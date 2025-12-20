Vận động đối tượng truy nã trốn bên Thái Lan về đầu thú

Sau thời gian kiên trì vận động, thuyết phục, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vận động thành công một đối tượng truy nã từ Thái Lan về nước đầu thú, đồng thời bắt giữ một đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn.

Sau nhiều năm lẩn trốn, Phan Đình Cảnh đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra xin đầu thú.

Đây là đối tượng sau khi phạm tội đã bỏ trốn sang Thái Lan và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc (cũ) ra Quyết định truy nã ngày 23/12/2024 về tội đánh bạc. Sau khi bỏ trốn sang Thái Lan, Phan Đình Cảnh đã lẩn trốn nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau như bán hàng rong, phụ bếp... để mưu sinh.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan điều tra Công an cấp huyện (cũ), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công cán bộ, điều tra viên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với Công an xã Minh Sơn để truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng Công an đã vận động, thuyết phục đối tượng tự nguyện trở về nước ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi được lực lượng Công an và người thân vận động, Phan Đình Cảnh dần nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên đã từ Thái Lan về Việt Nam và đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xin đầu thú.

Bị can Hồ Văn Minh.

Trước đó, ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng có quyết định truy nã Hồ Văn Minh (sinh năm 1992) trú tại thôn Nga Linh, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương (cũ) khởi tố bị can về tội "Không tố giác tội phạm" nhưng đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Ngày 16/9/2010, Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã. Sau 15 năm lẩn trốn, đối tượng Hồ Văn Minh đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.