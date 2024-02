Vào quán cà phê dắt trộm xe máy của khách

Bạch Văn Thắng cùng đồng bọn rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đi qua quán cà phê, phát hiện nhiều xe máy không có người trông giữ, Thắng đã ngang nhiên vào dắt trộm một chiếc xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bạch Văn Hướng (SN 1975; hộ khẩu thường trú xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Bạch Văn Hướng bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, sáng 29/1/2024, Bạch Văn Hướng (SN 1975) cùng bạn đi trộm cắp xe máy. Các đối tượng điều khiển xe máy Honda Dream đến địa phận huyện Thường Tín để tìm "con mồi".

Khi đi qua quán cà phê thuộc địa phận thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, các đối tượng phát hiện có nhiều xe máy dựng ở ngoài cửa quán, nên đã vào lấy 1 xe máy Honda Wave. Sau đó, các đối tượng bỏ chạy rồi cất giấu chiếc xe máy vừa trộm cắp được tại nhà của Hướng.

​Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bạch Văn Hướng về tội trộm cắp tài sản đồng thời tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.