Vì sao nhiều công sản tại Huế sau hơn 20 năm di dời vẫn bỏ hoang?

Một trong những công sở bỏ hoang như thế là trụ sở TAND huyện Phú Vang (cũ). Hơn 20 năm trước, khu đất công sở rộng gần 500 m2 này được xây dựng nhà cửa khang trang, bề thế, nằm trên địa bàn thôn Trung Đông, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (cũ). Sau khi huyện lỵ Phú Vang dời về thị trấn Phú Đa, không chỉ tòa án mà toàn bộ cơ quan cấp huyện từng đóng ở hai xã Phú Thượng, Phú Dương cũ đều phải chuyển đi.

Trải qua thời gian dài bỏ hoang, khu công sở cũ giờ um tùm cây cỏ dại, dây leo phủ kín. Tường nhà loang lổ nứt nẻ, mái ngói bong tróc nhiều mảng. Những cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng chặt, phòng ốc tối om, bên trong ẩm thấp đến mức ám mùi mốc. “Công sở bỏ hoang quá lâu, xuống cấp đến lạnh lẽo và đáng sợ. Giờ đây, ngay cả ban ngày cũng chẳng ai dám đến gần”, một người dân phường Mỹ Thượng cho biết.

Ngay cạnh đó, tòa nhà hai tầng từng là trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Phú Vang cũ cũng xuống cấp đến thảm hại. Trần nhà đã sập từng mảng, nhiều khung cửa sổ bị gãy vỡ, sân trước biến thành nơi tập kết đủ loại đồ đạc.

Người dân tận dụng một phần khuôn viên để cất giữ máy cưa xẻ gỗ, tập kết gỗ, dựng chuồng nuôi gia cầm. Mỗi khi mưa lớn, rác thải theo nước tràn vào, khiến nơi từng là trụ sở quản lý tiền bạc cấp huyện biến thành một khu vực hoang tàn, nhếch nhác.

Cách đó không xa, khu đất rộng gần 800 m2 vốn là trụ sở Viện KSND huyện Phú Vang cũ cũng rơi vào cảnh hoang phế. Tường rào trụ sở cũ cong vênh, sắt thép hoen gỉ, cửa kính vỡ nát từ lâu, mái ngói thủng lỗ chỗ. Bên trong, cỏ dại mọc quá đầu người, là nơi trú ngụ của chuột bọ và rắn rết khiến nhiều người e sợ khi tới gần.

Theo tìm hiểu, từ năm 2003, sau khi trung tâm hành chính huyện Phú Vang chuyển về thị trấn Phú Đa, tất cả các cơ quan cấp huyện lần lượt rời đi, bỏ lại nhiều dãy trụ sở. Một số công sở như Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã có đơn vị mới tiếp quản, sử dụng, nhưng nhiều trụ sở cấp huyện cũ đến nay vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí lớn về đất đai và tài sản nhà nước.

Suốt nhiều năm, những công trình trị giá hàng tỷ đồng phơi giữa nắng mưa, xuống cấp theo thời gian. Trước đây, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang (cũ) từng cho biết, một trong những nguyên nhân khiến nhiều khu đất gắn với công sở cũ không thể bán đấu giá hay chuyển nhượng do dính quy hoạch cây xanh hoặc mở rộng đường giao thông.

Sau khi xã Phú Thượng cũ sáp nhập vào TP Huế (cũ) để trở thành phường Phú Thượng (nay là phường Mỹ Thượng), việc bàn giao quản lý, sử dụng công sản bị kéo dài, dẫn đến tình trạng “treo” trong khai thác nguồn lực đất đai, bất động sản.

Đề cập về thực trạng kể trên, ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng, cho biết địa phương hiện tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở nhà đất, công sản dôi dư trên địa bàn để lập phương án sử dụng, khai thác.

Theo đó, khu nào thuộc quy hoạch đất ở sẽ đưa ra đấu giá, khu nào thuộc đất thương mại dịch vụ sẽ đề xuất cho thuê, còn những vị trí vướng lộ giới phải chờ giải phóng mặt bằng mới có hướng xử lý tiếp theo.

