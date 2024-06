Vấn đề lớn trên iPhone 15 sắp được giải quyết

Tình trạng quá nhiệt của iPhone 15 có thể không diễn ra trên iPhone 16 nhờ chất liệu vỏ pin mới.

iPhone 15 Pro. Ảnh: The Verge.

Trên mạng xã hội X, leaker Majin Bu chia sẻ hình ảnh được cho viên pin của iPhone 16. Dù có dạng chữ L giống các thế hệ trước, viên pin này được bọc bằng kim loại.

Theo Android Authority, hầu hết pin smartphone bọc trong giấy bạc màu đen, không có tác dụng tản nhiệt cao. Do đó về lý thuyết, dùng vỏ kim loại có thể giảm nhiệt pin, giúp điện thoại tản nhiệt tốt hơn.

Đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn iPhone 16 dùng vỏ pin kim loại. Cuối năm ngoái, tài khoản @KosutamiSan trên X cho biết iPhone 16 Pro có thể trang bị vỏ pin kim loại để giảm nhiệt độ.

Thông tin này xuất hiện sau khi hàng loạt người dùng phản ánh tình trạng quá nhiệt trên iPhone 15 Pro, dù Apple đã phát hành bản cập nhật khắc phục từ đầu tháng 10/2023.

Dung lượng pin của iPhone 16 cũng có thể thay đổi so với bản tiền nhiệm. Dựa trên tin đồn, iPhone 16 phiên bản tiêu chuẩn sẽ có dung lượng pin 3.561 mAh, tăng khoảng 6% so với iPhone 15 (3.349 mAh).

Viên pin được cho của iPhone 16. Ảnh: @MajinBuOfficial/X.

Các phiên bản iPhone 16 Pro và 16 Pro Max cũng có thể dùng pin lớn hơn, lần lượt 3.355 mAh (tăng 2,5% so với iPhone 15 Pro) và 4.676 mAh (tăng 5% so với iPhone 15 Pro Max).

Trong khi đó, dung lượng pin của iPhone 16 Plus sẽ thấp hơn bản tiền nhiệm, giảm từ 4.383 mAh còn 4.006 mAh.

Chưa rõ lý do iPhone 16 Plus có dung lượng pin thấp hơn. Ngoài khác biệt về kích thước màn hình, iPhone 16 Plus và iPhone 16 tiêu chuẩn dự kiến sở hữu cấu hình giống nhau.

Trang MacRumors đưa ra một số suy đoán khiến iPhone 16 Plus giảm dung lượng pin, bao gồm những thành phần khác tối ưu năng lượng tốt hơn.

Một tin đồn khác cho rằng iPhone 16 Pro Max sẽ có thời lượng pin 30 tiếng, dài hơn một tiếng so với bản tiền nhiệm. Ngoài ra, bộ đôi iPhone 16 Pro có thể tăng kích thước màn hình.

Về phần cứng, 4 mẫu iPhone 16 dự kiến trang bị nút chụp ảnh mang tên Capture. Riêng iPhone 16 và 16 Plus sử dụng camera sau xếp dọc thay vì chéo như iPhone 15.

Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán iPhone 16 không có nhiều thay đổi đáng kể về phần cứng. Các tính năng liên quan đến AI tạo sinh sẽ là điểm nhấn trên dòng iPhone 2024.