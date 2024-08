Vết nhơ của BTS

Vụ việc của SUGA, BTS chiếm vị trí cao thứ 2 trên top tin tức giải trí được đọc nhiều nhất ở cổng thông tin Naver vào đêm 7/8. Sự việc sẽ không nghiêm trọng nếu thông báo chính thức của Big Hit Music không bị chỉ ra là có sai lầm. Bên cạnh đó, việc số trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến say rượu ngày càng tăng ở Hàn Quốc khiến cộng đồng mạng càng thất vọng vào rapper nhóm BTS. Tờ IMBC thậm chí gọi đây là vết nhơ trong quá trình nhập ngũ của thành viên nhóm BTS.

Sáng 7/8, tờ Yonhap News đưa tin SUGA (tên thật Min Yoon Gi) say rượu và sử dụng ván trượt vào tối 6/8. Anh bị đưa tới đồn cảnh sát điều tra, truy tố về tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ (lái xe khi say rượu). Ngay sau đó, công ty quản lý của SUGA là Big Hit Music lên tiếng xin lỗi. Công ty cho biết nam thần tượng đã sử dụng ván điện và đội mũ bảo hiểm.

Cùng ngày, SUGA cũng đích thân lên tiếng. Anh bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất nặng nề và xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng. Sau khi uống rượu trong bữa tối hôm qua, tôi chạy xe về nhà trên một chiếc ván trượt điện. Tôi không biết việc sử dụng ván trượt điện là không thể và vi phạm luật giao thông đường bộ”.

Những tưởng, lời xin lỗi của SUGA sẽ chấm dứt mọi việc. Tuy nhiên, không dừng ở đó, truyền thông Hàn Quốc trích lời cảnh sát cho biết SUGA sử dụng xe máy điện chứ không phải ván trượt như Big Hit Music tuyên bố. Cùng lúc, CCTV quay lại quá trình di chuyển của SUGA cũng được JTBC tung ra. Đến lúc này, tranh cãi mới thực sự bùng nổ trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Một quan chức của Sở cảnh sát Yongsan ở Seoul cho biết qua điện thoại với Star News ngày 7/8, SUGA lái xe máy điện có yên.

Quan chức cảnh sát nhấn mạnh: "Chiếc xe này có thể được mọi người gọi theo nhiều cách khác nhau, nhưng nó nên được gọi là xe máy điện có yên. Chưa có khoản phạt nào được đưa ra và việc có hủy bỏ giấy phép hay không cũng đang được xem xét”.

Nếu phương tiện SUGA sử dụng vào thời điểm xảy ra vụ việc là xe máy điện chứ không phải ván trượt, hình thức xử phạt sẽ nặng hơn.

Cảnh sát cho biết thêm: "Hiện tại chúng tôi không có kế hoạch triệu tập SUGA nhưng cuộc điều tra sẽ tiếp tục để xác định xem liệu tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ có được áp dụng trong tình huống này hay không".

Theo IMBC, cư dân mạng cho rằng tuyên bố của Big Hit Music không nhất quán. Trong khi đó, Top Star News thông tin thêm không giống kickboard (ván trượt), xe máy điện có thể bị xử lý hình sự. Do đó, tuyên bố của Big Hit Music làm dấy lên nghi vấn công ty đang cố gắng giảm nhẹ tình tiết sự việc khi nói SUGA chỉ sử dụng ván trượt thay vì xe máy điện như cảnh sát thông báo.

Tối 7/8, Big Hit Music một lần nữa xin lỗi. Công ty khẳng định không cố tình làm giảm nhẹ tình tiết sự việc mà bị sai lệch thông số kỹ thuật, dẫn đến kết luận nhầm loại phương tiện của SUGA là ván trượt thay vì xe máy điện.

Gần đây tại Hàn Quốc, có nhận thức rộng rãi rằng việc người nổi tiếng lái xe trong tình trạng say rượu cũng tương đương tội giết người không thể tha thứ. Ngoài ra, SUGA đang nhập ngũ với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng. Tất nhiên, vì sự việc xảy ra ngoài giờ làm việc nên sẽ không có bất kỳ biện pháp kỷ luật hay trừng phạt nào từ phía cơ quan quân sự cho SUGA. “Tuy nhiên, việc gây tranh cãi trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ là vết nhơ đối với thành viên này”, IMBC nhận định.

Thậm chí, theo Star News Korea, khán giả cho rằng BTS có vị thế lớn trong ngành giải trí nên càng phải làm gương thay vì để xảy ra tranh cãi. "Giá trị xã hội của BTS là to lớn, đến mức không thể diễn tả bằng lời nên việc trừng phạt nghiêm khắc là điều khó tránh khỏi", Star News Korea trích đăng tiêu đề một bài viết trên mạng xã hội.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Vận tải Hàn Quốc, số vụ tai nạn giao thông đã tăng 5,3 lần từ 447 vụ năm 2019 lên 2.389 vụ vào năm 2023. Trong cùng thời gian, số người thương vong, bao gồm cả qua đời và bị thương, tăng 5,5 lần từ 481 lên 2.646. Số người chết cũng tăng gấp ba lần trong 4 năm, từ 8 lên 24, News1 cho biết.

Chỉ riêng tai nạn gây ra do điều khiển xe đạp khi say rượu cũng tăng đáng kể, từ 163 vụ năm 2019 lên 191 vụ năm 2020. Sau đó, nó giảm nhanh xuống còn 110 trường hợp vào 2021, nhưng tiếp tục tăng lên 143 trường hợp vào 2022 và 144 trường hợp vào 2023. Các thiết bị di chuyển cá nhân, chẳng hạn ván trượt điện, cũng gây ra hơn 200 vụ tai nạn mỗi năm, theo Newsis.

Các chuyên gia phân tích khi số lượng công ty xe điện và ván trượt tăng lên, tai nạn xảy ra sẽ thường xuyên hơn do thiếu cơ quan thực thi. Một vấn đề nữa gây lo ngại là mức xử phạt với loại phương tiện này cũng không lớn.

Lee Ho Geun, giáo sư kỹ thuật ôtô tại Đại học Daedeok, cho biết: “Trước hết, việc phân phối ván trượt điện ngày càng gia tăng. Có rất nhiều quy định, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng tuân thủ đúng quy định đó. Ngoài ra, việc thực thi bị lơ là. Đó là lý do tai nạn xảy ra thường xuyên".

