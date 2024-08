Vaccine mới phế cầu 23 đặc biệt cần thiết cho người cao tuổi

Từ ngày 28/8, gần 200 Trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc triển khai tiêm vaccine phế cầu 23 cho trẻ em từ 2 tuổi và người lớn.

Vaccine phế cầu 23 tiêm cho trẻ em từ 2 tuổi và người lớn, đặc biệt hiệu quả đến 86% ở người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy giảm chức năng hô hấp như ho kéo dài, khàn tiếng, khó thở, thở mệt, viêm phế quản… do từng mắc Covid-19 và nhóm đối tượng nguy cơ cao (người trên 65 tuổi, người suy giảm miễn dịch như mắc bệnh HIV, ung thư, bất thường chức năng lách, cắt lách, bệnh hồng cầu hình liềm, suy thận mạn, hội chứng thận hư…).

Thêm cơ hội phòng các bệnh do phế cầu

Ngay trong bối cảnh nhiều dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, TP.HCM vừa công bố dịch sởi và toàn dân đang hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ em và người lớn, hệ thống tiêm chủng VNVC đã đưa về Việt Nam thêm một loại vaccine mới phòng phế cầu khuẩn, kịp thời giúp người dân thêm cơ hội phòng các bệnh do phế cầu hiệu quả, đặc biệt là người cao tuổi có bệnh nền.

Là một trong những khách hàng tiêm vaccine phế cầu 23 đầu tiên, bé Hà Lê Vân (6 tuổi) được mẹ Lê Khánh Linh (33 tuổi, TP.HCM) đưa đến VNVC Hoàng Văn Thụ từ sớm. “Tôi biết vaccine phế cầu 23 phòng được nhiều chủng phế cầu nguy hiểm nên đã đưa con đi tiêm để bảo vệ toàn diện, dù trước đó con đã được tiêm phế cầu 10 và phế cầu 13. Nghe các bác sĩ nói vaccine đã sử dụng ở nhiều nước nên tôi tin tưởng về độ an toàn và hiệu quả”, chị Linh chia sẻ.

Hãng dược phẩm MSD Việt Nam gồm Ông Phan Trọng Giáo - Giám đốc Y khoa; bà Nguyễn Thị Tứ - Giám đốc ngành hàng vaccine Công ty MSD Việt Nam, cùng các đại diện tham dự lễ ra mắt vaccine phế cầu 23 tại VNVC Hoàng Văn Thụ sáng 28/8.

Cùng vợ tiêm vaccine phòng phế cầu mới tại VNVC, ông Hoàng Gia Tộ (69 tuổi, quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ, do biết phế cầu có thể gây viêm phổi nặng nề ở người cao tuổi và có bệnh nền, 2 vợ chồng muốn tiêm sớm để được bảo vệ sớm.

“Tôi có bệnh nền cao huyết áp, còn vợ mắc đái tháo đường. Mỗi khi trở trời, vợ chồng tôi rất hay bị sốt, ho nhưng từ khi tiêm vaccine cúm và phế cầu 13, tôi thấy các triệu chứng giảm hẳn. Tôi rất mừng khi được tiêm thêm vaccine mới, hiệu quả cao, an toàn đối với người cao tuổi, người có bệnh lý nền”, ông Tộ nói.

Hạn chế tình trạng khan hiếm vaccine

Theo bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng, hệ thống tiêm chủng VNVC, trong gần 8 năm qua, VNVC đã cùng các hãng vaccine đưa về Việt Nam 10 loại vaccine mới, giúp hạn chế tối đa tình trạng khan hiếm vaccine, phòng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và người lớn.

“Với lợi thế là đối tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn dược phẩm MSD, VNVC đã đặt hàng từ rất sớm và nỗ lực cùng MSD đưa vaccine quan trọng này về phục vụ cho người dân. Hiện vaccine phế cầu 23 có đầy đủ tại gần 200 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc, được bảo quản an toàn trong hệ thống hàng trăm kho lạnh đạt chuẩn GSP chất lượng quốc tế và sẵn sàng triển khai tiêm ngay cho trẻ em từ 2 tuổi, người lớn, người cao tuổi có bệnh nền”, bà Thu Hà cho hay.

Ông Phan Trọng Giáo, Giám đốc Y khoa, Công ty MSD Việt Nam, cho biết theo số liệu thống kê, trong năm 2021, có gần 9,8 triệu người mắc các bệnh lý do phế cầu, nguy cơ tử vong lên đến 25% ngay cả khi được điều trị và sử dụng kháng sinh hợp lý. Theo WHO, trẻ em và người cao tuổi ở các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ước tính mỗi năm có một triệu trẻ tử vong do phế cầu.

“Vaccine phế cầu MSD vừa được cấp phép tại Việt Nam giúp tạo miễn dịch chủ động phòng ngừa viêm phổi và bệnh lý xâm lấn do phế cầu như viêm màng não, nhiễm trùng huyết do 23 tuýp huyết thanh phổ biến cho người có nguy cơ nhiễm bệnh từ 2 tuổi trở lên và không giới hạn độ tuổi ở người lớn. Với hơn 4 thập kỷ lưu hành, vaccine phế cầu này vẫn là 1 trong 3 loại vaccine được CDC Mỹ khuyến cáo sử dụng”, ông Giáo nói.

Vaccine phế cầu 23 tiêm cho trẻ em từ 2 tuổi và người lớn, người cao tuổi, người có bệnh nền.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC, cho biết, vi khuẩn phế cầu gây ra 2 dạng bệnh lý gồm bệnh lý phế cầu xâm lấn (viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi kèm nhiễm trùng huyết) và bệnh lý phế cầu không xâm lấn (viêm xoang, viêm tai giữa, viêm phổi,...).

WHO ước tính mỗi năm trên thế giới có 1,6 triệu người chết do bệnh phế cầu khuẩn, chủ yếu do viêm phổi, viêm màng não và nhiễm trùng huyết. Hơn 90% số ca tử vong do phế cầu xảy ra ở các nước đang phát triển.

“Việc tiêm bổ sung vaccine phế cầu 23 tạo cơ hội cho cơ thể tiếp cận lại các tuýp huyết thanh có trong vaccine phế cầu 10 và 13 đã tiêm trước đó, củng cố hiệu quả bảo vệ đồng thời phòng thêm các chủng phế cầu mới, nguy hiểm khác không có trong vaccine phế cầu 10 và 13, tăng cường khả năng chống lại các bệnh do phế cầu khuẩn xâm lấn hiệu quả hơn”, bác sĩ Chính nói.

Đến nay, đã có khoảng 100 tuýp huyết thanh phế cầu được phát hiện, trong đó 23 tuýp gây 80-90% bệnh phế cầu xâm lấn trên thế giới. Theo thống kê, chi phí điều trị trung bình cho mỗi bệnh nhân viêm phổi cộng đồng tại Việt Nam là 629 USD (tương đương 16 triệu đồng), thời gian nằm viện trung bình 10 ngày.