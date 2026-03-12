Vận dụng liên kết ruột - não - miễn dịch trong dinh dưỡng cho trẻ

Lựa chọn dinh dưỡng cho con luôn là một quyết định quan trọng với cha mẹ, trong đó có trẻ sinh mổ.

Bên cạnh các tiêu chí về chất lượng, độ an toàn, phụ huynh ngày một quan tâm hơn đến những sản phẩm đã được kiểm chứng về hiệu quả trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ.

Các tiêu chí này đóng vai trò quan trọng với gia đình có em bé sinh mổ - nhóm trẻ có nguy cơ hệ miễn dịch kém và dễ gặp vấn đề tiêu hóa. Đáp ứng nhu cầu đó, một số công thức dinh dưỡng tiên tiến đã được bổ sung oligosaccharides sữa mẹ, gọi tắt là HMOs, một phức hợp carbohydrate độc đáo được tìm thấy trong sữa mẹ. Hợp chất quan trọng này được bổ sung vào các công thức dinh dưỡng tiên tiến ngày một nhiều nhờ lợi ích giúp tăng cường miễn dịch và sức khỏe của trẻ.

Thông tin từ nghiên cứu dài hạn của Abbott cho thấy công thức bổ sung 5 loại HMO (2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL) hàm lượng cao 2,5 g/lít giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não. Công thức này cũng được chứng minh giúp gia tăng lượng Bifidobacterium - lợi khuẩn quan trọng hỗ trợ hoàn thiện hệ miễn dịch cho trẻ sinh mổ.

Bên cạnh HMO, các dưỡng chất như BB-12 giúp tăng lợi khuẩn, giảm vi khuẩn có hại, từ đó giảm số lần sốt và rút ngắn thời gian tiêu chảy. Gangliosides hỗ trợ tăng chỉ số IQ gần 5 điểm, thúc đẩy dẫn truyền thần kinh và xây dựng não bộ, Nucleotides hỗ trợ tăng cường sản xuất kháng thể.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn (Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết trẻ sinh mổ cần được chú ý đặc biệt đến dinh dưỡng để khắc phục thiệt thòi về sức khỏe và có nền tảng tốt để phát triển.

“Khi bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, việc cân nhắc các công thức hàm lượng HMO cao, được chứng minh hiệu quả là yếu tố quan trọng để hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ”, chuyên gia cho biết.

Nhiều nghiên cứu cho thấy não bộ, hệ miễn dịch và ruột có sự kết nối chặt chẽ. Ruột được xem là “bộ não thứ hai” với 600 triệu tế bào thần kinh, tham gia điều khiển nhu động ruột và ảnh hưởng cảm xúc, hành vi. Khi hệ vi sinh đường ruột cân bằng, trẻ có miễn dịch khỏe, từ đó hỗ trợ phát triển trí não, khả năng học hỏi và xử lý thông tin tốt hơn.

Thông tin nghiên cứu của Abbott đã cho thấy công thức bổ sung 5 loại HMOs hàm lượng cao 2,5 g/lít mang lại cải thiện sức khỏe cho trẻ về miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não.

Điều này cho thấy dinh dưỡng phù hợp có thể hỗ trợ đồng thời nhiều khía cạnh quan trọng của sức khỏe trẻ. Đây là thông tin hữu ích cho các gia đình tìm kiếm giải pháp dinh dưỡng cho trẻ có nguy cơ miễn dịch kém, như trẻ sinh mổ hoặc phải dùng kháng sinh kéo dài.

