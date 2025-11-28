Va chạm với xe tải, hai ông cháu tử vong

Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy tại ngã 3 giao nhau với đường Lê Văn Tám (phường Pleiku, Gia Lai) đã khiến ông Đ. và cháu ngoại N. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 28/11, Công an phường Pleiku (Gia Lai) đang phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến hai ông cháu tử vong tại chỗ trên đường Lê Duẩn (phường Pleiku).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, anh L.T.S. (SN 1993, trú phường An Phú, Gia Lai) điều khiển xe tải biển số 81A-530.85 lưu thông trên đường Lê Duẩn, hướng từ vòng xoay Phù Đổng đi Bến xe Đức Long Gia Lai.

Khi đến trước ngã 3 giao nhau với đường Lê Văn Tám, xe tải của anh S. đã va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều phía trước do ông P.H.Đ. (SN 1955, trú phường Pleiku) điều khiển, chở theo cháu ngoại là bé gái T.N.B.N. (SN 2015, trú phường Hội Phú).

Vụ va chạm khiến ông Đ. và cháu N. tử vong tại chỗ. Được biết, thời điểm trên ông Đ. vừa đón cháu N. đi học về.