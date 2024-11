Vì sao chiến thắng của ông Trump ở Iowa gây chú ý

Kết quả kiểm phiếu ngày 5/11 cho thấy ông Trump đã có được 6 phiếu đại cử tri từ bang Iowa. Cựu tổng thống hiện nắm 210 phiếu, so với 113 phiếu của bà Harris.

Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Từng là một bang dao động, Iowa là minh chứng rõ nét cho sức hút của ông Donald Trump với các cử tri đảng Cộng hòa và sức bền của ông trong nội bộ đảng.

Lý do kết quả bầu cử ở bang Iowa được nhiều người theo dõi lần này vì trước đó, kết quả khảo sát mới nhất của Selzer gây sốc khi dự báo bà Kamala Harris dẫn trước ông Trump tại bang này với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 47 và 44 điểm phần trăm. Selzer là tổ chức thăm dò uy tín với các cuộc khảo sát phản ánh tương đối trực quan mức độ ủng hộ của cử tri, đặc biệt là ở Iowa, theo Guardian.

Theo AP, phần lớn người dân Iowa ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama vào năm 2008 và 2012, nhưng quay sang ông Trump vào năm 2016 và 2020.

Tính tới 22h49 giờ miền Đông, bà Harris đang kém xa ông Trump về tổng số phiếu đại cử tri. Cựu tổng thống có được 210 phiếu, trong khi ứng viên đảng Dân chủ có 113 phiếu.

Dù nhiều điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã đóng cửa, kết quả sơ bộ vẫn nằm trong dự đoán của thăm dò trước bầu cử. Ông Trump đạt được thành tích tại các bang nghiêng về đảng Cộng hòa, gồm Florida, Alabama, Mississippi và Texas.

Riêng tại quận Miami-Dade của bang Florida, ông Trump gây bất ngờ khi thắng tại thành trì của đảng Dân chủ, mặc dù Florida vốn là một bang theo đảng Cộng hòa. Các ứng viên tổng thống đảng Cộng hoà chưa từng giành chiến thắng tại quận Miami-Dade kể từ sau chiến dịch của cựu Tổng thống George H.W. Bush vào năm 1988.

Trong khi đó, bà Harris nắm giữ vùng New England và khu vực phía đông bắc, trong đó có New Jersey và New York. Sự chú ý đang dồn về các bang chiến trường ở phía đông, gồm Georgia, North Carolina và Pennsylvania. Những nơi này kết quả vẫn chưa ngã ngũ.