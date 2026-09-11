Vì sao con người mua sắm nhiều hơn khi đói?

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng cơn đói không chỉ khiến con người muốn ăn mà còn làm tăng ham muốn sở hữu nhiều thứ khác.

Ngày nay, phần lớn các nhà khoa học về cảm xúc đã bao quát một phổ các cảm xúc rộng hơn nhiều và thừa nhận rằng ngay cả đói, khát, đau và ham muốn tình dục, nếu không phải là cảm xúc theo nghĩa cổ điển, thì đều có nhiều điểm chung với chúng.

Ví dụ, đói là một kiểu cảm xúc đã tiến hóa để phóng đại những giá trị mà chúng ta gán cho thức ăn kiếm được, nhưng thực sự thì cảm xúc tổng quát hơn thế. Nó phóng đại giá trị mà chúng ta gán cho nhiều thứ nói chung: những nghiên cứu điền dã và trong phòng thí nghiệm đã cho thấy rằng cơn đói thể xác làm tăng ý muốn nhận được không chỉ thức ăn mà cả những thứ không phải là thức ăn nữa.

Tất cả chúng ta đều biết rằng trong trạng thái đói, chúng ta thường mua quá lên khi đi vào tiệm tạp hóa, nhưng có thể không ý thức được rằng chúng ta cũng mua nhiều hơn khi đang đói mà vào siêu thị lớn Macy’s.

Cơn đói thể xác làm tăng ý muốn nhận được của con người. Ảnh: iStock.

Về phương diện này, tác dụng của cơn đói là trái ngược với sự ghê tởm: các nghiên cứu cho thấy rằng trong khi cơn đói thúc giục ta mua thêm, thì sự ghê tởm lại khuyến khích ta thờ ơ với mọi thứ, bất kể là thức ăn hay gì khác.

Ví dụ, trong một nghiên cứu của Đại học Carnegie Mellon, các nhà khoa học đã chiếu cho những người tình nguyện xem hoặc một clip phim trung tính không có gì đặc biệt hoặc một clip từ bộ phim Trainspotting, trong đó một nhân vật thò tay vào cái bồn cầu vô cùng bẩn thỉu.

Sau đó những người tình nguyện được tạo cơ hội bán lại số bút mà họ đã được cho vào lúc bắt đầu thí nghiệm. Những người được xem clip phim trung tính bán lại số bút đó, với giá trung bình là 4,58 đô la. Nhưng những người xem clip phim ghê tởm sẵn sàng tống khứ nó đi với giá chỉ 2,74 đôla.

Sau này khi được hỏi về quyết định của họ, những người xem clip phim ghê tởm đều phủ nhận đã bị ảnh hưởng bởi clip phim Trainspotting và thay vào đó họ biện minh cho hành động của mình bằng những lý do duy lý hơn.