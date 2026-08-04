Vì sao sinh viên Y khoa trường ĐH Kinh Bắc chưa thể chuyển trường?

Sau hơn một năm việc học rơi vào cảnh "đóng băng" do biến động tổ chức tại trường Đại học Kinh Bắc, nhiều sinh viên Y khoa đang loay hoay tìm con đường tiếp tục giấc mơ bác sĩ.

Trường Đại học Kinh Bắc. Ảnh: Website nhà trường.

Suốt hơn một năm qua, việc học tập của tập thể sinh viên ngành Y khoa (năm thứ 2 và năm thứ 3) tại trường Đại học Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) rơi vào tình trạng gián đoạn. Sự việc bắt nguồn từ những biến động về mặt tổ chức và kết luận của cơ quan chức năng đối với các hoạt động đào tạo tại đây.

Sinh viên kêu cứu

Trong đơn gửi đến các cơ quan báo chí, tập thể sinh viên Y khoa bày tỏ nguyện vọng thiết tha, không đòi hỏi sự ưu tiên hay đặc quyền, chỉ mong được hoàn tất thủ tục để chuyển sang một cơ sở đào tạo đủ điều kiện tiếp tục chương trình học đang dang dở.

Tình cảnh của người học đang rất cay đắng. Một sinh viên đại diện chia sẻ trong đơn cầu cứu: "Nhiều người trong chúng tôi là sinh viên học liên thông, đã có gia đình, con nhỏ hoặc phải hy sinh công việc để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Có người đã bán tài sản, tích góp toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn ngân hàng để đóng học phí. Hàng tháng lãi vay vẫn phải trả, con cái vẫn lớn lên, cha mẹ ngày một già đi... nhưng con đường học tập của chúng tôi thì bị giữ lại".

Theo ghi nhận, có 18 sinh viên Y khoa mong muốn chuyển tới trường Đại học Tân Tạo để tiếp tục học tập. Trước tình hình này, ngày 3/7, trường Đại học Tân Tạo đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT xin hướng dẫn tiếp nhận.

Trả lời đề nghị trên, Bộ GD&ĐT đồng ý về mặt chủ trương. Bộ cho phép trường Đại học Tân Tạo căn cứ quy chế đào tạo đại học hiện hành (Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT), điều kiện bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu và năng lực đào tạo ngành Y khoa để xem xét, quyết định tiếp nhận sinh viên theo thẩm quyền. Bộ cũng yêu cầu hai trường phối hợp hoàn thiện hồ sơ và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đến ngày 24/7, trường Đại học Tân Tạo đã ban hành thông báo số 35 (ngày 13/7) thống nhất chủ trương tiếp nhận 18 sinh viên. Để bảo đảm quyền lợi người học, trường cũng đã gửi công văn đề nghị trường Đại học Kinh Bắc phối hợp bàn giao hồ sơ, xác nhận quá trình đào tạo và kết quả học tập đã tích lũy của sinh viên từ ngày 1/8.

Vòng xoáy bế tắc

Tuy nhiên, quy trình chuyển trường đang gặp chướng ngại lớn từ phía trường Đại học Kinh Bắc. Ngày 28/7, trong Công văn số 337 phản hồi trường Đại học Tân Tạo, nhà trường đã nêu ra những rào cản pháp lý khiến việc giải quyết hồ sơ bị ngưng trệ.

Trước hết, về mặt quy trình, trường Đại học Kinh Bắc khẳng định tính đến ngày 28/7 vẫn chưa nhận được hồ sơ xin chuyển trường của bất kỳ sinh viên nào đảm bảo đúng quy định của Bộ GD&ĐT cũng như của nhà trường.

Nhà trường dù đã xác nhận kết quả học tập cho một số sinh viên có yêu cầu để nộp cơ quan, hiện nay còn hơn 10 đơn khác phải tạm dừng giải quyết do phát hiện có dấu hiệu giả mạo chữ ký trên đơn.

Giải thích về băn khoăn của sinh viên khi đã học đến năm thứ ba (vẫn đóng học phí và đi học bình thường) nhưng chỉ được cấp bảng điểm năm thứ nhất, nhà trường nêu rõ lý do bất khả kháng. Từ ngày 23/8/2024 đến 15/12/2025, con dấu của trường Đại học Kinh Bắc bị chiếm đoạt và sử dụng trái pháp luật (Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự vào ngày 6/4).

Nhà trường đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu phát sinh trong thời gian hơn 1 năm con dấu bị chiếm đoạt, sau đó mới có thể trả lời chính thức cho sinh viên.

Xét theo quy định của Bộ GD&ĐT, sinh viên phải gửi đơn xin chuyển trường cho trường đang học, nhận văn bản đồng ý của trường mới, rồi nộp lại cho trường cũ để đối soát các thông tin về chuẩn đầu vào, điểm tích lũy trước khi ra quyết định cho chuyển và rút hồ sơ.

Như vậy, về mặt thủ tục hành chính, sinh viên Y khoa trường Đại học Kinh Bắc rõ ràng đã có những sai sót và sự nôn nóng nhất định.

Tuy nhiên, đặt trong hoàn cảnh thực tế, người học đang rơi vào vòng xoáy bế tắc. Việc học bị đóng băng gần một năm cùng gánh nặng nợ nần khiến sinh viên rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ mất trắng tương lai nên tìm mọi cách để làm "tắt quy trình" hoặc gom đơn làm thay nhau, dẫn đến vướng mắc về chữ ký.

Mặt khác, sự lệch mốc thời gian giữa hai trường cũng tạo ra áp lực. Trường Đại học Tân Tạo phát thông báo tiếp nhận và yêu cầu hồ sơ từ ngày 1/8, trong khi trường Đại học Kinh Bắc lại bị vướng vụ án hình sự con dấu nên đang rà soát. Sự chênh lệch thời gian này khiến sinh viên đứng trước nguy cơ trễ hạn nhập học.

Cần giải pháp gỡ khó cho sinh viên

Trường Đại học Kinh Bắc có lý do chính đáng từ chối xử lý các đơn từ có dấu hiệu mạo danh chữ ký hoặc chưa tuân thủ đúng trình tự Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT. Trong khi đó, cái sai về mặt thủ tục của sinh viên xuất phát từ sự bế tắc và áp lực quá lớn khi sự cố tại nhà trường kéo dài.

Đến thời điểm này, một số sinh viên đã làm đơn, có xác nhận của trường Đại học Tân Tạo tiếp nhận để gửi trường Đại học Kinh Bắc theo đúng quy trình, quy định. Trường Đại học Kinh Bắc hẹn sẽ sớm phản hồi. Tuy nhiên, điều sinh viên lo nhất chính là bảng điểm tích lũy trong thời gian tranh chấp con dấu tại trường sẽ như thế nào.

Giải pháp tháo gỡ lúc này không phải là quy trách nhiệm hay đổ lỗi cho sự nôn nóng của người học. Đã đến lúc cần sự phối hợp trực tiếp, linh hoạt giữa Bộ GD&ĐT, trường Đại học Kinh Bắc và trường Đại học Tân Tạo nhằm hướng dẫn sinh viên hoàn thiện lại bộ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan chức năng cần ưu tiên phân loại, xử lý sớm những hồ sơ minh bạch để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho sinh viên trên con đường theo đuổi ngành Y.

Tháng 8/2025, Bộ GD&ĐT xử phạt trường Đại học Kinh Bắc 360 triệu đồng, đình chỉ hoạt động giáo dục trong vòng 9 tháng, tức không được tuyển sinh, giảng dạy do không đủ giảng viên cơ hữu. Bộ cũng yêu cầu chuyển người học sang trường khác hoặc hủy quyết định trúng tuyển, trả lại học phí đã thu nếu không chuyển được. Đầu tháng 7/2026, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về việc xử lý kiến nghị của sinh viên trường Đại học Kinh Bắc. Cụ thể, nhiều sinh viên phản ánh tình trạng gián đoạn đào tạo kéo dài do tranh chấp nội bộ và sai phạm của nhà đầu tư. Việc trường bị tạm đình chỉ hoạt động khiến hàng nghìn sinh viên phải nghỉ học không thời hạn, trễ hạn tốt nghiệp. Thậm chí, nhiều người đã hoàn thành chương trình từ năm 2021 mà vẫn chưa được cấp bằng. Phó thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương có phương án giải quyết dứt điểm tình trạng trên tại trường Đại học Kinh Bắc, bảo đảm quyền lợi học tập cho sinh viên.