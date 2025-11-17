Thông tin cập nhật về sự cố sạt lở trên đèo Khánh Lê: Sáng nay (17/11), UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vụ vùi lấp xe khách trên đèo Khánh Lê làm 6 người tử vong, 18 người bị thương.

Vào khoảng 22h30 ngày 16/11, tại Km45 Quốc lộ 27C, đoạn thuộc đèo Khánh Lê (hướng Đà Lạt - Nha Trang), xe khách 40 chỗ Phương Trang biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi gặp nạn. Đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống, trúng vào bên phải xe khiến phương tiện hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa rất to; thêm hai điểm sạt lở lớn tại Km43 và Km47 khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 0h ngày 17/11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được vị trí xảy ra tai nạn.

Một phần chiếc xe khách bị biến dạng do khối đá rơi từ trên núi xuống.

Theo thông tin cập nhật đến sáng nay, trên xe có tổng cộng 32 người gồm 29 hành khách, hai tài xế và một phụ xe. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong (3 nam, 3 nữ). Lực lượng cứu hộ đã đưa 4 thi thể ra ngoài; hai nạn nhân còn lại vẫn mắc kẹt trong khoang xe dưới lớp đá lớn. 18 nạn nhân bị thương được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. 8 người không bị chấn thương đã được đơn vị vận tải đưa về bến xe Phương Trang. Ba thi thể được chuyển về các bệnh viện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Bệnh viện tỉnh; hai thi thể khác đang tiếp tục được lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Khối đá lớn chắn ngang đường, khiến Quốc lộ 27C ách tắc.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là tai nạn đường bộ xảy ra do thiên tai trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đèo Khánh Lê. Hiện, các lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương đang tập trung ứng cứu, mở đường vào hiện trường và khắc phục hậu quả.

Chiếc xe khách bị biến dạng do đất đá gây sạt lở.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ huy tại hiện trường, cho biết: “Chúng tôi đang tập trung cứu chữa những người bị thương, những người này đang được chăm sóc tại Bệnh viện tỉnh. Việc thứ hai là nỗ lực đưa thi thể các nạn nhân về nhà đại thể. Đã đưa xuống bệnh viện 3 thi thể. Còn lại 3 thi thể, hai thi thể đang kẹt trong xe, một thi thể cứu nạn đã đưa ra ngoài nhưng mưa lớn nên chưa đưa xuống được”.