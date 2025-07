Vì sao là Calvert-Lewin?

Trong một mùa hè mà đội bóng chủ sân Old Trafford đặt ra ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm một trung phong đẳng cấp, cái tên Calvert-Lewin lại mang đến nhiều dấu hỏi hơn là câu trả lời. Và nếu thương vụ này thực sự xảy ra, nó sẽ là tấm gương phản chiếu chân thực nhất về cách Ineos - tập đoàn đang tiếp quản hoạt động bóng đá tại Man United - định hình chiến lược chuyển nhượng cho CLB.

Man United kết thúc mùa giải 2024/25 với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League - thành tích tệ nhất của họ trong gần nửa thế kỷ. Đó không đơn thuần là một thống kê buồn, mà là dấu hiệu rõ ràng của một đội bóng thiếu sức sống, thiếu sự bùng nổ và quan trọng nhất: thiếu một trung phong đích thực.

Rasmus Hojlund dù có tiềm năng, vẫn là một dự án dài hạn hơn là một lời giải ngay tức thì. Vì thế, việc đội bóng hướng đến việc bổ sung một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Calvert-Lewin - với chỉ 3 bàn thắng mùa trước và hàng loạt chấn thương dai dẳng - lại là phương án khiến nhiều người phải đặt dấu chấm hỏi.

Ở tuổi 28, Calvert-Lewin lẽ ra đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng thay vì tiến bộ, anh lại dậm chân tại chỗ, thậm chí có dấu hiệu thụt lùi. Bị Everton thanh lý hợp đồng sau một mùa giải thất vọng, tiền đạo người Anh không còn là phiên bản từng khiến các hàng phòng ngự Premier League e ngại. Việc Man United xem anh là mục tiêu khả dĩ chẳng khác nào một bước lùi, hoặc tệ hơn, là một quyết định mang tính chất "chữa cháy" trong bối cảnh thị trường khan hiếm.

Và đó chính là điều khiến người hâm mộ lo lắng: nếu Calvert-Lewin là đại diện tiêu biểu cho kế hoạch chuyển nhượng của Ineos, vậy thì tham vọng của họ thực sự đang ở đâu?

Dưới thời Ineos, Man United cam kết sẽ không vung tiền thiếu kiểm soát như những năm trước. Việc tuân thủ các quy định về Lợi nhuận và Tính bền vững (PSR) là điều bắt buộc, đặc biệt khi CLB vẫn chưa thu về được đồng nào từ hoạt động bán cầu thủ. Sự thận trọng là cần thiết - nhất là khi họ đang hướng tới một mô hình bền vững hơn.

Tuy nhiên, sự thận trọng đó đang có nguy cơ chuyển thành bị động. Trong khi các đối thủ cạnh tranh như Arsenal đang tiến gần tới Viktor Gyokeres - một tiền đạo mạnh mẽ và hiệu quả - thì Man United vẫn loay hoay trong danh sách những phương án không mấy thuyết phục. Những cái tên như Victor Osimhen hay Hugo Ekitike dù tiềm năng, lại có mức giá cao và chưa chắc hứng thú với viễn cảnh khoác áo đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao.

Có thể nói, Ineos đang phải giải bài toán với quá nhiều biến số: giới hạn tài chính, chất lượng đội hình hiện tại, sức hút của Man United trong mắt các ngôi sao, và áp lực khổng lồ từ người hâm mộ. Việc chưa thể kích hoạt một thương vụ thực sự "lớn" trên hàng công khiến sự lo lắng bắt đầu lan rộng, nhất là khi giai đoạn tiền mùa giải đã bắt đầu và mùa giải mới chỉ còn chưa đầy hai tháng.

Calvert-Lewin, nếu được chiêu mộ, sẽ không phải là nguyên nhân của vấn đề - mà là biểu hiện rõ ràng nhất của nó. Một lựa chọn an toàn, rẻ tiền, có thể lấp đầy đội hình, nhưng không mang lại sự phấn khích hay đột phá. Và trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như Premier League, những "giải pháp tạm thời" như thế thường không mang lại kết quả lâu dài.

Người hâm mộ Man United có quyền kỳ vọng vào những thương vụ lớn, những bản hợp đồng làm thay đổi cục diện. Nhưng thực tế là CLB đang phải tái cấu trúc từ gốc rễ, và trong quá trình đó, có thể sẽ phải chấp nhận những quyết định ít hào nhoáng hơn. Câu hỏi đặt ra là: liệu những quyết định đó là bước đi chiến lược trong một kế hoạch dài hạn, hay chỉ là sự chắp vá vội vàng vì thiếu lựa chọn?

Nếu Calvert-Lewin thực sự cập bến Old Trafford, đó sẽ không chỉ là một bản hợp đồng - mà là lời tuyên bố không lời về cách Ineos định hướng lại Man United. Và như thế, nó xứng đáng được xem là bài kiểm tra đầu tiên - và rất quan trọng - cho tham vọng tái thiết “Quỷ đỏ”.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.