Anh rể và em vợ rủ nhau buôn bán hơn 800 kg pháo nổ

Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Thường Tín bắt giữ 3 đối tượng có hành vi "Buôn bán, vận chuyển pháo nổ".

Quá trình điều tra bước đầu xác định Đào Văn Quý (SN 1983, HKTT: Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội) từng có tiền án, tiền sự về buôn bán pháo nổ. Có hiểu biết về việc buôn bán pháo nổ, nên Quý đã tìm nguồn mua pháo nổ để bán lại kiếm lời. Khoảng tháng 7, qua mạng xã hội, Quý đã liên lạc và mua các loại pháo nổ với giá tiền 600.000 đồng/hộp pháo hoa và 300.000 đồng/ cuộn pháo dây. Đồng thời, Quý thuê ngôi nhà tại thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, để làm kho cất giấu pháo nổ. Các đối tượng trong vụ án. Quý bàn bạc với em vợ là Trần Văn Luân (SN 1992, HKTT tại Thắng Lợi, Thường Tín) để cất giấu pháo tại nhà của Luân. Sau đó, Quý bán pháo nổ cho những người có nhu cầu sử dụng và thuê Đào Đức Hiển (SN 1982; HKTT Tô Hiệu, Thường Tín) làm người vận chuyển pháo đi giao cho người mua. Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an huyện Thường Tín bắt quả tang Hiển đang vận chuyển 1 thùng xốp bên trong có 25 hộp pháo, 5 cuộn pháo dây mang đi tiêu thụ. Tiến hành khám xét khẩn cấp kho do Quý thuê phát hiện 314 hộp pháo hoa, 41 cuộn pháo dây, 19 pháo thanh dây. Kiểm tra nhà của Trần Văn Luân phát hiện 127 hộp pháo hoa, 5 pháo cuộn dây. Qua giám định, toàn bộ số tang vật thu giữ là 808,3 kg pháo nổ. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đào Văn Quý, Trần Văn Luân về hành vi "Buôn bán hàng cấm" và Đào Đức Hiển về hành vi "Vận chuyển hàng cấm". Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Tủ sách pháp luật sẽ giúp độc giả của Znews có thể tìm đọc những cuốn sách về Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự.

