Vì sao Ecovacs chọn Sơn Tùng M-TP là đại sứ đầu tiên tại Việt Nam?

Lần đầu tiên công bố đại sứ thương hiệu tại Việt Nam, Ecovacs không ngần ngại “chơi lớn” với việc đồng hành nghệ sĩ hàng đầu Sơn Tùng M-TP.

Ngày 14/9, thương hiệu về robot dịch vụ Ecovacs đã công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng tại Việt Nam, đại diện cho ngành hàng robot hút bụi thông minh. Thông tin trên lập tức được lan truyền nhanh chóng, tạo làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội từ cộng đồng người hâm mộ của “siêu sao” hàng đầu Vbiz Sơn Tùng M-TP.

Hiện thực hóa mục tiêu “lựa chọn đầu tiên khi nói về robot hút bụi”

Sơn Tùng M-TP đang là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng hàng đầu tại Việt Nam, chinh phục hàng triệu khán giả bằng chuỗi ca khúc đình đám cùng những sân khấu bùng nổ đậm cá tính. Mỗi lần xuất hiện của Sơn Tùng M-TP đều tạo hiệu ứng nghệ thuật và truyền thông mạnh mẽ với công chúng, đồng thời khởi tạo xu hướng mới trên quy mô lớn.

Ecovacs - robot hút bụi hàng đầu được Sơn Tùng M-TP tin tưởng.

Trong cuộc phỏng vấn đầu năm 2025, đại diện Ecovacs Việt Nam chia sẻ về những hoạch định trong tương lai: “Ecovacs muốn trở thành cái tên đầu tiên người dùng nghĩ đến khi lựa chọn một chiếc robot hút bụi tiên tiến với giá thành hợp lý nhất”.

Hướng đến mục tiêu đó, việc đồng hành một nghệ sĩ hàng đầu, gắn liền hình ảnh cao cấp và có sức hút truyền thông như Sơn Tùng M-TP là lựa chọn tất yếu. Đặc biệt, Ecovacs là thương hiệu thiết bị điện tử gia dụng đầu tiên hợp tác Sơn Tùng M-TP. Điều này càng giúp việc tăng nhận diện thương hiệu tạo được hiệu ứng sâu rộng.

Thâm nhập sâu rộng vào thị trường tiềm năng Việt Nam

Đại diện Ecovacs nhận định Việt Nam có dân số trẻ, thu nhập của người dân ngày càng tốt lên và đặc biệt yêu thích các sản phẩm công nghệ. Đây là các yếu tố quan trọng để phát triển thị trường. Vì vậy, Ecovacs xác định Việt Nam là thị trường quan trọng nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam nằm trong top thị trường trọng điểm khu vực Đông Nam Á của Ecovacs.

Nhiều năm trước, Ecovacs với vị trí hàng đầu thế giới về robot dịch vụ từng hợp tác những đại sứ là các tên tuổi hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương như diễn viên Hyun Bin hay ngôi sao Jun Ji Hyun. Trước đây, nếu người dùng nhắc đến Ecovacs như một hãng công nghệ toàn cầu, thì chiến lược “bản địa hóa” với đại sứ thương hiệu là một ngôi sao có độ phủ rộng rãi tại Việt Nam giúp hãng thâm nhập sâu hơn vào thị trường nội địa.

Việc Ecovacs lựa chọn Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam là bước đi quan trọng để đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng tại một trong những thị trường trọng điểm đầy tiềm năng của hãng.

Sự hợp tác giữa Ecovacs và Sơn Tùng M-TP được đánh giá như cái bắt tay của những người đứng đầu.

Quyết tâm duy trì vị thế dẫn đầu

Theo số liệu công bố vào đầu năm 2025, Ecovacs đã dẫn đầu liên tiếp 5 năm liền trong mảng robot hút bụi với thị phần đến 40% tại Việt Nam. Đặc biệt, năm 2024 ghi nhận doanh thu kỷ lục tăng 600%, thể hiện rõ vị thế và sức hút của những sản phẩm từ thương hiệu này.

Thành công trong những năm qua cũng đặt ra những áp lực để duy trì vị thế dẫn đầu. Thậm chí, hãng còn có tham vọng cao hơn khi đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số trong năm 2025. Đối với Ecovacs, thị trường Việt Nam còn nhiều tiềm năng và cơ hội để đạt được mục tiêu đó, và việc công bố đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP chính là bước khởi đầu đầy quyết tâm của thương hiệu này.

Ngày 22/9, Ecovacs mang đến “Xtra in Every Way, Ahead in Every Play” - sự kiện tầm vóc quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam của hãng, nhằm ra mắt sản phẩm robot hút bụi mới với công nghệ độc quyền lần đầu xuất hiện, sẵn sàng định nghĩa lại chuẩn mực thiết bị làm sạch tự động.

Sơn Tùng M-TP sẽ xuất hiện tại sự kiện ra mắt sản phẩm robot hút bụi mới của Ecovacs.

Theo thông tin từ hãng, Sơn Tùng M-TP sẽ xuất hiện tại sự kiện với vai trò đặc biệt, hứa hẹn tạo nên “cú nổ” truyền thông lớn. Không chỉ vậy, sự kiện còn quy tụ dàn khách mời hơn 500 KOL/KOC, chuyên gia và nhà sáng tạo hàng đầu từ 7 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm khác biệt, khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng trong ngành hàng robot hút bụi thông minh.

Công chúng không chỉ mong chờ những sản phẩm robot hút bụi mới sở hữu công nghệ đột phá sắp được ra mắt, mà còn tò mò về màn xuất hiện đặc biệt của Sơn Tùng M-TP - đại sứ thương hiệu Ecovacs đầu tiên tại Việt Nam.