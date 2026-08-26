Văn khấn cúng rằm tháng bảy

Lễ cúng rằm tháng bảy hay lễ Vu lan báo hiếu có nguồn gốc từ Phật giáo Đại thừa qua câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi cảnh giới ngạ quỷ, theo nhà nghiên cứu Quách Trọng Trà.

Trong quyển Thờ cúng cổ truyền Việt Nam - Nghi lễ và thực hành nghi lễ của nhà nghiên cứu Quách Trọng Trà (Nhà xuất bản Thế giới liên kết Nhã Nam xuất bản lần đầu năm 2026), lễ cúng rằm tháng bảy không chỉ là lễ cúng cô hồn mang ý nghĩa thể hiện lòng thương xót với những cô hồn, ngạ quỷ không nơi nương tựa mà còn là lễ Vu lan báo hiếu, hồi hướng công đức của mình cho cha mẹ bằng những việc như phóng sinh, bố thí, lập đàn tràng dâng lễ.

Nhà nghiên cứu liệt kê các lễ vật cúng trong dịp rằm tháng bảy (Tết Trung nguyên) đồng thời ghi rõ văn khấn như sau:

"Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương;

Con lạy đức Đại Nguyện Địa Tạng vương bồ tát;

Con lạy các chư tiên, chư thần, chư thánh, các đức thánh Mẫu;

Con lạy hội đồng gia tiên hai bên nội ngoại, các ông mãnh, bà cô, cô đỏ, cậu đỏ, hương linh thần quyến, các vị tiền chủ, hậu chủ đất đai, các vị khuất mày khuất mặt tại nơi đây.

Kính thưa các quý ngài, hôm nay là ngày rằm tháng bảy, ngày lễ Vu lan báo hiếu và cũng là tháng xá tội vong nhân.

Tín chủ con tên là: ..., sinh năm: ..., ngụ tại: ...

Hôm nay với lòng thành, con sắm lễ vật kính dâng tổ tiên và con cũng rất chân thành dâng cúng đến những vong linh lang thang, không nơi nương tựa, hoan hỷ thụ hưởng lễ vật.

Kính mong hội đồng các cấp, các ban phù hộ, độ trì cho gia đình chúng con được an lành và hạnh phúc".

Kính xong đọc văn lễ:

"Chúng con sống cõi trần gian

Tầm nhìn hạn hẹp, tâm thì cực đoan

Cho nên phạm phải nhiều điều

Mong trên soi xét chư thần bỏ qua

Vu lan kính hiếu ông bà

Công cha nghĩa mẹ con nào dám quên

Hương hoa kính lễ bề trên

Con nguyện dâng lễ đức tâm của mình

Phóng sinh, chay tịnh cúng dường...

Hồi hướng cha mẹ phước phần cảnh thiên

Ơn trên ban phước ban duyên

Cô hồn ngạ quỷ hồi tâm tìm lành

Nghiệp xấu cũng bởi tự mình

Hẹp hòi, đố kị gây nên tội tình

Hiểu duyên niệm Phật Di Đà

Người về độ tịnh, phước phần đổi thay".

Niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" (3 lần).