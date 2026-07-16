Ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ then chốt tại xã Thư Lâm, Phúc Thịnh

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ then chốt tại 2 xã thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” là Thư Lâm và Phúc Thịnh.

Sáng 16/7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu công bố Quyết định 3489/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, sẽ triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Đây là hai xã liền kề, cơ bản hội tụ tiêu chí tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa phát triển, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan, đô thị hóa nhanh theo hướng xanh - thông minh - bền vững, có định hướng phát triển phù hợp.

Đề án nêu rõ, sẽ thí điểm song song, đến thời điểm cơ bản hoàn thiện sẽ nghiên cứu, báo cáo đề xuất Trung ương xem xét, cho phép hợp nhất thành một xã theo thẩm quyền; với kỳ vọng, đến năm 2030, cơ bản xây dựng được một mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đảm bảo quy mô, điều kiện, đáp ứng nhu cầu, thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống. Cũng theo đề án, 124 xã, phường còn lại sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay từ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thịnh, Thư Lâm, đã vinh dự được lựa chọn là những xã đầu tiên của Thủ đô, cũng như của cả nước, triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng, việc lựa chọn 2 xã để triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” được đưa ra sau quá trình cân nhắc, tính toán rất kỹ lưỡng, có sự góp ý của nhiều chuyên gia, nhà khoa học...

Ông Trần Đức Thắng đề nghị toàn hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt là Đảng ủy, UBND thành phố và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển để tập trung triển khai đề án vào thực tiễn cuộc sống.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, ông Trần Đức Thắng yêu cầu, hai xã và các đơn vị có chức năng liên quan xây dựng ngay kế hoạch triển khai đề án với mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, đích đến của kế hoạch 5 năm và từng năm.

Trong đó, ngay trong năm 2026, phải xác định các chương trình, dự án thành phần, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành, xác định các nhiệm vụ ưu tiên, nhu cầu và phương án bố trí nguồn lực.

UBND thành phố, các sở, ngành hướng dẫn các xã, phường áp dụng tiêu chí phù hợp để triển khai tại địa phương.

Theo ông Trần Đức Thắng, đây là mô hình mới, nên cần có đánh giá kết quả thực hiện hằng kỳ, hằng năm để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh những nội dung tiêu chí chưa phù hợp.

Đại biểu dự hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố.

“Thực hiện thí điểm, đưa ra các mục tiêu, các tiêu chí, trong quá trình thực hiện có đánh giá, những gì chưa phù hợp thì kịp thời báo cáo, vừa thực hiện vừa hoàn thiện không cầu toàn. Đích đến không thay đổi nhưng quá trình thực hiện thì linh hoạt”, ông Trần Đức Thắng nêu rõ.

Ông Trần Đức Thắng cũng yêu cầu tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quản trị dựa trên nền tảng số và dữ liệu, có trách nhiệm giải trình, bảo đảm người dân tham gia thực chất vào các quá trình quyết định.

Cùng đó, đào tạo và đào tạo lại nhân lực, đặc biệt là cán bộ, công chức ở cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định thành công cho việc triển khai thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa.

Trong năm 2026, cần hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa các quy trình thủ tục, mọi phản hồi và mức độ hài lòng của người dân được xem là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá hiệu quả chính quyền địa phương.

“Đích đến của chúng ta là như vậy, làm sao để người dân có môi trường, cuộc sống tốt nhất”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy lưu ý các đơn vị liên quan cần ưu tiên tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ then chốt, hạ tầng thiết yếu, chuyển đổi số, môi trường tại Thư Lâm và Phúc Thịnh.

Đặc biệt, phải bảo đảm mọi người dân nơi đây được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ công và các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, văn hóa, việc làm, nhà ở, an sinh xã hội…