VDSC: Lãi ròng Thế Giới Di Động có thể xuống thấp nhất 10 năm

Trong bối cảnh sức mua yếu, hàng tồn kho tăng cao và chi phí bất thường từ việc tái cấu trúc Bách Hóa Xanh, VDSC cho rằng lãi ròng TGDĐ sẽ giảm xuống mức thấp nhất từ 2013 đến nay.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo nhận định về tình hình kinh doanh quý IV và dự báo năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG).

Cụ thể, công ty chứng khoán cho biết trong quý III, TGDĐ ghi nhận doanh thu thuần 30.288 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng của chuỗi Bách Hóa Xanh, nhưng vẫn giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng quý III đạt 39 tỷ đồng , giảm 96% so với cùng kỳ.

Theo VDSC, doanh thu trung bình tháng mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh không ngừng cải thiện, riêng quý III đạt 8.633 tỷ đồng , tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu thuần từ thegioididong.com/Điện Máy Xanh là 21.655 tỷ đồng , giảm 13%.

VDSC dự báo chuỗi bán lẻ thực phẩm của TGDĐ sẽ đạt doanh thu trung bình tháng mỗi cửa hàng là 1,8 tỷ đồng trong quý IV, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong cả năm nay, dự báo doanh thu của chuỗi Bách Hóa Xanh sẽ đạt 32.739 tỷ đồng , tăng 25% so với năm 2022.

Trong khi đó, doanh thu của chuỗi Điện Máy Xanh dự báo tăng trưởng âm hai chữ số do công ty sẽ đóng khoảng 200 cửa hàng trong quý IV. Tuy nhiên, do đây là các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả nên bước đi này sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng dài hạn của công ty.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA THẾ GIỚI DI ĐỘNG Số liệu: BCTC DN Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 9T/2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 86516 102174 108546 122958 133905 87581 Lợi nhuận sau thuế

2878 3834 3918 4899 4099 76

"Trong ngắn hạn, việc đóng cửa số lượng đáng kể cửa hàng cùng lúc sẽ khiến doanh thu sụt giảm mạnh. Cả năm 2023, doanh thu của chuỗi Điện Máy Xanh là 48.259 tỷ đồng , giảm 25% so với năm trước", VDSC ước tính.

Về chuỗi thegioididong.com, trong quý IV, VDSC dự báo doanh thu chuỗi này đạt 5.562 tỷ đồng , giảm 24% so với quý III và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ước tính cả năm chuỗi bán lẻ điện thoại vẫn đạt doanh thu 26.234 tỷ, tăng 31% so với năm liền trước.

Về mặt lợi nhuận, VDSC kỳ vọng tỷ suất sinh lời quý IV của thegioididong.com/Điện Máy Xanh sẽ ít áp lực hơn so với 3 quý trước. Hiệu ứng giảm giá hàng tồn kho được dự báo dịu đi trong quý cuối năm, giảm bớt áp lực chi phí lên biên lãi gộp.

Các chuyên gia phân tích cũng cho rằng tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu trong quý cuối năm sẽ duy trì ở mức cao như quý III để thúc đẩy doanh số bán hàng trong mùa mua sắm. Do đó, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ TGDĐ quý IV ước tính vào khoảng 345 tỷ đồng , tăng gần 785% so với quý trước, nhưng giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính trong cả năm nay, VDSC kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ TGDĐ đạt 122.595 tỷ đồng (-8%) và 422 tỷ đồng (-90% so với cùng kỳ năm ngoái).

"Năm 2023 là một năm xui xẻo đối với TGDĐ. Hàng tồn kho điện thoại/điện máy chi phí cao, nhu cầu thấp và chi phí bất thường từ các dự án tái cấu trúc Bách Hóa Xanh khiến lợi nhuận ròng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013 đến nay", công ty chứng khoán đánh giá.

Tuy nhiên, VDSC tin rằng diễn biến không thuận lợi trong năm 2023 sẽ tạo nền tảng thấp cho giai đoạn 2024, mở đường cho sự tăng trưởng mạnh mẽ. Hoạt động mua hàng của người tiêu dùng sẽ cải thiện vào cuối năm 2024, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ ngành hàng điện thoại và điện máy.

Dự báo năm 2024, doanh thu và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ TGDĐ sẽ đạt lần lượt 132.323 tỷ đồng (+8%) và 1.278 tỷ đồng (+203% so với ước tính năm 2023).