Vì sao MCK gây sốt

Hàng trăm bản nhạc đã được ra mắt để hưởng ứng trào lưu "xây tháp" mà MCK khởi xướng. Nhiều sản phẩm đạt lượt xem lớn và thứ hạng cao.

Có 4 bản nhạc liên quan đến trào lưu Thap drill tu do mà MCK khởi xướng đang nằm trong top thịnh hành danh mục âm nhạc. 4 năm sau Muzik dập dịch, giới rap Việt nói riêng và thị trường âm nhạc nói chung mới có một trào lưu được đông đảo nghệ sĩ hưởng ứng như vậy.

Sau nhiều ngày bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội, trào lưu này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các sản phẩm âm nhạc liên quan vẫn tăng tốc và leo nhanh lên những thứ hạng cao trên top thịnh hành. Thành công nhất trong số đó là bản nhạc khởi xướng Thap drill tu do của MCK.

Trào lưu âm nhạc hiếm có trong giới rap Việt

Trào lưu Thap drill tu do do MCK khởi xướng nhưng bắt nguồn từ ca khúc Tháp rơi tự do của ca sĩ Trung Quốc LBI Lợi Bỉ. Bài nhạc này sau khi nổi tiếng khắp Trung Quốc và các nước lân cận đã được rapper MCK remix và phát hành dưới dạng demo vào 13/4. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt rapper, nghệ sĩ Việt như Obito, CoolKid, Ngô Thiên Vũ (Lil Van), TEZ, RTee, Hoàng Green, RIO, Hazel, Indie.K, BAN, VSoul... đã tham gia, tạo ra hàng trăm phiên bản khác nhau, từ Tháp trap tự do, Tháp soul tự do, Trap girl tự do tới Nước rơi tự do…

Hiện, ngoài Thap drill tu do đứng hạng 1 trên top thịnh hành danh mục âm nhạc, Thap trap tu do của Lý lữ ca (rapper Obito) đứng ngay hạng 2. Tháp drill tự do của Gaz tạm dừng chân ở hạng 8 tính tới tối 22/4 và Trap girl tự do của Tez nắm giữ hạng 17. Các sản phẩm đều đạt lượt nghe tương đối lớn so với mức độ đầu tư.

Hầu hết bản nhạc còn sơ sài, ở dạng demo, dài trung bình 1 tới hơn 2 phút nhưng được đón nhận nồng nhiệt bởi sự hấp dẫn, khác biệt trong âm nhạc.

MCK và Obito đang chiếm giữ 2 thứ hạng cao nhất trên top thịnh hành danh mục âm nhạc với trào lưu Thap drill tu do. Ảnh: FBNV.

Thap drill tu do của MCK đạt hơn 7 triệu lượt xem sau khoảng 8 ngày phát hành, còn Thap trap tu do nhận 3,8 triệu lượt xem sau 7 ngày ra mắt. Điểm chung của hầu hết bản nhạc trong trào lưu này là giữ nguyên đoạn điệp khúc từ bài nhạc gốc sau đó được biến tấu theo những thể loại, phong cách khác nhau.

Khi MCK khởi xướng, anh đã phối lại bài hát vốn thuộc thể loại ballad nhẹ nhàng trên nền beat drill lạnh lùng do producer Gaz thực hiện, kết hợp phần rap 30 giây mang đậm dấu ấn cá nhân.

Sự kết hợp giữa cảm xúc của bản gốc với phong cách drill vốn rất gai góc, mạnh mẽ đã tạo nên phiên bản mới lạ, thu hút sự chú ý ngay lập tức. MCK đã biến bài hát thành một “đề bài” mở, khuyến khích các nghệ sĩ khác sáng tạo theo cách riêng, từ đó khởi động làn sóng “xây tháp” trong cộng đồng rap Việt.

Tính tới tối 22/4, có lẽ đã có hàng trăm bản nhạc được tung ra trên các nền tảng khác để hưởng ứng trào lưu “xây tháp”. Sức nóng của trào lưu này có lẽ còn vượt qua Muzik dập dịch gây chú ý nhạc Việt cách đây khoảng 4 năm.

Lý do dẫn đến sự bùng nổ

Trào lưu mà MCK khởi xướng lần này một lần nữa nhấn mạnh tính gắn kết nhưng cũng cạnh tranh của cộng đồng rap Việt. Khi MCK - một rapper có sức ảnh hưởng lớn - sau thời gian dài vắng bóng khởi xướng Tháp drill tu do, các rapper khác nhanh chóng tham gia để không bỏ lỡ cơ hội khẳng định dấu ấn cá nhân.

Các phiên bản thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận, từ phong cách lãng mạn đến năng lượng mạnh mẽ. Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ không chỉ tạo hiệu ứng domino mà còn kích thích khán giả chờ đợi các phiên bản mới, biến trào lưu thành một “cuộc chơi” sáng tạo đầy hấp dẫn. Tâm lý “không muốn bị bỏ lại phía sau” trong cộng đồng rap đã thúc đẩy sự lan tỏa nhanh chóng của trào lưu này.

RTee gia nhập trào lưu với bản nhạc được làm trong 30 phút. Ảnh: FBNV.

Trào lưu Thap drill tu do của MCK lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ sự kết hợp giữa sức hút của âm nhạc gốc với phong cách drill hiện đại và khả năng khuếch tán của các nền tảng. Bên cạnh đó, tinh thần sáng tạo, cạnh tranh trong cộng đồng rap Việt, cùng sự đồng điệu cảm xúc với giới trẻ, đã biến trào lưu này thành một hiện tượng âm nhạc đáng chú ý.

RTee cũng tham gia trào lưu với bản nhạc Tháp drill tự do tung ra tối 21/4. Nam rapper cho biết sản phẩm được thực hiện ngẫu hứng trong khoảng 30 phút. Mục đích của anh chỉ là hưởng ứng trào lưu cho vui và tạo âm nhạc cho người yêu nhạc.

Nói về lý do trào lưu này gây sốt, RTee chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Tôi thấy âm nhạc là để kết nối chúng ta lại với nhau và cuộc sống ngoài kia cũng nhiều thứ làm chúng ta áp lực. Do đó, âm nhạc mà quá nghiêm túc đôi khi khó có thể tạo cho người nghe cảm thư giãn, thoải mái sau mỗi ngày đi làm về. Khi làm bài hát này, tôi không suy nghĩ nhiều về mục tiêu hay phải có lý do nào đó mới làm. Tôi chỉ là muốn tạo ra một bài nhạc để ở đó những khán giả cảm thấy phù hợp có thể cùng tận hưởng và hòa mình vào nguồn năng lượng của ca khúc”.