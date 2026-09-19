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Ẩm thực

Vì sao quán bar luôn tối?

  • Thứ bảy, 19/9/2026 09:13 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ánh sáng mờ gần như là đặc trưng của nhiều quán bar. Phía sau không gian nhập nhoạng này là những tính toán về sự riêng tư, tập trung và cách khách cảm nhận đồ uống.

Khách chiếu đèn chụp ảnh tại một quán bar trên đường đường Nguyễn Cừ (phường An Khánh, TP.HCM). Ảnh: Hoài Bảo.

Quán bar thường tối trước hết để tạo cảm giác thân mật và riêng tư. Khi ánh sáng được hạ thấp, khách ít chú ý đến những bàn xung quanh, người qua lại hay toàn bộ căn phòng. Không gian vì thế có cảm giác tách biệt hơn, dù thực tế quán vẫn đông người.

Một nghiên cứu đăng trên International Journal of Hospitality Management tiết lộ ánh sáng tập trung trong môi trường tối có thể làm tăng cảm nhận về sự hấp dẫn của không gian, trong đó cảm giác thân mật là một yếu tố quan trọng. Điều này đặc biệt phù hợp với quán bar, nơi khách thường đến để trò chuyện, hẹn hò hoặc thư giãn.

Bóng tối giúp quán bar điều hướng ánh nhìn của khách. Thay vì chiếu sáng đồng đều, ánh sáng thường được tập trung vào những vị trí quan trọng như mặt quầy, đồ uống, kệ rượu hay khu vực bartender làm việc.

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Quán bar trên phố Nguyễn Phúc Lai (Hà Nội) sử dụng chủ yếu đèn bàn trang trí, tạo ánh sáng vừa đủ để làm nổi bật đồ uống. Ảnh: Châu Sa.

Theo Bon Appétit, cách bố trí ánh sáng theo từng lớp giúp tạo ra sự phân cấp rõ ràng trong không gian. Những khu vực cần được chú ý sẽ sáng hơn, còn trần nhà, góc phòng hay các khoảng phía sau được giữ tối để giảm bớt sự hiện diện. Nhờ vậy, không gian bar có chiều sâu và trật tự thị giác rõ hơn, thay vì mọi chi tiết cùng xuất hiện với mức độ nổi bật như nhau.

Sự tương phản giữa nền tối và ánh sáng điểm còn khiến ly cocktail trở nên nổi bật hơn. Thủy tinh, đá, màu sắc đồ uống hay phần trang trí trên miệng ly bắt sáng rõ hơn trên nền tối. Kệ rượu phía sau bartender cũng thường được hắt sáng để tạo chiều sâu và thu hút ánh nhìn.

Đó là lý do nhiều bar ưu tiên ánh sáng vàng ấm, cường độ thấp thay vì ánh sáng trắng mạnh. Mục tiêu không phải để khách nhìn rõ mọi góc phòng, mà để họ tập trung vào người đối diện, đồ uống và khu vực ngay trước mặt.

Tuy nhiên, một quán bar tốt không đồng nghĩa với việc càng tối càng tốt. Bartender vẫn phải nhìn rõ nguyên liệu và dụng cụ, nhân viên cần quan sát được lối đi, còn khách phải đủ sáng để đọc menu và di chuyển an toàn.

Vì thế, bóng tối trong quán bar thực chất là một công cụ thiết kế. Nó giúp căn phòng lùi lại phía sau, trong khi ly cocktail, quầy bar và cuộc trò chuyện trước mặt trở nên nổi bật hơn.

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