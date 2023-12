Bắt nhóm nhân viên công ty tài chính lừa người già vay tiền

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 11 (TP.HCM) triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến một công ty tài chính.

Ngày 24/12, cơ quan CSĐT Công an quận 11, TP.HCM cho biết vừa khám phá chuyên án, bắt nhóm đối tượng là nhân viên tư vấn, nhân viên sale và công tác viên của một công ty tài chính, dùng thủ đoạn gian dối để lừa người già vay tiền.

4 đối tượng bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Nguyễn Thành Tân (44 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Quãng Thị Phương Uyên (23 tuổi, quê Ninh Thuận), Mai Khánh Duy (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Xuân Bách (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Nhóm 4 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tuợng là nhân viên tư vấn, nhân viên sale và cộng tác viên của một công ty tài chính, đã lợi dụng người già ít hiểu biết và cần vay tiền nên tiếp cận dùng nhiều thủ đoạn gian dối để dụ dỗ ký vào hợp đồng vay tiền online cao hơn 40 - 50 triệu đồng, của nhu cầu cần vay. Sau đó, chúng đưa nạn nhân đến cửa hàng Thế giới Di động hoặc Điện máy xanh để làm thủ tục giải ngân.

Tại đây, chúng dụ dỗ nạn nhân tiếp tục ký hợp đồng giả, có nội dung là trả tiền dư lại cho công ty tài chính, nhưng thực chất là chúng chiếm đoạt số tiền chênh lệch này và sau này nạn nhân sẽ bị công ty tài chính yêu cầu tất toán số tiền đúng với hợp đồng đã ký.

Khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng đã thừa nhận thực hiện 10 vụ. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 4 bị hại ở quận 11, huyện Bình Chánh (của TP.HCM), ở tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai; còn các vụ khác thì chúng khai báo không nhớ rõ.

Công an quận 11 phát đi thông báo gửi đến các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đề nghị có vụ việc nghi vấn đến nhóm đối tượng này thì phối hợp để mở rộng điều tra.