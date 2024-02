Ví điện tử cũng 'ăn theo' ngày vía Thần Tài

Các ví điện tử như MoMo, ZaloPay hay VNPay đều triển khai các chương trình khuyến mại đầu năm cho người dùng, bao gồm phần thưởng là vàng nhân dịp vía Thần Tài.

Nhiều ví điện tử tung chương trình tặng vàng nhân ngày vía Thần Tài. Ảnh: MoMo.

Ngày vía Thần Tài năm nay sẽ rơi vào ngày 19/2, tức thứ Hai tuần sau. Theo quan niệm xưa, Thần Tài là vị thần chuyên quản Tài - Phúc - Phú - Quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn.

Bên cạnh sắm lễ cúng Thần Tài, việc mua vàng cầu may vào ngày này được cho là có thể giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Do đó, vào mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, người dân, đặc biệt là người kinh doanh, buôn bán có thói quen mua vàng tích trữ.

Trong bối cảnh giá vàng lên cao cùng tâm lý sở hữu vàng để xin vía Thần Tài đầu năm mới, các ví điện tử đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại “ăn theo” sự kiện này nhằm thu hút người dùng.

Điển hình nhất là chương trình “Săn vàng vía Thần Tài” diễn ra từ ngày 17 đến 19/2 của ví điện tử MoMo. Ví điện tử có 30 triệu người dùng cho biết nếu tham gia trò chơi Lắc Xì thông qua hình thức thu thập mảnh ghép để nhận quà, mỗi người dùng có cơ hội nhận được một miếng vàng 0,5 chỉ 24K Tài Lộc của thương hiệu PNJ với giá trị ước tính trên 3 triệu đồng.

Năm nay, MoMo dành 100 miếng vàng cho chương trình này, tức quy mô tính riêng phần thưởng bằng vàng đã lên tới hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, ví điện tử còn tung hàng triệu bao lì xì với giá trị cao nhất là 5 triệu đồng.

Trong khi đó, ZaloPay ra mắt chương trình “Thanh toán trả vàng” kéo dài đến ngày 29/2. Người chơi sẽ thực hiện các nhiệm vụ do ví điện tử đề ra như nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn để đạt điều kiện giành vé dự thưởng.

Bên cạnh các phần quà như voucher dịch vụ, mua hàng, người dùng sẽ có cơ hội trúng nhẫn vàng trị giá 18 triệu đồng, mặt dây vàng trị giá 10 triệu đồng và miếng vàng trị giá 3 triệu đồng.

ZaloPay cũng chính thức mở màn giai đoạn 3 của chương trình “Đua thuyền rước ngọc” kéo dài từ ngày 15 đến 19/2. Trong đó, người chơi có cơ hội trúng iPhone 15 và nhẫn vàng PNJ.

Tương tự, VNPay đang giới thiệu đến người dùng chương trình “Rồng vàng phát lộc” với cơ cấu giải thưởng gồm 5 giải nhất, mỗi giải là 5 chỉ vàng nhẫn 9999 của PNJ với tổng giá trị gần 32 triệu đồng/giải.

Trước xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, các ứng dụng ví điện tử luôn tận dụng dịp lễ, Tết để triển khai các chiến dịch quảng bá, tương tác với người dùng. Đây vừa là cách giữ chân người dùng cũ, thúc đẩy thói quen giao dịch, sử dụng dịch vụ trên ứng dụng, vừa lôi kéo thêm nhiều khách hàng mới.

Theo báo cáo “Người tiêu dùng số - The Connected Consumer” quý I/2023 do Decision Lab phối hợp Hiệp hội Tiếp thị di động Việt Nam thực hiện, các ứng dụng ví điện tử và trung gian thanh toán Việt Nam đang chiếm ưu thế tuyệt đối trước các đối thủ ngoại.

Trong đó, ví điện tử MoMo chiếm tỷ lệ sử dụng cao nhất với 68%, kế đó là ZaloPay với 53%, Viettel Money với 27%, ShopeePay là 25% và VNPay là 16%.