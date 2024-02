VFF vào cuộc vụ 5 cầu thủ đánh bạc

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ xem xét và xử lý 5 cầu thủ CLB Bà Rịa Vũng Tàu, kiên quyết loại trừ hành vi tiêu cực trong bóng đá.

Trưa 1/2, VFF đã chỉ đạo Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và trao đổi với lãnh đạo CLB Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) để lấy thêm thông tin về vụ việc 5 cầu thủ vướng tiêu cực. Những tài liệu liên quan sẽ được chuyển tới Ban chức năng của VFF để được xem xét và quyết định xử lý.

CLB BRVT nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với 5 cầu thủ nêu trên.

“Tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, BLĐ CLB BRVT chấm dứt hợp đồng lao động với các cá nhân sai phạm theo quy định. CLB luôn thiện chí hợp tác và cung cấp những chứng cứ trong khả năng nhằm phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng”, đội bóng này thông báo.

VFF cho biết luôn đặc biệt chú trọng xây dựng nền bóng đá phát triển bền vững và trong sạch, nên kiên quyết loại trừ tiêu cực khỏi đời sống bóng đá Việt Nam.

Trước mỗi mùa giải, VPF đều yêu cầu các CLB tham gia các giải chuyên nghiệp ký cam kết phòng chống tiêu cực. Trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp được bổ sung sửa đổi hàng năm, Quy định Kỷ luật, Điều lệ giải đều có quy định về phòng chống tiêu cực.

Trong nhiều năm qua, VFF và Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công An đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn tại các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức và điều hành.

Sáng 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can gồm: N.S.H. (SN 1994, trú tại tỉnh Đồng Tháp), L.B.G.H. (SN 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa), P.V.P. (SN 2004, trú tại tỉnh Hải Dương), N.Q.H. (SN 2004, trú tại tỉnh Đồng Nai) và T.K.A (SN 2004, trú tại tỉnh Bến Tre) về hành vi “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 5 cầu thủ nêu trên của CLB BRVT đã thi đấu dưới sức trong trận gặp Đà Nẵng ở vòng 7 giải hạng Nhất, đồng thời đặt cược cho đối thủ thắng trên các website cá độ. Kết quả BRVT thua 1-3.