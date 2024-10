Vì sao doanh nghiệp blockchain cần xây dựng hệ sinh thái?

Hệ sinh thái phủ rộng các ngách của thị trường blockchain là mấu chốt giúp dự án phát triển mạnh mẽ, đồng thời giữ chân và thu hút người dùng.

Trong bối cảnh công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng, việc xây dựng một hệ sinh thái thay vì tập trung vào sản phẩm duy nhất trở thành xu hướng tất yếu đối với các dự án blockchain. Một hệ sinh thái toàn diện và rộng khắp tạo ra giá trị bền vững, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Trải nghiệm liền mạch như Apple

Hệ sinh thái sản phẩm là tập hợp các sản phẩm, dịch vụ và nền tảng công nghệ được phát triển và kết nối với nhau nhằm tạo ra một trải nghiệm toàn diện, liền mạch cho người dùng. Các sản phẩm trong hệ sinh thái không hoạt động độc lập, mà liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao hiệu quả và tiện ích khi sử dụng.

Apple, gã khổng lồ công nghệ luôn chú trọng vào việc mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Hệ sinh thái của Apple bao gồm các thiết bị phần cứng như iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch và các phần mềm và dịch vụ như iCloud, iMessage, AirDrop, Apple Music. Mỗi thành phần trong hệ sinh thái này đều được thiết kế để hoạt động tương hỗ nhau, mang lại trải nghiệm liền mạch và thuận tiện cho người dùng.

Hệ sinh thái của Apple mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Ảnh: Devicolgy.

Chẳng hạn, tính năng AirDrop cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị Apple với một thao tác, hay iCloud giúp đồng bộ hóa dữ liệu giữa iPhone, iPad và MacBook, giúp người dùng có thể truy cập thông tin từ bất kỳ thiết bị nào họ đang sử dụng. Bên cạnh đó, người dùng có thể bắt đầu công việc trên MacBook và tiếp tục trên một thiết bị khác như iPhone hay iPad mà không cần phải thực hiện thao tác phức tạp, tất cả đều được đồng bộ với nhau.

Một hệ sinh thái mạnh mẽ còn giúp Apple xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Khi người dùng đã chọn mua một sản phẩm Apple, họ thường có xu hướng tiếp tục mua các sản phẩm khác trong hệ sinh thái để tối ưu hóa trải nghiệm. Điều này tạo ra sự gắn kết với thương hiệu, khiến khách hàng khó có thể chuyển đổi sang các sản phẩm của đối thủ. Hệ sinh thái càng mạnh mẽ, người dùng càng có lý do để ở lại.

Apple cũng hiểu rõ rằng hệ sinh thái còn giúp họ mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển các sản phẩm mới. Khi các nhà phát triển phần mềm, các đối tác công nghệ tham gia vào hệ sinh thái của Apple, họ không chỉ tiếp cận với một lượng người dùng lớn mà còn được hưởng lợi từ những công nghệ tiên tiến mà Apple cung cấp.

Một sản phẩm là không đủ với tốc độ phát triển của blockchain

Blockchain từ lâu đã không còn giới hạn trong các ứng dụng đơn lẻ như lưu trữ dữ liệu hay giao dịch tiền mã hóa. Với tốc độ phát triển nhanh chóng hiện nay, công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong tài chính phi tập trung (DeFi), NFT, GameFi và nhiều lĩnh vực khác. Việc một dự án blockchain chỉ tập trung phát triển một sản phẩm duy nhất khó có thể giải quyết được tất cả nhu cầu này.

Người dùng không chỉ cần công cụ để lưu trữ tiền mã hóa mà còn cần đến các nền tảng giao dịch, quản lý tài sản, hay thậm chí là các ứng dụng vay mượn, staking... Việc cung cấp một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm nhiều sản phẩm giúp người dùng có trải nghiệm liền mạch, tinh gọn các thao tác phức tạp.

Những yếu tố cần có trong một hệ sinh thái blockchain. Ảnh: Medium.

Khi các sản phẩm trong hệ sinh thái hoạt động mượt mà với nhau, người dùng có thể di chuyển tài sản, dữ liệu và thông tin liền mạch và không phải lo lắng về chi phí giao dịch hay rào cản kỹ thuật. Điều này còn khuyến khích người dùng sử dụng nhiều dịch vụ hơn trong cùng một hệ sinh thái.

Đặc biệt, việc xây dựng một chuỗi sản phẩm rộng khắp các ngách giúp các dự án blockchain dễ dàng mở rộng quy mô hoạt động, nhanh chóng đón đầu với các xu hướng mới. Do đó, việc phát triển hệ sinh thái thay vì chỉ tập trung vào một sản phẩm đã trở thành xu hướng tất yếu đối với các dự án blockchain.

Hệ sinh thái blockchain từ Việt Nam

Trong thập kỷ qua, các công ty công nghệ lớn như Apple, Google hay Microsoft đều xây dựng những hệ sinh thái toàn diện, mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Điều này không chỉ tạo ra giá trị gia tăng, mà còn giúp giữ chân người dùng trong hệ sinh thái của doanh nghiệp. Lĩnh vực blockchain cũng không ngoại lệ, Ninety Eight - một công ty startup tại Việt Nam đã phát triển một hệ sinh thái với hơn 20 sản phẩm phủ khắp các ngách của thị trường.

“Với nguồn lực hơn 300 nhân sự, Ninety Eight đang xây dựng hệ sinh thái sản phẩm trong lĩnh vực blockchain. Hiện, công ty phát triển khoảng 20 đầu sản phẩm khác nhau, khắp các ngách trong phạm vi của blockchain”, ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight chia sẻ tại sự kiện Better Choice Awards 2024.

Hệ sinh thái của Ninety Eight với hơn 20 đầu sản phẩm, phủ khắp các ngách trong lĩnh vực blockchain. Ảnh: Coin98 Insights.

Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Ninety Eight với việc mở rộng hệ sinh thái sản phẩm trên nền tảng Coin98 AI Wallet. Gần đây, phiên bản V15 mới nhất của ví này đã tích hợp AI Cypheus, hỗ trợ người dùng tra cứu và giải đáp các thông tin liên quan đến Web3 và công nghệ blockchain. Đây là bước đi chiến lược giúp Ninety Eight tiếp cận gần hơn với người dùng Web2.

Zen Card Hardware Wallet - một ví “ấm” với tính bảo mật cao cho tài sản mã hóa, còn có chức năng như danh thiếp điện tử, cho phép người dùng chia sẻ thông tin cá nhân chỉ với một thao tác trên giao diện của Coin98 AI Wallet.

Ngoài ra, cũng với Coin98 AI Wallet, Ninety Eight đã tích hợp thêm Dagora NFT Marketplace ngay trên giao diện chính của ví. Các thao tác trở nên đơn giản hơn khi không cần thông qua trình duyệt và kết nối ví thủ công trên web như trước.

Hơn nữa, trải nghiệm on-chain ngày càng mượt mà với tính năng OneID (dịch vụ tên miền đa chuỗi), giúp người dùng chuyển đổi tài sản mã hóa, giao tiếp và tham gia các cộng đồng trực tiếp trên Coin98 AI Wallet V15.

Ví Coin98 AI Wallet hiện hỗ trợ hơn 50 blockchain, cho phép người dùng kết nối và trải nghiệm các sản phẩm tài chính phi tập trung ngoài hệ sinh thái của Ninety Eight.

Xây dựng hệ sinh thái đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp chú trọng, góp phần phát triển bền vững và giữ chân người dùng trong hệ sinh thái của họ. Trong cả kinh doanh lẫn trải nghiệm, việc sở hữu hệ sinh thái mạnh mẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế trong ngành.