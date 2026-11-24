Vận may chủ động là khả năng nhận diện những cơ hội bất ngờ, kết nối các dấu hiệu rời rạc và biến tình cờ thành lợi thế.

Không chỉ dựa vào ngẫu nhiên, vận may chủ động đòi hỏi óc quan sát, tư duy nhạy bén và sự sẵn sàng hành động khi cơ hội xuất hiện. Ảnh: Thien Phuoc Phuong/Pexels.

Chuyện kể rằng vua Giaffer, người trị vì vương quốc Serendip cổ đại (tên gọi cũ của Sri Lanka theo tiếng Ba Tư), vì lo ngại ba hoàng tử của mình sống quá nhung lụa, được bao bọc kỹ lưỡng, dẫn đến thiếu bản lĩnh để gánh vác giang sơn, đã quyết định cho các con đi ngao du thiên hạ. Ông hy vọng hành trình này sẽ dạy cho họ những bài học để đời.

Trong một giai thoại, các hoàng tử tình cờ chạm mặt một thương nhân vừa lạc mất lạc đà. Nhờ khả năng quan sát tinh tường trên suốt quãng đường đi, họ đã mô tả con vật chi tiết đến mức người thương nhân khăng khăng cho rằng chính các hoàng tử là kẻ trộm. Ông ta đưa họ tới trước mặt hoàng đế. Khi bị chất vấn làm thế nào có thể mô tả chính xác một con vật mình chưa từng thấy, các hoàng tử giải thích: Họ biết con lạc đà bị què vì dấu chân để lại chỉ có ba bàn rõ rệt, còn bàn thứ tư thì kéo lê trên đất; họ biết nó chở bơ một bên và mật ong một bên vì ruồi bâu vào vệt bơ bên này đường, còn kiến lại bu kín vệt mật bên kia đường... Cứ như thế, những suy luận sắc sảo của họ đã hóa giải mọi nghi ngờ. Ngay sau đó, một lữ khách khác xuất hiện, báo tin đã tìm thấy con lạc đà, chứng minh các hoàng tử hoàn toàn vô tội.

Lúc quan sát những dấu vết trên đường, các vị hoàng tử chưa hề hay biết về sự tồn tại của con lạc đà chở mật bị lạc kia. Chỉ đến khi nghe tin về nó, họ mới bắt đầu liên kết những mảnh ghép thông tin đã thu thập trước đó – hay nói cách khác, họ đã “kết nối các điểm”.

Năm 1754, nhà văn kiêm chính trị gia người Anh Horace Walpole đã viết thư cho một người bạn về một khám phá bất ngờ mà ông ví như câu chuyện về ba vị hoàng tử. Trong quá trình này, ông đã nghĩ ra thuật ngữ serendipity (vận may chủ động), mô tả các vị hoàng tử là những người “luôn khám phá nhờ kết hợp sự tình cờ với óc tinh tường, về chính những thứ mà họ vốn không hề tìm kiếm”. Từ đó, thuật ngữ này chính thức xuất hiện trong ngôn ngữ tiếng Anh. Dù ngày nay nhiều người đã giản lược nó thành “sự may mắn” thuần túy, nhưng rõ ràng Walpole đã nhìn thấu một tầng nghĩa sâu sắc hơn thế nhiều.

Dù có nhiều cách giải nghĩa khác nhau, hầu hết đều định vị serendipity là sự giao thoa giữa cơ hội ngẫu nhiên và hành động của con người, dẫn tới một kết quả tích cực – đây cũng chính là định nghĩa mà tôi sử dụng xuyên suốt cuốn sách này. Góc nhìn nhấn mạnh vào tính chủ động này giúp chúng ta hiểu được cách thiết lập một không gian nằm trong tầm kiểm soát để vận may chủ động nảy mầm – hay còn gọi là một trường vận may chủ động.

Theo định nghĩa, vận may chủ động là thứ không thể kiểm soát, lại càng không thể dự đoán. Tuy nhiên, vẫn có những phương pháp cụ thể và khả thi để thiết lập các điều kiện để vận may chủ động có thể xuất hiện cũng như đảm bảo rằng khi những vận may mang tính quyết định như vậy xuất hiện, chúng ta đủ tinh nhạy để nhận diện và nắm bắt chúng bằng tất cả sự quyết tâm. Vận may chủ động là khả năng nhìn thấy những gì người khác không thấy, nhận ra những quan sát bất ngờ và biến chúng thành cơ hội. Nó đòi hỏi một nỗ lực tự thân có ý thức để thúc đẩy và tận dụng những khoảnh khắc khi các ý tưởng hoặc sự kiện tưởng chừng không liên quan lại kết hợp với nhau, từ đó tạo thành một cơ hội mới. Nói một cách đơn giản, đó là nghệ thuật kết nối các điểm rời rạc.