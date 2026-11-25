Ông Phạm Đức Pha, Trưởng phòng Kỹ thuật vận hành toàn dự án ngăn triều, cho biết quy trình vận hành các cống bao gồm thời gian hạ cửa, thời gian chờ và thời điểm nâng cửa. Tùy vào quy mô, trọng lượng và đặc điểm của từng công trình mà thời gian vận hành sẽ khác nhau.

Riêng tại cống Mương Chuối, do cửa cống có kích thước và trọng lượng lớn nên thời gian hạ mỗi cửa ít nhất khoảng 30 phút, một số cửa có thể mất đến 45 phút. Sau khi hạ cửa, đơn vị vận hành sẽ liên tục theo dõi mực nước ở hai bên cống và cập nhật thông tin về trung tâm điều hành.