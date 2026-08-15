Van Gogh và những ngày cuối cùng trong tuyệt vọng

Những cánh đồng Auvers trở thành nơi Van Gogh gửi gắm nỗi buồn và cô độc cùng cực. Chỉ ít ngày sau, ông tự bắn vào ngực và qua đời bên người em Theo.

Cơn bệnh cuối cùng

Giai đoạn tương đối an bình này cũng sớm kết thúc. Ngày 30 tháng 6, 1890, Theo viết thư, báo tin Vincent Willem bệnh nặng, nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Tuy vậy, Van Gogh vẫn đau khổ cùng cực. Có lẽ ông nhớ đến một Vincent Willem khác, tức người anh của mình, đã bị chết non.

Nghe tin Theo dẫn gia đình về Hà Lan thăm mẹ thay vì đến Auvers nghỉ hè, ông lại càng tuyệt vọng hơn nữa.

Bức tranh Đồng lúa và quạ của danh họa Vincent van Gogh được vẽ năm 1890. Ảnh: Wikipedia.

Đồng lúa và quạ

Ngày càng hoang mang sầu thảm, Van Gogh một mình đi vẽ bên ngoài Auvers. Nơi những cánh đồng trống vắng phía trên thị trấn, ông đã sáng tác một loạt tranh.

“Chúng là những đồng lúa trải rộng bao la bên dưới bầu trời xáo động. Khi vẽ chúng, anh cố diễn tả nỗi buồn và sự cô đơn cùng cực”, ông viết trong lá thư ngày 10 tháng 7, một trong những lá thư cuối cùng gửi đến Theo.

Trong loạt tranh ấy, Đồng lúa và quạ nổi bật lên, gần như là chúc thư của người họa sỹ. Van Gogh vẽ một đàn quạ đáng sợ bay vòng vòng trên không trung hôn ám đầy vẻ đe dọa; phía dưới là ruộng lúa chín vàng, có một con đường, nhưng lại dẫn đến ngõ cụt. Tất cả như một điềm triệu, báo hiệu cái chết đang đến.

Kết cuộc

Ngày 27 tháng 7, 1890, như thường lệ, Van Gogh dùng bữa trưa tại quán trọ. Ông ăn nhanh hơn mọi khi, ăn rồi thì tìm đến một địa điểm yêu thích, phía trên thị trấn, để vẽ. Chính xác điều gì xảy ra sau đó, không ai biết rõ.

Có lẽ ông đã vẽ một lúc, đoạn bỏ cọ xuống, rút súng lục ra (súng này trộm của một anh bạn trẻ, thường đi săn quanh Auvers). Quay súng vào ngực, ông bóp cò.

Viên đạn quật Van Gogh ngã xuống. Ông chưa chết ngay, vẫn lảo đảo về được quán trọ. Chủ quán vội cho mời Mazery, vị bác sĩ địa phương.

Chẳng bao lâu bác sĩ Gachet cũng đến. Hai người cùng khám, thấy rằng đạn không trúng tim, nhưng kẹt sâu trong ngực, không thể phẫu thuật gắp bỏ.

Nhận hung tin từ Gachet, Theo vội vã lên đường, tới nơi vào trưa hôm sau. Ban đầu, tưởng chừng Van Gogh sẽ vượt qua, nhưng rồi vết thương bắt đầu nhiễm trùng, tình trạng ông mỗi lúc một nguy kịch.

Vào giờ khắc cuối, Theo nằm trên giường bệnh sát bên anh trai, ôm đầu anh trong tay mình. Rạng sáng ngày 29 tháng 7, Van Gogh tạ thế.