp thêm thắc mắc về tốc độ của vật thể.

Theo đó, vận tốc các sao băng không giống nhau. Một số thiên thạch lao vào khí quyển với tốc độ 70-80 km/s, trong khi những vật thể khác chỉ đạt hơn 10 km/s. Dù vậy, đây vẫn mức quá nhanh để mắt người thấy kịp ở cự ly gần.

Điều quan trọng hơn là khoảng cách quan sát. Ông Sơn lấy ví dụ khi nhìn một chiếc máy bay trên cao. Người đứng dưới mặt đất thường thấy nó di chuyển khá chậm, dù thực tế máy bay đang bay với vận tốc hàng trăm km/h.

Điều tương tự có thể xảy ra với sao băng. Những sao băng nhỏ thường chỉ được nhìn thấy rõ khi ở tương đối gần, khiến chúng dường như lướt rất nhanh qua bầu trời.

Với hiện tượng ngày 1/11, ông Sơn lưu ý vệt sáng được quan sát tại nhiều địa phương cách nhau hàng trăm kilomet. Đây là bằng chứng cho thấy vật thể đủ sáng để có thể nhìn thấy từ khoảng cách rất xa. Một vật thể ở xa dù di chuyển rất nhanh vẫn có thể trông như đang bay chậm.

Về khả năng vật thể là sao chổi, ông Sơn cho biết đây là hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Sao chổi thường cách Trái Đất hàng triệu đến hàng trăm triệu kilomet nên chuyển động biểu kiến rất chậm, tới mức không thể nhận ra bằng mắt thường. Chuyên gia cũng chưa loại trừ hoàn toàn khả năng vệt sáng là vệ tinh rơi vào khí quyển. Tuy nhiên, các vệ tinh mất quỹ đạo thường được cơ quan không gian theo dõi và tính toán trước, nên khả năng một sự kiện như vậy bị bỏ sót là rất thấp.

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Vệt sáng xanh lục trên bầu trời Australia trong sự kiện mưa sao băng Taurids, tháng 9/2024. Ảnh: Scott McAleer/ABC News.

Đáng chú ý, hiện tượng xuất hiện trong thời gian mưa sao băng Taurids đang hoạt động. Trận mưa sao băng này nổi tiếng với những quả cầu lửa sáng, thường được gọi là “Halloween Fireball” do xuất hiện gần dịp Halloween.

Dù vậy, việc trùng thời điểm chưa đủ để khẳng định vệt sáng ngày 1/11 thuộc mưa sao băng Taurids. Nguồn gốc chính xác của vật thể vẫn cần thêm dữ liệu quan sát để xác minh.

Vệt sáng lạ trên bầu trời miền Bắc là gì?

Một vệt sáng kéo dài, phát ra ánh sáng trắng xanh bất ngờ xuất hiện trên bầu trời miền Bắc vào khoảng 18h15 tối 1/11.

14 giờ trước

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

https://vtcnews.vn/vi-sao-vat-the-nghi-sao-bang-bay-cham-de-quan-sat-tren-bau-troi-mien-bac-ar1048777.html

Hoa Vũ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

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