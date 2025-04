Vì sao 'bẫy Ten Hag' đang rình rập Amorim và Postecoglou

Tiếng còi kết thúc trận chung kết FA Cup năm ngoái vang lên, Ten Hag hân hoan nâng cao chiếc cúp danh giá trước hàng nghìn CĐV Manchester United cuồng nhiệt. Đó là khoảnh khắc vàng son, nhưng cũng chính là điểm khởi đầu cho một chuỗi quyết định sai lầm đã phá hủy cả một mùa giải của "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Dù đã rời Old Trafford, cái bóng của Erik ten Hag vẫn hiện diện như một lời cảnh báo ám ảnh trong làng bóng đá Anh. Quyết định gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan sau chiến thắng tại Wembley nhanh chóng trở thành một canh bạc thua cuộc đắt giá.

Chỉ ba tháng sau, dù đã chi ra 180 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè, Ten Hag vẫn phải ra đi khi MU chỉ giành được vỏn vẹn 11 điểm sau 9 trận và lẹt đẹt ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Một quyết định sai lầm của ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đẩy CLB tới khủng hoảng.

Ten Hag rời đi, Ruben Amorim đến. Hôm 18/4, chiến lược gia người Bồ Đào Nha giúp MU thắng kịch tính 5-4 trước Lyon ở tứ kết lượt về Europa League - kết quả tạo nên cơn sốt trong giới hâm mộ.

Nhiều người so sánh màn lội ngược dòng này với chiến thắng huyền thoại 4-3 của Liverpool trước Dortmund năm 2016 - trận đấu đánh dấu kỷ nguyên Jurgen Klopp tại Anfield. Giờ đây, MU đã vào bán kết Europa League, đấu trường duy nhất họ có cơ hội giành cúp.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang ấy là những dấu hiệu đáng lo ngại khi triết lý chiến thuật của Amorim dường như không hoàn toàn phù hợp với đội hình hiện tại của MU. Sự kết hợp giữa ý tưởng chiến thuật và nhân sự bắt đầu bộc lộ những căng thẳng - điều từng xảy ra với Ten Hag tại Manchester United.

"Không có gì đảm bảo rằng một chiến thắng Europa League sẽ mang lại sự ổn định lâu dài", truyền thông Anh nhận định. "Bóng đá là môn thể thao của hiện tại, không phải quá khứ. Người ta sẽ nhanh chóng quên đi chiến thắng của bạn khi kết quả không còn đến".

Ở diễn biến tương tự, Ange Postecoglou và Tottenham đứng trước cơ hội lịch sử khi tiến sâu tại Europa League. Đối với một CLB "khát" danh hiệu như Spurs - đã 16 năm không nâng một chiếc cúp kể từ chức vô địch League Cup 2008 - đây có thể là bước ngoặt quan trọng.

Tuy nhiên, những rắc rối tại Premier League đặt ra câu hỏi lớn về tương lai chiến lược gia người Australia. Phong độ trồi sụt, cùng hàng loạt chấn thương ở các vị trí trụ cột, đặc biệt là hàng phòng ngự, khiến Tottenham gặp khó trong việc duy trì vị thế cạnh tranh ở giải quốc nội.

Lịch sử Tottenham cho thấy danh hiệu không phải là tấm vé miễn nhiễm sa thải. Juande Ramos từng giúp Spurs vô địch League Cup 2008 nhưng chỉ vài tháng sau phải ra đi. Jose Mourinho cũng bị sa thải ngay trước thềm chung kết Carabao Cup 2021, bất chấp thành tích ấn tượng của "Người đặc biệt" tại các giải đấu cúp.

Đằng sau quyết định của các CLB lớn là cuộc đấu tranh giữa hai triết lý đối lập trong bóng đá hiện đại: sự bùng nổ cảm xúc mà một danh hiệu mang lại và sự ổn định tài chính mà các nhà điều hành mong muốn.

"CĐV luôn khao khát những khoảnh khắc bùng nổ, những chiến thắng không tưởng. Trong khi đó, các nhà quản lý CLB lại ưu tiên sự ổn định, kiểm soát và bền vững về tài chính," một cựu giám đốc điều hành Premier League chia sẻ.

Cuộc xung đột này tạo ra một nghịch lý đáng sợ: một HLV có thể giành danh hiệu nhưng vẫn bị sa thải nếu không đáp ứng kỳ vọng về phong độ ổn định và sự phát triển bền vững.

Câu chuyện của Ten Hag tại MU là lời cảnh báo rõ ràng cho tất cả các CLB lớn: đừng để chiến thắng nhất thời che mờ vấn đề mang tính hệ thống. Quyết định gia hạn hợp đồng với Ten Hag sau FA Cup không chỉ khiến MU tốn kém về tài chính, mà còn phá hủy mùa giải.

Với Amorim và Postecoglou, bài học là rõ ràng: danh hiệu Europa League, dù có giá trị đến đâu, cũng không thể thay thế cho sự ổn định và phát triển bền vững. Họ cần nhìn xa hơn một chiến thắng, để tránh rơi vào "chiếc bẫy Ten Hag" mà Manchester United đã phải trả giá.

Trong bóng đá hiện đại, sự thành công không chỉ đo bằng số danh hiệu mà còn là sự phát triển liên tục, xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Ten Hag đã không làm được điều đó tại Manchester United, và đó là bài học cho tất cả.

Khi mùa giải tiến dần đến hồi kết, câu hỏi lớn đang được đặt ra: liệu Amorim và Postecoglou có tránh được vết xe đổ của người tiền nhiệm, hay họ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của chiếc bẫy mang tên "một danh hiệu không thể cứu vãn tất cả"?

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.