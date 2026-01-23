Vận chuyển hơn 1 tấn pháo lậu từ Lào qua biên giới vào Việt Nam

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng CSKT) đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Buôn bán hàng cấm" là pháo hoa nổ với khối lượng hơn 1 tấn, do đối tượng mang quốc tịch Lào vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 21/1/2026, tại Quốc lộ 47, khu vực thôn Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác gồm Đồn Biên phòng Bát Mọt, Đoàn Đặc Nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Miền Bắc/Bộ đội Biên phòng, Phòng Nghiệp vụ - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Phòng CSKT Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Bát Mọt phát hiện, bắt quả tang đối tượng Chankhone Suwanaphone (SN 1985, trú tại Bản Phăn Xạ Vẳn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang vận chuyển hàng cấm từ Lào vào Việt Nam.

Hơn 1 tấn pháo hoa nổ bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng đang điều khiển ôtô tải BKS Lào, trên xe chở hàng hóa phục vụ Tết. Lực lượng chức năng đã phát hiện cùng với hàng hóa trên xe còn có 35 thùng carton, mỗi thùng nặng khoảng 30 kg (tổng trọng lượng khoảng 1.050 kg) pháo hoa nổ được sản xuất ở nước ngoài.

Bước đầu, đối tượng khai nhận số tang vật trên là pháo hoa nổ, được đối tượng mua ở Lào và vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời. Để đối phó với lực lượng chúc năng, đối tượng đã ngụy trang số pháo trên dưới lớp thùng bia và trên ca-bin ôtô.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.