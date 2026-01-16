Yeah1 làm phim mới về 'anh tài' vượt khó mùa Tết

Lalamove và Yeah1 ra mắt người xem series phim “10 giây bắt kịp, trúng nhịp yêu” về những người con xa quê, luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để kịp có cái Tết đầm ấm.

Bộ phim 10 giây bắt kịp, trúng nhịp yêu khắc họa cuộc sống vội vã dịp cận Tết. Ai cũng cũng tất bật lo toan, làm việc tối đa năng suất. Với thông điệp “Có Lalamove là kịp Tết - Đặt 10 giây là có xe”, Lalamove cung cấp cho người dùng dịch vụ giao hàng đặt 10 giây là có xe máy, xe van, xe tải, đáp ứng nhu cầu giao là phải kịp Tết, nhất là trong thời gian cao điểm.

Phim xoay quanh Cường (Nhật Hào thủ vai) - tài xế xe van chăm chỉ chạy đơn để tiết kiệm tiền xây nhà cho mẹ. Trên hành trình đó, Cường gặp gỡ và sa vào lưới tình với Cindy (Phương Uyên thủ vai) - TikToker với lượt theo dõi lớn. Những tưởng niềm vui sẽ kéo dài nhưng cả hai lại rơi vào vòng xoáy của âm mưu và tính toán.

Nhân vật Cường đại diện cho người trẻ chăm chỉ làm việc dịp cận Tết để kiếm thêm thu nhập.

10 giây bắt kịp, trúng nhịp yêu đan xen tình tiết gay cấn như lần chạm trán căng thẳng giữa Cường và băng nhóm đinh tặc; cùng chuyện tình ngọt ngào nhưng không kém sóng gió giữa Cường - Cindy và pha giải cứu kịch tính trong những tình huống đời thường.

Tương tác giữa Cường và Cindy qua sự thủ vai của Nhật Hào và Phương Uyên được đánh giá cao.

Theo đó, những trăn trở như chủ shop gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị vận chuyển xe máy, van - tải cận Tết hay sinh viên, gia đình cần đặt xe kịp giờ ra nhà ga, bến xe về quê, đều được truyền tải nhẹ nhàng. Lalamove với đội xe đa dạng sẵn sàng 24/7, đáp ứng mọi nhu cầu giao hàng và di chuyển ngày Tết. Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả trải nghiệm tại đây.

Nhân vật tài xế xe máy - Minh (Hoàng Bách thủ vai) là điểm nhấn thú vị của phim lần này.

Bên cạnh đó, phim khắc họa chân thực cuộc sống của tài xế, những người luôn chăm chỉ nỗ lực chạy đơn để có thể tạo thêm nguồn thu nhập. Luôn đồng hành cùng bác tài, Lalamove mang đến lượng đơn hàng dồi dào cùng nhiều ưu điểm nổi bật như tự do chọn đơn, ghép đơn và chương trình chiết khấu, thưởng hấp dẫn.