Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi

“Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi” là cuốn sách dành cho những người phụ nữ từng mỏi mệt trong vai trò làm vợ, làm mẹ, luôn gồng mình nhẫn nhịn nơi công sở. Cuốn sách không đưa ra công thức thành công, càng không tô hồng sự tự do. Nó nói thật về những nỗi sợ, sự dằn vặt, cảm giác vô hình và cái bóng tâm lý mà phụ nữ thường lặng lẽ mang theo suốt cuộc đời. Nhưng cũng từ đó, cuốn sách trao cho bạn ngôn ngữ để hiểu chính mình, công cụ để đứng lên và niềm tin để bước tiếp một cách vững vàng, tự chủ

Vì sao lương của bạn thấp?

  Thứ hai, 29/9/2025 10:45 (GMT+7)
Cùng là công việc văn phòng 8 tiếng một ngày, nhưng có người kiếm được 200.000 tệ một năm, có người kiếm được 2.000.000 tệ

Tiền đến từ đâu?

Kiếm tiền vốn là một kỹ năng cần phải học, chỉ đáng tiếc là không có ai dạy chúng ta trong trường học. Theo thói quen vô thức, chúng ta luôn cho rằng chăm chỉ làm việc trong công ty là con đường duy nhất để kiếm tiền, vốn không hề biết người giàu kiếm tiền bằng cách nào.

Không phải sự nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta về cách tiêu tiền, mà chính tầm nhìn và sự hiểu biết hạn hẹp là rào cản khiến ta khó lòng hình dung cách kiếm tiền như thế nào. Và điều này không hề liên quan tới việc bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách.

Năm 2015, tôi rời khỏi doanh nghiệp với ý định ban đầu muốn trở thành một giảng viên tự do, chuyên đào tạo trực tiếp cho các doanh nghiệp về kỹ năng giao tiếp và năng lực lãnh đạo. Sau khi nghe chuyện, một người bạn làm về đầu tư nói với tôi: “Ồ, cậu làm như vậy cũng chỉ là hợp đồng lao động cao cấp thôi.”

Lời nói ấy thô nhưng thật, đúng là tôi đã tự do rồi, thế nhưng tôi vẫn đang dùng thời gian của mình để kiếm tiền, mà người bán thời gian của mình thì mãi mãi không thể giàu được. Từ ấy, tôi ý thức được rằng mình cần tìm một hình thức kinh doanh có “chi phí cận biên” thấp hơn.

Thoi gian anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Vitaly Gariev/Pexels.

Vừa hay lúc đó có một người bạn giới thiệu cho tôi một người thầy trên nền tảng Dedao. Ông ấy nói với tôi: “Tại sao cô không dạy học online? So với việc dạy offline thì ‘chi phí cận biên’ cơ bản bằng 0, chỉ cần một lần ghi hình xong là có thể bán mãi mãi.” Cũng giống như cuốn sách này đang nằm trong tay bạn vậy, thời gian tôi dành để viết nó là sự đầu tư mang tính một lần, còn kết quả nhận lại sẽ là khoản lãi suất được nhân lên theo thời gian xuất bản và tái bản.

Đó chính là một ví dụ về sự khác nhau giữa “tư duy của người nghèo” và “tư duy của người giàu”.

Con đường để kiếm tiền tuy có rất nhiều hướng, nhưng tựu trung lại thì không nằm ngoài ba kiểu sau:

- Dùng thời gian để kiếm tiền.

- Dùng sở trường để kiếm tiền.

- Dùng nguồn tài nguyên để kiếm tiền.

Dùng thời gian để kiếm tiền.

Trừ khi nhà bạn có rất nhiều tiền, nếu không mỗi chúng ta đều bắt đầu từ việc kiếm tiền bằng thời gian của mình. Bạn đến công ty làm việc thì bạn có thể kiếm tiền, không đi làm thì không có tiền, đó chính là dùng thời gian để kiếm tiền.

Bản chất của làm thuê tức là chúng ta biến mình thành món công cụ. Chúng ta là những lưỡi dao, cái rìu, cái búa trong tay ông chủ. Ông chủ sẽ phán đoán xem làm thế nào để tối ưu hóa giá trị của những công cụ ấy, sau đó phân chia giá trị tạo ra được đó cho chúng ta.

Nhìn từ góc độ này, với tư cách là một người đi làm công, thực ra chúng ta không trực tiếp kiếm ra tiền, mà là bạn giúp công ty kiếm được tiền, rồi công ty chia tiền cho bạn.

Do đó, ở giai đoạn đi làm công ăn lương này, mục tiêu của bạn là khiến cho từng đơn vị thời gian của mình trở nên đáng giá hơn. Cùng là công việc văn phòng 8 tiếng một ngày, nhưng có người kiếm được 200.000 tệ một năm, có người kiếm được 2.000.000 tệ - đơn vị thời gian của người phía sau đáng giá hơn.

Mục tiêu đề ra yêu cầu chúng ta phải trở thành những công cụ sử dụng tốt hơn - lưỡi dao sắc nhọn hơn, cái rìu nhạy bén hơn và chiếc búa chắc chắn hơn. Mọi sự nâng cao về trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn, nâng cao hiệu quả công việc hay năng lực giải quyết vấn đề, đều khiến cho thời gian của bạn trở nên đáng giá hơn.

Khi người khác không thể giải quyết một vấn đề gì đó nhưng bạn có thể, thậm chí bạn có thể giải quyết với lượng thời gian ít hơn, như vậy bạn sẽ có giá trị hơn người khác.

Cao Lâm/Bách Việt Books-NXB Văn học

