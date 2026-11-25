Sáu cống ngăn triều lớn tại TP.HCM dự kiến vận hành thử liên hoàn lúc 11h30 ngày 25/11. Dự án được kỳ vọng giảm ngập do triều cho khoảng 6,5 triệu người.

Sau 10 năm triển khai, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 chuẩn bị vận hành thử liên hoàn trước khi bàn giao, đưa vào khai thác.

Sáu cống ngăn triều lớn gồm Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận đã hoàn thành. Dự kiến lúc 11h30 ngày 25/11, Trungnam Group - chủ đầu tư, tổ chức phát trực tiếp quá trình vận hành liên hoàn tại phòng hội thảo và nhà quản lý trung tâm cống kiểm soát triều Mương Chuối, khu vực huyện Nhà Bè cũ.

Nhiều cống ngăn triều và hệ thống hỗ trợ đã được chạy thử những ngày qua. Đợt vận hành thử liên hoàn là một trong những công đoạn cuối để đánh giá khả năng phối hợp giữa các hạng mục, bước đầu kiểm chứng hiệu quả dự án.

Kỳ vọng giảm ngập do triều cho khoảng 6,5 triệu người

Dự án được kỳ vọng kiểm soát ngập do triều cường trên diện tích khoảng 570 km², tương đương một phần tư diện tích TP.HCM trước sáp nhập, trải trên địa bàn 19 quận, huyện cũ, với khoảng 6,5 triệu người hưởng lợi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, công trình giữ vai trò chủ lực trong thực hiện quy hoạch thủy lợi 1547, có nhiệm vụ ngăn nước triều từ các sông lớn chảy vào khu vực nội đô và kiểm soát mực nước kênh rạch bên trong.

Trung tâm giám sát, điều khiển hoạt động của công trình và phối hợp vận hành các hạng mục trong toàn dự án thông qua hệ thống SCADA. Ảnh: Quỳnh Danh.

Vùng bảo vệ giai đoạn 1 giáp rạch Tra ở phía bắc, khu vực Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh, ở phía Nam; kênh An Hạ ở phía Tây; sông Sài Gòn và Nhà Bè ở phía Đông.

Một số khu vực địa hình thấp, chịu ảnh hưởng của triều cường như quận 1, 7, 8 và huyện Nhà Bè cũ được kỳ vọng có chuyển biến rõ rệt khi công trình vận hành.

Các tuyến đường Calmette, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình, Phạm Hữu Lầu… nằm trong vùng bảo vệ, được kỳ vọng hết ngập do triều khi công trình vận hành.

Ngoài ngăn triều, công trình còn hỗ trợ điều tiết, hạ thấp mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch, nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa. Hệ thống cũng góp phần tăng khả năng trữ nước khi mưa lớn kết hợp triều cường, giảm áp lực cho mạng lưới thoát nước hiện hữu.

Điều khiển các cống từ nhà quản lý trung tâm

Ngoài sáu cống lớn, dự án có hai cống kiểm soát triều Cầu Kinh, Bà Bướm; khoảng 6 km đê bao, kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh và các cống nhỏ dọc tuyến.

Toàn bộ cống ngăn triều được vận hành từ nhà quản lý trung tâm thông qua SCADA, hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu.

Bên trong "đầu não" dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng . Ảnh: Quỳnh Danh.

Hệ thống tiếp nhận dữ liệu mực nước, lượng mưa tại 19 điểm quan trắc để theo dõi diễn biến, phối hợp điều khiển cửa van, trạm bơm và âu thuyền. Đồng thời, hệ thống phục vụ giám sát, cảnh báo và hỗ trợ điều phối giao thông thủy, giúp các hạng mục vận hành đồng bộ.

Dự án khởi công năm 2016 theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), với tổng mức đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng . Quá trình thực hiện từng bị gián đoạn do vướng mắc pháp lý, trong đó có thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư. Do thời gian kéo dài, tổng mức đầu tư hiện được xem xét điều chỉnh.

Sau nhiều năm chờ đợi, đầu năm 2026, dự án được tái khởi động. Đến nay, 6 cống ngăn triều lớn tại các cửa sông chính đã hoàn thành, chuẩn bị được vận hành liên hoàn.

Bên cạnh công trình kiểm soát triều, TP.HCM còn triển khai các dự án xử lý ngập do mưa. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến hoàn thành 87 dự án với tổng vốn 142.341 tỷ đồng để xử lý 50 điểm ngập nặng.