Giải pháp góp phần chống tin giả trên thị trường bất động sản

Nhằm hạn chế đến mức tối thiểu tin giả, tin ảo, Batdongsan.com.vn phát triển tính năng Tin đăng xác thực giúp người dùng tránh tin sai lệch và hỗ trợ người đăng tin nâng cao uy tín.

Vấn nạn tin giả, tin ảo trên các kênh đăng tin bất động sản không chỉ gây thiệt hại về thời gian, công sức, tiền bạc cho người tìm kiếm nhà đất, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tính minh bạch và niềm tin của thị trường.

Thách thức từ vấn nạn tin giả

Tin giả, tin ảo trên kênh đăng tin bất động sản gây ra nhiều hệ lụy bất cập với thị trường bất động sản (BĐS). Niềm tin của người tìm kiếm nhà đất bị giảm sút khi thường xuyên đối mặt với thông tin không chính xác, hình ảnh sai lệch, thậm chí là chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Điển hình là trường hợp của anh Đặng Đình Thắng (phường Gò Vấp, TP.HCM), dự định mua đất để xây nhà an cư sau nhiều năm ở thuê. Đầu năm nay, theo thông tin trên một trang rao vặt nhà đất, anh Thắng liên hệ với người đăng tin để hẹn đi xem lô đất thuộc phường Thạnh Lộc (quận 12 cũ). Tuy nhiên khi gặp mặt, sau một lúc tư vấn, cam kết đất đẹp, giá rẻ để thuyết phục khách đồng ý đặt cọc, người này lại đưa anh Thắng lên ôtô đi xem dự án ở Long An cũ, thay vì đất ở quận 12 như giới thiệu ban đầu.

“Sau lần đi xem đất vùng ven bất đắc dĩ ấy, mỗi khi lướt thấy tin đăng rao đất vị trí đẹp, giá tốt, tôi lại hoài nghi liệu có phải tin giả không. Thật khó để sàng lọc thông tin và an tâm khi tìm nhà đất qua mạng”, anh Thắng chia sẻ.

Không chỉ người tìm mua nhà đất mà người thuê cũng thường xuyên đối mặt với tin ảo. Trên các trang đăng tin, rao vặt hay hội nhóm mạng xã hội, không hiếm tin đăng cho thuê phòng với hình ảnh phòng ốc rộng rãi, sạch đẹp, giá hấp dẫn. Nhưng khi người có nhu cầu thuê đến xem trực tiếp thì phòng thực tế lại khác biệt hoàn toàn về diện tích, tình trạng nội thất, không gian.

Tin giả, tin ảo gây tổn thất về thời gian, công sức khi người tìm kiếm nhà đất phải sàng lọc thông tin, đến xem BĐS không đúng thực tế, gây nhiễu loạn và cản trở người mua tiếp cận thông tin chính xác. Nghiêm trọng hơn, người mua có nguy cơ mất tiền đặt cọc hoặc mua phải dự án “ma”, có vấn đề về pháp lý. Tin giả cũng là nguyên nhân dẫn đến sự đứt gãy niềm tin vào thị trường, khiến người dùng mất dần sự tin tưởng vào thông tin rao bán, cho thuê trên nền tảng đăng tin.

Tin đăng xác thực nâng cao tính minh bạch cho thị trường

Tin đăng xác thực là tin đăng đã trải qua quy trình kiểm tra và xác minh nghiêm ngặt bởi đội ngũ chuyên viên kiểm duyệt của Batdongsan.com.vn, đảm bảo tính chính xác, minh bạch của thông tin.

Tin đăng xác thực trên Batdongsan.com.vn giúp hạn chế tình trạng tin giả, tin ảo.

Đối với tin đăng bán, tiêu chí xác thực gồm yêu cầu người bán cung cấp bản chụp sổ đỏ/sổ hồng để xác minh quyền sở hữu và tình trạng pháp lý của bất động sản. Hình ảnh và mô tả trong tin đăng được đối chiếu với sổ đỏ/sổ hồng và video quay thực tế bất động sản, kèm định vị, thời gian nhằm đảm bảo thông tin đồng nhất, không sai lệch. Địa chỉ trên tin đăng phải trùng khớp thông tin trên giấy tờ pháp lý và tọa độ hình ảnh, video cung cấp. Cuối cùng, mức giá niêm yết được kiểm tra để nằm trong khoảng giá trung bình của thị trường khu vực, dựa trên dữ liệu khảo sát của Batdongsan.com.vn.

Đối với tin đăng cho thuê, tiêu chí xác thực tập trung vào việc đảm bảo hình ảnh và đặc điểm BĐS mô tả trong tin đăng là thực tế. Giá thuê cũng được xác thực nằm trong khoảng giá trung bình của thị trường.

Sau quá trình kiểm duyệt, nếu thông tin khớp nhau, tin đăng được dán nhãn "Xác thực" có thời hạn 45 ngày. Sau thời gian này, nếu BĐS vẫn chưa được giao dịch, người đăng có thể thao tác "Gia hạn xác thực" để đảm bảo thông tin luôn được cập nhật.

Đặc biệt, tin đăng xác thực vẫn chịu sự giám sát liên tục qua cơ chế giám sát và xử lý vi phạm chặt chẽ của Batdongsan.com.vn. Nếu tin đăng nào bị báo cáo vi phạm quy định, tin sai sự thật hoặc có dấu hiệu bất thường, bộ phận kiểm duyệt lập tức gỡ bỏ nhãn xác thực và tiến hành xác minh lại. Trong trường hợp người đăng không thể chứng thực được thông tin bị báo cáo, tin đăng đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Không chỉ là tính năng hỗ trợ người dùng, Tin đăng xác thực trên Batdongsan.com.vn còn là cam kết nỗ lực nâng cao chất lượng và sự minh bạch trên thị trường BĐS. Thông qua việc cung cấp giải pháp đáng tin cậy để xác minh thông tin, Batdongsan.com.vn tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng công nghệ BĐS hàng đầu tại Việt Nam, không ngừng kiến tạo giá trị và bảo vệ quyền lợi người dùng. Sự đầu tư nghiêm túc vào con người và công nghệ của Batdongsan.com.vn là nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng thị trường BĐS chuyên nghiệp, minh bạch và an toàn hơn cho các bên tham gia.

