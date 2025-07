Vì sao Arsenal chi gần 70 triệu euro cho Zubimendi?

Và cái tên được Mikel Arteta tin tưởng để hoàn thiện bộ khung tuyến giữa không ai khác ngoài Martin Zubimendi - tiền vệ phòng ngự được giới chuyên môn Tây Ban Nha mệnh danh là "el cerebro del futuro" - bộ não của tương lai.

Trong mùa hè mà truyền thông nhắc đến những siêu sao tấn công, Arsenal lại chọn Zubimendi - một cái tên kín tiếng, chơi ở vị trí không quá hào nhoáng. Nhưng chính sự thầm lặng ấy lại là điều khiến cầu thủ 26 tuổi này trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho cỗ máy Arteta.

Zubimendi không phải mẫu tiền vệ khiến khán giả bật dậy với những cú sút xa hay pha rê dắt hoa mỹ. Nhưng anh là người kết nối, ổn định và bảo đảm sự cân bằng - điều mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng cần, đặc biệt là khi Arsenal đang hướng đến cuộc đua đường dài.

Ở Real Sociedad, Zubimendi chơi hơn 230 trận - và gần như không có mùa nào dưới phong độ. Trong mùa giải La Liga 2024/25, anh nằm trong top 5 tiền vệ trung tâm ở hàng loạt thống kê: từ số đường chuyền thành công, chuyền dài, tắc bóng, cắt bóng cho đến tranh chấp tay đôi. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho mẫu cầu thủ “làm tất cả và làm tốt”.

Điều khiến Zubimendi nổi bật không nằm ở các con số. Đó là cách anh đọc trận đấu, phân phối bóng và điều tiết không gian một cách thông minh. Ramajo - cây bút theo sát Sociedad - từng nói: “Cậu ấy không xuất sắc nhất ở bất cứ kỹ năng nào, nhưng gần như hoàn hảo ở mọi kỹ năng cơ bản. Đó mới là điều hiếm có”.

Ở Arsenal, Zubimendi được kỳ vọng thay thế vai trò của Thomas Partey - người vừa rời CLB trong bối cảnh đầy biến động. Nhưng hơn cả một sự thay thế, Zubimendi mang tới một cách tiếp cận khác: hiện đại hơn, cơ động hơn và giàu định hướng chiến thuật.

Với khả năng giữ vị trí chắc chắn, luân chuyển bóng từ sân nhà lên tuyến trên và thoát pressing hiệu quả, anh sẽ là nền tảng để Declan Rice được tự do hơn trong vai trò box-to-box, còn Odegaard tập trung sáng tạo phía trước.

Ở cấp độ ĐTQG, Zubimendi từng bị lu mờ bởi cái bóng quá lớn của Rodri. Nhưng chính khi tiền vệ của Man City dính chấn thương trong trận chung kết Euro 2024, Zubimendi đã bước ra ánh sáng và giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch với màn trình diễn không chê vào đâu được.

Anh không phải Rodri - người đã đạt đỉnh và có lẽ sẽ không tiến xa hơn - mà là phiên bản có thể phát triển liên tục. "Rodri là hiện tại, còn Zubimendi là tương lai" - đó không chỉ là lời khen, mà còn là sự thật từ những gì Zubimendi đang thể hiện.

Ở Nations League 2024/25, Zubimendi không chỉ giữ chắc tuyến giữa mà còn ghi 2 bàn thắng - điều hiếm thấy với một tiền vệ trụ - cho thấy anh còn tiềm năng tấn công chưa được khai phá hết.

Chọn Arsenal thay vì Real Madrid là một quyết định mang nhiều ý nghĩa. Zubimendi rời CLB gắn bó cả sự nghiệp - Real Sociedad - để tới một môi trường khắc nghiệt hơn, áp lực hơn nhưng cũng đầy cơ hội để vươn tầm.

Tại Emirates, anh không chịu áp lực soi mói như ở La Liga, mà được hoạt động trong một hệ thống hiện đại, với HLV từng là tiền vệ thông minh bậc nhất như Mikel Arteta. Và quan trọng hơn, Zubimendi sẽ đá cạnh những đồng đội xuất sắc - từ Declan Rice, Martin Odegaard đến những mũi nhọn phía trên – điều kiện lý tưởng để anh phát triển hơn nữa.

Arsenal vẫn đang tìm kiếm một trung phong đúng nghĩa để hoàn thiện đội hình, nhưng nếu xét trên phương diện chiến thuật, việc chiêu mộ Zubimendi là bước đi then chốt. Anh không chỉ là phương án thay thế Partey - mà còn là điểm tựa để cả hệ thống vận hành mượt mà hơn.

Không ồn ào như những bom tấn tấn công, nhưng Zubimendi là kiểu bản hợp đồng khiến mọi đội bóng lớn phải ghen tị - một cầu thủ làm đơn giản hóa bóng đá, và nâng tầm tập thể bằng tư duy đỉnh cao.

Với Zubimendi, Arsenal không chỉ bổ sung một vị trí, mà có lẽ là đã tìm thấy “bộ não” cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

