Vây bắt quái xế, tạm giữ 14 đối tượng có dấu hiệu tội phạm

Anh rể và em vợ rủ nhau buôn bán hơn 800 kg pháo nổ

Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Thường Tín bắt giữ 3 đối tượng có hành vi "Buôn bán, vận chuyển pháo nổ".