Vẻ gợi cảm của 'nữ thần Malaysia' Lâm Minh Trinh

Vai Meow trong bộ phim hài Table for Six (năm 2022) là bước đột phá của Lâm Minh Trinh. Vai diễn này giúp cô giành được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 41. Cô tiếp tục đảm nhận nhân vật này trong phần tiếp theo Table for Six 2 (ra mắt năm 2024). Tháng 5/2024, Lâm Minh Trinh thông báo tạm dừng diễn xuất với lý do sức khỏe.