'Văn hóa lì xì sách đang được lan rộng'

TS Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng lì xì sách không chỉ mang lại niềm vui, sự may mắn dịp đầu năm mà còn là khát vọng lan tỏa tri thức, hình thành thói quen đọc sách.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thái Hà Books được mệnh danh là “Tiến sĩ văn hóa đọc” vì có nhiều ý tưởng, cống hiến trong việc lan tỏa văn hóa đọc đến mọi nhà.

Ông luôn tâm niệm một quốc gia muốn phát triển, người dân phải có tri thức. Đọc sách là con đường ngắn và tốt nhất để dẫn tới tri thức, làm giàu vốn hiểu biết.

Theo ông, Tết là một dịp tuyệt vời để đọc sách. Đây còn là nét đẹp văn hóa mới bên cạnh những lễ tết truyền thống của dân tộc.

Nhằm phát tôn vinh văn hoá đọc, phát triển phong trào đọc sách và đáp ứng nhu cầu văn hoá của người dân trong dịp Tết nguyên đán, Thái Hà Books dưới sự dẫn dắt của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng luôn tích cực tham gia các hoạt động sách Tết, tạo ra các chuơng trình Tết sách ý nghĩa.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thái Hà Books.

Thị trường sách Tết ngày càng phát triển

Thưa TS Nguyễn Mạnh Hùng, ông đánh giá như thế nào về thị trường sách Tết năm nay?

Mỗi một năm trôi qua với nỗ lực của các đơn vị xuất bản thị trường sách Tết lại sôi nổi và phong phú hơn. Năm nay sách Tết được nhiều đơn vị chú trọng cả về nội dung và hình thức: từ sách dành cho trẻ em đến sách dành cho người lớn nhâm nhi Tết, có sách pop-up, có sách phổ thông và có cả sách đặc biệt.

Đón xuân 2024, Thái Hà Books góp mặt trong thị trường sách Tết với ấn bản Tết Việt ở cả 2 hình thức phổ thông và đặc biệt. Có tổng cộng 124 ấn bản đặc biệt, đưa chất liệu dân gian vào bìa sách với phần mành tre cùng tranh Rước Rồng của làng nghề Đồng Hồ. Chúng tôi mong rằng sản phẩm này sẽ giúp khơi gợi tinh thần dân tộc và tôn vinh nét đẹp của văn hóa truyền thống.

Cuối năm là thời điểm nhiều nhà xuất bản, công ty sách triển khai các chương trình khuyến mãi để đẩy nhanh lượng tiêu thụ đồng thời giới thiệu các đầu sách mới. Ông và đội ngũ Thái Hà books đã tận dụng thời điểm này như thế nào?

Thị trường sách cũng giống thị trường các mặt hàng khác đều có tính thời điểm. Mùa hè sẽ là thời điểm để đẩy mạnh sách thiếu nhi, dịp 13/10 thì chú tâm sách dành cho các lãnh đạo, dịp đầu năm là đẩy mạnh sách Phật giáo - Tâm linh, còn dịp trước Tết thị trường sẽ tập trung nhiều cho lịch.

Năm nay, Thái Hà Books cũng xuất bản bộ lịch thư pháp Làng Mai với hai hình thức lịch bàn và lịch tường. Các ấn phẩm ra mắt đều rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo bạn đọc.

Ngoài ra, những năm gần đây, chúng tôi đã triển khai và đẩy mạnh phong trào tặng quà Tết bằng sách. Người dân mình thường có xu hướng cứ Tết là mua bánh, rượu bia, thuốc lá biếu tặng nhau… Vậy nên, chúng tôi mong rằng sách cũng có thể là một món quà để dành cho nhau những ngày Tết.

Những giỏ, hộp quà Tết được Thái Hà Books đóng gói rất đẹp mắt và phong phú gồm có sách, trà, trầm hương... Sau thời gian đầu chạy thử thì hiện nay đã được nhiều đơn vị doanh nghiệp đặt hàng chục, hàng trăm hộp quà sách để tặng nhân viên, khách hàng.

Đây là tín hiệu rất vui và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục triển khai phong trào tặng gói quà sách cho dịp Tết đến xuân về.

Để tạo ra được những ấn phẩm Tết vừa mới mẻ, thu hút mà vẫn đảm bảo được thị hiếu của người đọc là điều rất khó khăn. Ông cùng đơn vị của mình đã phải đối diện với những khó khăn nào trên con đường làm Tết sách?

Khi làm Tết Sách, tôi mong muốn có thể tôn vinh sách và những người làm sách. Những ngành nghề khác như công an, giáo viên, báo chí… họ đều có ngày tôn vinh riêng, vậy thì tại sao chúng ta không dành một ngày để tôn vinh sách và những người làm sách? Đó chính là xuất phát điểm đầu tiên khi chúng tôi triển khai Tết Sách.

Khi chúng ta làm một cái gì mới thì khó khăn lớn nhất đó chính là làm sao để mọi người đón nhận. Và không có cách nào khác đó chính là kiên trì, nỗ lực. Thực tế sau nhiều năm thì đến nay “Tết Sách” đã trở thành một cụm từ, một hoạt động sôi nổi trên khắp cả nước.

Lúc đầu tôi thấy rất chạnh lòng, buồn phiền vì mọi người chưa hiểu, chưa ủng hộ nhiều. Tuy nhiên, càng ngày số lượng đơn vị xuất bản, cơ quan, trường học ủng hộ càng đông. Đây chính là động lực mạnh mẽ giúp chúng tôi càng mạnh dạn làm lớn hơn. Điều đặc biệt, năm nay chúng tôi còn nhận được sử ủng hộ rất lớn từ phía giáo sư Phan Văn Trường và các bạn học trò của giáo sư.

Tất cả đã khiến chúng tôi có thêm động lực làm việc, tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

Lì xì sách phải hiểu rõ nhu cầu người nhận

Văn hóa lì xì sách ngày càng phổ biến. Ông đánh giá sự thay đổi này như thế nào? Theo ông, đây có phải tín hiệu đáng mừng cho việc văn hóa đọc của người Việt đã được cải thiện?

Để văn hóa lì xì sách phổ biến, đó là một tín hiệu rất mừng. Mừng vì các đơn vị xuất bản đã kiên trì nỗ lực thực hiện hoạt động và cuối cùng đã có kết quả. Độc giả Việt Nam đã quan tâm đến sách, chú trọng sách và biến sách trở thành một món quà ý nghĩa dịp đầu năm. Từ một độc giả có thể lan tỏa đến 2-3 độc giả khác và cứ thế văn hóa lì xì sách có thể được lan rộng, văn hóa đọc có thể vì thế mà đi lên.

Những người làm nghề xuất bản phải thực sự yêu nghề, đam mê với sách thì mới có thể cống hiến và làm việc hết mình. Làm xuất bản rất khó khăn mà doanh thu không cao, lợi nhuận rất ít. Hơn nữa sách lậu hoành hành mạnh. Tuy nhiên cứ nghĩ đến hàng vạn người thay đổi tư duy nhờ đọc sách là tôi lại thấy mê nghề.

Việc tặng sách cũng là cách để phát triển văn hóa đọc, nhưng mừng tuổi sách, lì xì sách sẽ mang lại niềm vui lớn hơn rất nhiều. Bản thân tôi thật sự vui khi đi lì xì sách. Và tôi tin chắc người nhận sách lì xì họ cũng vui lắm.

Ngay tuần vừa rồi tôi có mừng tuổi sớm cuốn sách Trái tim của Bụt và 4 cuốn trong bộ Tứ thư lãnh đạo và Enzyme mà những ai được nhận sách mừng lắm.

Các năm qua, Thái Hà Books đã tạo nên rất nhiều các chương trình lì xì sách mang lại giá trị cao cho cộng đồng. Để tiếp nối truyền thống đó, năm nay, ông cùng đội ngũ của mình đã làm gì để nét văn hóa này được lan tỏa hơn nữa?

Ngay từ ngày thành lập, chúng tôi đã đưa ra ý tưởng và triển khai TẾT SÁCH để tôn vinh sách. Ban đầu Tết Sách được tổ chức ngày 23/4 là ngày Sách và Bản quyền thế giới. Sau đó tổ chức nhân Tết âm lịch. Mà dĩ nhiên là không thể thiếu mừng tuổi sách, lì xì sách. Hơn 10 năm qua, chúng mình cứ kiên trì, bền bỉ, âm thầm làm Tết Sách. Dần dàn được các đơn vị xuất bản ủng hộ. Dần dần được xã hội ủng hộ.

Lì xì sách là chương trình mà chúng tôi triển khai trong dịp Tết với rất nhiều hoạt động như: tặng quà Tết bằng sách, ra mắt sách Tết, mời gọi các con sử dụng một phần tiền mừng tuổi để mua sách đi tặng, mừng tuổi bằng sách cho các em nhỏ đến với các nhà sách của Thái Hà hoặc đến trực tiếp các điểm trường để lì xì sách vào ngày khai xuân…

Xuyên suốt trong năm, Thái Hà Books tổ chức nhiều hoạt động tặng sách như: ATM sách miễn phí, ATM tủ sách, Sách đến tay em… Nhưng ấn tượng nhất là nhiều năm chúng mình đã cùng lãnh đạo các cấp đến rất nhiều nơi, nhất là các ngôi trường đề mừng tuổi sách.

Năm 2024, Thái Hà Books cũng tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động này. Cụ thể ngay từ thời điểm này chúng tôi đã triển khai những gói quà Tết bằng sách cho độc giả, các hoạt động tại Phố sách Xuân Hà Nội và Đường sách Tết tại TP.HCM. Trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi cũng có những hoạt động tặng sách, tặng chữ thư pháp cho khách hàng. Giữa tháng 2, ngay sau Tết Nguyên Đán cũng sẽ có chương trình ATM tủ sách và đặc biệt sẽ triển khai Phiên chợ Khuyến đọc để kêu gọi tất cả cá nhân, tổ chức cùng góp sức phát triển văn hoá đọc.

Vài năm gần đây, khi được mời làm diễn giả của các hội sách trên thế giới như Kuala Lumpur, Frankfurt, Istanbul, Doha, và gần nhất tại hội sách Chennai, Ấn Độ, chúng tôi luôn giới thiệu văn hóa mừng tuổi sách và nhận được sự thích thú từ bạn bè khắp thế giới.

Lì xì sách là văn hóa rất đẹp, tuy nhiên không phải ai cũng biết lựa chọn sách để lì xì cho phù hợp với từng đối tượng. Theo ông, chúng ta nên làm gì để việc lì xì sách được lan toả rộng rãi, mang lại niềm vui cho cả người tặng và người nhận?

Đúng là hiện nay thị trường sách rất phong phú với nhiều chủ đề và nội dung khác nhau. Hiểu được khó khăn khi lựa chọn sách của độc giả nên chúng tôi đã tạo sẵn những giỏ/ hộp quà, những cuốn sách phù hợp cho dịp Tết và chia theo từng đối tượng, độ tuổi khác nhau.

Độc giả hoàn toàn có thể tin tưởng lựa chọn những hộp quà có sẵn này. Ngoài ra đội ngũ tư vấn tại cửa hàng cũng như online luôn thường trực để hỗ trợ các bạn độc giả chọn sách. Thêm vào đó, độc giả có thể lựa chọn những cuốn sách best-seller của các đơn vị xuất bản bởi nó đã được chính những người mua đánh giá, thẩm định nội dung.

Ở công ty chúng tôi, bạn có thể tìm thấy các cuốn sách như: Think and Grow rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, 3 người thầy vĩ đại, Muốn an được an, Gieo trồng hạnh phúc… được đón nhận rất tốt.

Một ý rất quan trọng là các cộng sự trong công ty sách cần hiểu rõ đối tượng mà người lì xì muốn tặng. Khi biết rõ người nhận, việc tư vấn rất dễ dàng. Nếu không, bạn có thể lựa chọn các cuốn sách với chủ đề vui vẻ, bình an.

Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ, lan tỏa thêm năm 2023 chúng tôi đã tặng được gần 200 tủ sách trong dự án ATM Tủ Sách - Free Reading Coners. Chúng tôi luôn hy vọng sẽ có thêm nhiều nơi tâm huyết, muốn có góc đọc sách để cùng chung ta lan tỏa văn hóa đọc.