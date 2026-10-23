Vì sao gần 90% doanh nghiệp không nâng giá sản phẩm dù chi phí tăng?

Khảo sát mới nhất của Lalamove cho thấy các doanh nghiệp lo ngại chi phí vận hành, tuy nhiên, 90% cố gắng “gồng” chi phí gia tăng này.

Lalamove, nền tảng đặt xe giao hàng và di chuyển theo yêu cầu 24/7, công bố kết quả khảo sát hơn 400 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, được thực hiện vào tháng 9/2026. Kết quả khảo sát cho thấy, 73% doanh nghiệp xem chi phí vận chuyển tăng là thách thức lớn. Đáng chú ý, chỉ 10% doanh nghiệp cho biết có thể chuyển phần chi phí gia tăng sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán, cho thấy nhu cầu tìm kiếm giải pháp thay thế nhằm kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tái cấu trúc hoạt động giao nhận

Doanh nghiệp ngày càng chủ động tìm kiếm phương án tối ưu hoạt động giao nhận và quản lý chi phí hiệu quả. Theo khảo sát của Lalamove, 56% doanh nghiệp lựa chọn gom nhiều đơn hàng vào cùng chuyến, trong khi 39% chủ động tìm kiếm phương án giao hàng linh hoạt hơn. Điều này phản ánh xu hướng tăng cường kiểm soát chi phí và tái tổ chức hoạt động giao nhận hàng hóa.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có xu hướng mở rộng phạm vi vận chuyển để phục vụ liên tỉnh. Khảo sát cho thấy, nhu cầu vận chuyển đường dài từ 50 km tập trung tại tuyến kết nối TP.HCM với tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và Cần Thơ. Tuyến vận chuyển này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hoạt động kinh doanh, luân chuyển hàng hóa giữa các trung tâm đô thị, khu sản xuất, kho bãi và điểm bán lẻ.

Lalamove cung cấp dịch vụ giao hàng theo yêu cầu 24/7 với giá phải chăng. Ảnh: Lalamove.

Khi lựa chọn dịch vụ giao hàng đường dài từ 50 km của Lalamove, các doanh nghiệp đánh giá cao độ tin cậy, sự thuận tiện khi đặt dịch vụ (70,7%), tính minh bạch về giá (68,6%), và mức giá cạnh tranh (68,3%). Điều này cho thấy, việc mở rộng phạm vi giao hàng với doanh nghiệp vừa và nhỏ đòi hỏi cân nhắc về chi phí vận chuyển, thời gian hoàn thành và năng lực đáp ứng.

Ứng dụng AI trong vận hành

56% doanh nghiệp tham gia khảo sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động vận hành nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý đơn hàng. Tuy nhiên, điều phối giao hàng và lập kế hoạch tuyến đường vẫn là khâu có mức độ tự động hóa còn hạn chế. Nguyên nhân là hoạt động giao nhận thực tế có tính phức tạp và biến động cao, khiến việc chuẩn hóa thành quy trình cố định trở nên khó khăn.

Điều này cho thấy thách thức vẫn tồn tại với doanh nghiệp: Dù công nghệ có thể đẩy nhanh một số quy trình vận hành, việc điều phối giao hàng theo tuyến đường, lịch trình, yêu cầu phương tiện và nhu cầu hoàn tất đơn hàng khác nhau vẫn rất phức tạp. Khi tìm cách chuyển hóa hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thành cải thiện thực tế trong vận hành, doanh nghiệp ngày càng cần giải pháp giao hàng linh hoạt, có khả năng đáp ứng nhu cầu giao nhận thực tế mà không phải đầu tư và duy trì đội xe cố định hoàn toàn.

Tối ưu chi phí vận tải và mở rộng vận chuyển liên tỉnh

Trong bối cảnh đó, nền tảng giao hàng theo yêu cầu như Lalamove giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tổ chức giao nhận, giảm khối lượng công việc điều phối và quản lý chi phí hiệu quả. Theo khảo sát, 65% doanh nghiệp cho biết việc sử dụng nền tảng giao hàng Lalamove giúp tiết kiệm thời gian và công sức, trong khi 48% nhận định giảm chi phí vận hành.

Lalamove với đội xe đa dạng trọng tải, đáp ứng nhu cầu giao hàng nội thành và liên tỉnh. Ảnh: Lalamove.

Lalamove đáp ứng nhu cầu giao nhận của doanh nghiệp với tối đa 19 điểm giao hàng, nhiều lựa chọn giá gồm Siêu tốc, Tiêu chuẩn và Tiết kiệm, cùng đội xe hoạt động 24/7, từ xe bán tải, xe van đến xe tải có trọng tải đến 18 tấn. Nền tảng Lalamove giao hàng nhanh chóng, không qua kho bãi, giúp mở rộng phạm vi giao hàng mà không qua khâu lưu kho trung gian.

Chia sẻ về xu hướng này, ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Điều hành Lalamove Việt Nam, cho biết: “Khi doanh nghiệp phải cân bằng giữa áp lực chi phí và mục tiêu tăng trưởng, chúng tôi nhận thấy xu hướng dịch chuyển sang việc kiểm soát chặt chẽ ngân sách vận tải. Lalamove giúp kết nối nhu cầu vận chuyển bằng xe van và xe tải chỉ trong 10 giây, giảm thiểu chi phí vận hành, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và nhanh chóng thích ứng với thay đổi của thị trường”.