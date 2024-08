VĐV Hàn Quốc được săn đón vì ăn chuối ở Olympic

Sau khoảnh khắc ăn chuối tại Làng Olympic, VĐV bóng bàn Shin Yu-bin trở thành gương mặt đại diện cho sữa chuối Binggrae. Nhiều ngôi sao thể thao Hàn Quốc khác cũng được săn đón.

Shin Yu-bin được yêu thích sau khi lập thành tích ấn tượng ở Olympic. Ảnh: News1.

Sức hút của các vận động viên Olympic Hàn Quốc hậu Thế vận hội tạo ra cuộc chiến giữa các thương hiệu. Vận động viên bóng bàn giành 2 huy chương đồng Shin Yu-bin trở thành gương mặt đại diện cho sữa chuối Binggrae.

Trong khi đó, “xạ thủ lạnh lùng nhất thế giới” Kim Ye-ji nhanh chóng ký hợp đồng với công ty quản lý tài năng Plfil, để đơn vị này lo liệu các hợp đồng quảng cáo trong tương lai, theo The Korea Times.

Shin Yu-bin trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón, gia tăng mức độ ảnh hưởng sau khi giành huy chương tại Olympic Paris. Ảnh: @shin_yubin_.

Nhãn hàng bủa vây VĐV

Clip, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc vận động viên bóng bàn Shin Yu-bin ăn chuối tại Làng Olympic thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Thương hiệu thực phẩm và đồ uống Binggrae nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, mời ngôi sao Olympic vào vị trí gương mặt đại diện cho dòng sữa chuối nổi tiếng.

Độ nhận diện của nhãn hàng này cũng nhanh chóng gia tăng khi Shin Yu-bin quyết định quyên góp 75.000 USD trong khoản thù lao của mình cho hiệp hội bóng bàn dành cho học sinh tiểu học.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 cũng nhanh chóng gia nhập đường đua tranh giành vận động viên Olympic, sử dụng hình ảnh của Shin để tiếp thị một loại cơm nắm đặc biệt.

Tay kiếm giành 2 huy chương vàng Oh Sang-uk cũng xuất hiện trong chiến dịch quảng bá cho thương hiệu rượu Cass thuộc công ty Oriental Brewery. Nhãn hàng này thực hiện một TVC tiếp thị bia không đường Cass Light với sự góp mặt của Oh.

Các thương hiệu bán lẻ lớn khác cũng nhanh chóng tìm đến ngôi sao Olympic. Nhãn hàng thực phẩm Crown Confectionery đã tặng 630 gói kẹo dẻo Sweet and Sour nổi tiếng cho nhà hàng của cha mẹ xạ thủ Oh Ye-jin. Oh là vận động viên bắn tỉa giành huy chương vàng ở nội dung súng ngắn hơi 10 m nữ cho đội tuyển Hàn Quốc.

Kim Ye-ji tạo ra sức ảnh hưởng lớn sau màn xuất hiện tại Olympic Paris, ký hợp đồng với công ty quản lý tài năng sau thành công ở Thế vận hội. Ảnh: Charles McQuillan.

VĐV ký hợp đồng với công ty giải trí

Bất ngờ tạo ra “cơn sốt” trên mạng xã hội nhờ thần thái lạnh lùng khi ngắm bắn tại Olympic Paris, xạ thủ giành huy chương bạc ở nội dung súng ngắn hơi 10 m nữ Kim Ye-ji nhanh chóng được săn đón tại thị trường trong nước.

Trước những cơ hội lớn, Kim Ye-ji đưa ra quyết định ký hợp đồng với công ty quản lý tài năng Plfil. Thông báo kết hợp với hiện tượng mạng xã hội này được Plfil công bố trên tài khoản doanh nghiệp.

“Với kinh nghiệm quản lý diễn viên, nghệ sĩ giải trí, chúng tôi sẽ hỗ trợ các hoạt động trong và ngoài nước của Kim Ye-ji, đảm bảo cô ấy tỏa sáng ở những nơi xuất hiện”, đại diện Plfil chia sẻ.

Trước hào quang của Kim Ye-ji, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng khen ngợi: “Cô ấy nên được chọn vào vai trong một bộ phim hành động. Xạ thủ này không cần diễn xuất”.

Công ty quản lý tài năng cho biết sẽ gia tăng sức hút cho Kim sau Olympic, giúp cô xuất hiện nhiều hơn trên thị trường quốc tế. Thậm chí, Plfil còn đề xuất Kim đảm nhiệm một vai diễn trong phim điện ảnh hoặc phim truyền hình để quảng bá bộ môn thể thao bắn súng.

Chiến lược phát triển này cũng có thể mở đường cho mối quan hệ hợp tác giữa xạ thủ Hàn Quốc với các nhãn hàng trong và ngoài nước. Sức ảnh hưởng của cô đã giúp chiếc áo khoác gió đến từ thương hiệu Fila được săn đón. Tuy nhiên, đây là thiết kế mà nhãn hàng thực hiện riêng cho đội tuyển bắn súng Hàn Quốc.