Váy tiểu tam, 'não Einstein' bùng nổ ở Trung Quốc năm qua

Những mặt hàng hot trend năm 2023 như "váy tiểu tam", vé concert, "não Einstein" phản ánh bức tranh văn hóa và xã hội mới nhất ở Trung Quốc.

Năm vừa qua chứng kiến sự phục hồi tiêu dùng ở Trung Quốc, sau khi nước này dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế chống Covid-19.

The Post đã chọn ra một số mặt hàng từ những sản phẩm bán chạy nhất năm 2023, phản ánh bức tranh về các xu hướng và văn hóa mới nhất của Trung Quốc.

Thống kê kết hợp từ dữ liệu mới được công bố từ gã khổng lồ thương mại điện tử Taobao.com và tin tức về doanh số bán hàng lan truyền từ năm ngoái, theo South China Morning Post.

Chiếc váy tiểu tam

Cơn sốt bắt đầu khi một nhiếp ảnh gia đường phố đăng ảnh cặp tình nhân đang nắm tay nhau trên đường, cô gái gây chú ý vì quá đẹp. Nhưng hóa ra nam chính là một doanh nhân có tiếng, còn cô gái bị bóc phốt là "tiểu tam". Người đàn ông họ Hồ sau đó bị cắt chức để điều tra, kỷ luật.

Chiếc váy tiểu tam bùng nổ doanh số sau vụ lùm xùm.

Điều bất ngờ là vụ lùm xùm lại khiến chiếc váy lụa hồng mà cô gái mặc bất ngờ thành tâm điểm bàn tán, bùng nổ doanh số bán hàng với 4.000 đơn chỉ trong một tháng. Trang Taobao ghi nhận có 12 triệu lượt xem sản phẩm này.

Chiếc váy cũng được người ta gọi là "váy tiểu tam", "váy sa thải" sau vụ việc.

Váy có màu hồng sên súa, nhưng lại được nhận xét là tôn da, tôn đường cong gợi cảm của con gái, vốn là những ưu điểm của phụ nữ xứ Trung khi chọn áo quần.

Vé concert hơn 6,8 tỷ đồng

Ngay sau khi đất nước mở cửa trở lại, những buổi biểu diễn âm nhạc trở thành sự kiện được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Thị trường này ghi nhận mức tăng trưởng đột biến.

Theo Hiệp hội Biểu diễn Nghệ thuật Trung Quốc, 506 buổi hòa nhạc và lễ hội âm nhạc quy mô lớn đã được tổ chức ở nước này, tạo ra doanh thu bán vé 2,5 tỷ nhân dân tệ ( 350 triệu USD ) chỉ trong nửa đầu năm 2023.

Đáng chú ý nhất trong số đó là nhóm nhạc nam TFBOYS, gồm 3 thành viên Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên.

Concert của TFBOYS cháy vé sau 1 giây.

Khi họ vừa thông báo tin tức về concert đầu tiên của nhóm sau 3 năm sẽ được tổ chức vào tháng 8 tại tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc, người hâm mộ phát cuồng và vé bán sạch chỉ trong 1 giây.

Có thông tin những kẻ bán vé trực tuyến đang chào mời chỗ ngồi ở hàng ghế đầu với mức giá đáng kinh ngạc là 2 triệu nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ đồng ).

Bộ não của Einstein

"Hỡi các bạn trẻ, bạn không cần phải gian lận trong các bài kiểm tra nữa. Chúng tôi có phép thuật" - đó là lời rao bán của một sản phẩm trực tuyến gây tò mò có tên "Bộ não của Einstein".

Với giá chỉ 0,5 nhân dân tệ ( 0,07 USD ), người bán hứa hẹn với người dùng rằng bộ não của họ sẽ phát triển giống như nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng chỉ sau một đêm, để họ có thể đạt được thành công trong học tập hoặc công việc.

Đến nay, 90.000 "bộ não Einstein" đã được bán ra.

"Não Einstein" phản ánh nhu cầu nuôi dưỡng cảm xúc của người trẻ.

Wu Jing, một cố vấn tâm lý ở Trung Quốc, cho biết sự phổ biến của sản phẩm này phản ánh nhu cầu nuôi dưỡng cảm xúc của giới trẻ trong cuộc sống hiện đại, nhịp độ nhanh.

Khi một dân mạng đặt câu hỏi liệu người mua bộ não có bị "ngớ ngẩn" hay không, một người khác không đồng tình, nói rằng họ "không hề ngớ ngẩn chút nào mà chỉ đang tìm kiếm hạnh phúc".

Thuốc bổ gan

"Yang sheng", có nghĩa là duy trì cơ thể và tinh thần hàng ngày, là cụm từ phổ biến trong giới trẻ trên mạng xã hội xứ Trung trong năm 2023. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi thấy doanh số bán các sản phẩm y tế tăng vọt vào năm 2023.

Nhiều người đặt mua thuốc bổ gan lúc nửa đêm, cho thấy họ quan tâm sức khỏe nhưng lại không ngừng được lối sống độc hại.

Vào ngày 27/12, Tmall.com của Alibaba Group Holdings đã công bố dữ liệu bán hàng sản phẩm y tế của nền tảng này trong năm. Theo đó, những người thuộc thế hệ 9X đóng góp 45% doanh số sản phẩm bổ gan.

Báo cáo nhấn mạnh rằng 15% đơn đặt hàng được thực hiện vào khoảng nửa đêm. Kèm theo đó là câu đùa về nghịch lý phổ biến rằng người trẻ uống thuốc để bảo vệ sức khỏe, nhưng lại không ngừng được lối sống áp lực khiến sức khỏe ngày càng kém đi.

Sách ở Trác Châu

Mùa hè năm 2023, trận lũ kinh hoàng đã tấn công miền Bắc Trung Quốc. Trong đó, Trác Châu - thành phố thuộc tỉnh Hà Bắc, nơi đặt nhà kho của hàng trăm nhà xuất bản sách - bị thiệt hại nghiêm trọng do nước lũ.

Người Trung Quốc đổ xô mua sách để ủng hộ vùng lũ Trác Châu.

Sau trận lũ, thành phố này đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt chưa từng có từ những người mua hàng online.

Mọi người đã đồng loạt vào cửa hàng taobao của bookschina.com, và mua combo đặt trước gồm 4 cuốn sách ngẫu nhiên và hai sản phẩm sáng tạo với giá 99 nhân dân tệ ( 14 USD ).

Một số người còn ngỏ ý muốn mua những cuốn sách bị hư hỏng do lũ lụt nhưng bị người bán từ chối vì lý do an toàn.