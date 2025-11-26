Vai trò của tin xác thực trong việc minh bạch hóa thị trường BĐS

Nỗ lực định hình chuẩn mực cho thị trường, Batdongsan.com.vn phát triển tính năng “Tin xác thực”, đảm bảo tin đăng đúng hình ảnh, vị trí và giá bán, giá thuê.

Song hành với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, câu chuyện minh bạch hóa thông tin không chỉ là mong mỏi của người mua nhà, mà trở thành yếu tố sống còn để xây dựng thị trường bất động sản (BĐS) bền vững. Với nhu cầu đó, những nỗ lực như tính năng “Tin xác thực” của Batdongsan.com.vn đang trở thành điểm tựa vững chắc, định hình lại chuẩn mực cho toàn ngành.

Sự minh bạch tạo niềm tin cho người mua nhà

Thị trường BĐS Việt Nam từ lâu được đánh giá là "mảnh đất màu mỡ" với tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu nhà ở thực luôn ở mức cao. Tuy nhiên, bên cạnh sự sôi động này cũng tồn tại những bất cập, đặc biệt là vấn đề kém minh bạch, bất cân xứng thông tin.

Người mua nhà hiện nay như lạc vào "ma trận" tin đăng trực tuyến. Không khó để bắt gặp trường hợp quảng cáo một đằng, thực tế một nẻo. Những khoảng tối về thông tin này không chỉ làm mất thời gian, công sức, tiền bạc của người tìm kiếm, mà còn bào mòn niềm tin của họ vào nền tảng trực tuyến.

Sự thay đổi trong hành vi người dùng là tín hiệu rõ ràng nhất đòi hỏi thị trường phải thay đổi. Theo kết quả khảo sát người tìm kiếm BĐS do Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 7 năm nay, "có nhiều tin được xác thực" là tiêu chí quan trọng nhất khi người dùng quyết định lựa chọn nền tảng tìm kiếm nhà đất trực tuyến. Người mua nhà ngày nay không còn dễ dãi với thông tin mơ hồ, thiếu sự bảo chứng về độ tin cậy.

Ở chiều ngược lại, người bán chân chính và môi giới uy tín cũng chịu thiệt thòi không kém. Giữa “rừng” thông tin thật giả lẫn lộn, tin đăng chất lượng của họ dễ “chìm nghỉm” hoặc bị đánh đồng với tin ảo, tin rác. Sự thiếu minh bạch tạo ra rào cản ngăn chặn giao dịch tiềm năng và ảnh hưởng thị trường.

Tin xác thực - bước tiến vì thị trường minh bạch, bền vững

Thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người dùng, với vị thế là nền tảng công nghệ BĐS hàng đầu Việt Nam, Batdongsan.com.vn không ngừng đầu tư nguồn lực cả về con người và công nghệ để xây dựng quy trình kiểm duyệt, xác thực tin đăng. Tính năng “Tin xác thực” là kết quả của quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và dữ liệu lớn (big data) của nền tảng.

“Tin xác thực” được hiển thị nổi bật trên trang tìm kiếm nhà đất của Batdongsan.com.vn.

Để tin đăng được gắn nhãn "Xác thực", Batdongsan.com.vn yêu cầu người đăng tin (chủ nhà hoặc môi giới) cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Cụ thể, đối với nhà đất bán, người đăng tin cung cấp ảnh chụp sổ đỏ/sổ hồng/hợp đồng mua bán, ảnh hoặc video ghi lại đặc điểm của BĐS kèm định vị, thời gian.

Còn với nhà đất cho thuê, tiêu chí xác thực tập trung vào việc đảm bảo hình ảnh và đặc điểm BĐS mô tả trong tin đăng là thực tế. Sở hữu dữ liệu lớn về lịch sử giá BĐS tại từng khu vực, dự án, Batdongsan.com.vn cũng kiểm duyệt để xác thực giá bán/giá thuê của tin đăng nằm trong khoảng giá của thị trường.

Chia sẻ về tính năng “Tin xác thực”, ông Nguyễn Đức Tiến Anh - Giám đốc Sản phẩm của Batdongsan.com.vn - khẳng định: “Mỗi tính năng tại Batdongsan.com.vnđều hướng đến mục tiêu chung là giúp người dùng tìm nhà dễ dàng. Khi nghiên cứu và phát triển ‘Tin xác thực’, chúng tôi đặt mục tiêu thiết lập tiêu chuẩn minh bạch cao hơn cho thị trường, giúp người tìm nhà an tâm và tự tin ra quyết định giao dịch”.

Đây là nỗ lực rất lớn, thể hiện quyết tâm của Batdongsan.com.vn trong việc giải quyết nhu cầu, tạo thêm giá trị cho người dùng. Sự ra đời và phát triển của “Tin xác thực” nằm trong chiến lược dài hạn của Batdongsan.com.vn nhằm nâng tầm thị trường BĐS Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong dẫn dắt thị trường, mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả bên tham gia.

Đối với người tìm kiếm BĐS, nhãn “Xác thực” như tấm khiên bảo vệ, giúp họ tiết kiệm thời gian sàng lọc, tránh rủi ro lừa đảo và an tâm hơn trong quá trình ra quyết định.

Đối với người bán và môi giới chuyên nghiệp, đây là cơ hội để gia tăng uy tín, nâng cao hiệu quả. Theo nền tảng, tin đăng đã xác thực được ưu tiên hiển thị, tăng gấp 3 lượt xem và gấp 1,5 khả năng chuyển đổi so với tin đăng thường.

Nhìn rộng ra, nỗ lực minh bạch hóa thông tin của Batdongsan.com.vn đang góp phần lành mạnh hóa thị trường BĐS Việt Nam. Khi thông tin minh bạch, thị trường vận hành hiệu quả hơn, niềm tin của cộng đồng vào lĩnh vực BĐS cũng được củng cố vững chắc. “Tin xác thực” không chỉ là tính năng công nghệ, mà trở thành cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường BĐS Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Để trải nghiệm công nghệ bất động sản hiện đại và nhiều tính năng hữu ích, độc giả có thể tải ứng dụng tại đây.