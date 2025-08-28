Ưu đãi hấp dẫn tại căn hộ nằm giữa lõi xanh đô thị sân bay Cần Thơ

Thiết kế thông minh, tiện ích toàn diện và chính sách thanh toán 15% đến khi nhận nhà đang mở ra cơ hội an cư bền vững cho các gia đình trẻ sở hữu căn hộ cao cấp Stella Icon.

Nằm ở lõi trung tâm khu đô thị Kita Airport City, dự án căn hộ cao cấp Stella Icon mang đến không gian sống xanh - thông minh cùng hệ thống tiện ích nội khu hoàn chỉnh.

Căn hộ mẫu thu hút khách tham quan

Đầu tháng 8 vừa qua, Kita Group đã chính thức ra mắt căn hộ mẫu Stella Icon tại trung tâm trải nghiệm khách hàng Kita Airport Lounge. Sự kiện thu hút đông đảo khách tham quan, trong đó có chị Lotta - một giáo viên người Philippines đang sinh sống tại Cần Thơ.

Trực tiếp trải nghiệm không gian, ngắm nhìn cách bố trí nội thất, chị cảm thấy thích thú: “Ngay khi bước vào, tôi cảm nhận được thiết kế vừa ấm cúng vừa sang trọng, đặc biệt phù hợp với những người tìm kiếm nơi ở thoải mái nhưng vẫn muốn thể hiện phong cách sống riêng”.

Thiết kế căn hộ mẫu Stella Icon tạo cảm giác ấm áp và sang trọng.

Các chi tiết bố trí trong căn hộ mẫu cho thấy định hướng thiết kế mà Stella Icon theo đuổi: Hiện đại, thông minh và tối ưu công năng. Không gian mở kết nối phòng khách - bếp - bàn ăn tạo sự gắn kết giữa các thành viên gia đình. Ban công dài, logia rộng cùng hệ cửa kính lớn giúp căn hộ đón trọn ánh sáng, gió trời, mở ra tầm nhìn hướng cồn Sơn, sông Hậu gần kề. Đây là những trải nghiệm mà khách tham quan có thể hình dung trước về tổ ấm tương lai khi dự án được hoàn thành.

Trên thực tế, Stella Icon đã hoàn tất phần móng và đang bước vào giai đoạn thi công phần thân tòa nhà. Tính đến giữa tháng 8, dự án đã hoàn tất thi công sàn tầng 3 và dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành bàn giao vào quý I/2027. Dự án cũng đã được Sở Xây dựng TP Cần Thơ xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cho toàn bộ 309 sản phẩm từ tháng 5. Điều đó càng củng cố thêm tính vững chắc của nền tảng pháp lý minh bạch.

Mô hình tổng thể tòa căn hộ cao cấp Stella Icon tại khu đô thị sân bay Kita Airport City.

Đáng chú ý, Kita Group công bố chính sách bán hàng linh hoạt trong đợt mở bán đầu tiên: Khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ đến khi nhận bàn giao, được hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 20 tháng. Khách hàng thanh toán nhanh có thể được chiết khấu lên đến 7%; mua sỉ hoặc là khách hàng thân thiết được giảm thêm 1%.

Bên cạnh đó, cư dân còn được miễn phí quản lý vận hành 24 tháng sau khi nhận nhà. Những ưu đãi này nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người mua, mở rộng cơ hội an cư cho nhiều gia đình trẻ.

Với quy mô 6.026 m2, Stella Icon gồm 18 tầng nổi và 1 tầng hầm, mật độ xây dựng chỉ 37,25%.

Tính đến giữa tháng 8, Stella Icon thi công xong sàn tầng 3 trong tổng số 18 tầng nổi.

Điểm nhấn của dự án là cấu trúc lõi sinh thái đứng, các mảng xanh được bố trí xen kẽ theo chiều cao tòa nhà kết hợp vật liệu thân thiện môi trường và các giải pháp tiết kiệm năng lượng như kính chống UV, hệ thống đèn LED, vật liệu cách nhiệt... Song song đó, công nghệ Face ID và ứng dụng quản lý thông minh cũng sẽ được tích hợp, mang đến trải nghiệm sống an toàn và tiện lợi cho những chủ sở hữu căn hộ trong tương lai.

“Ngôi sao” giữa lòng đô thị xanh

Từ hồ bơi, phòng gym, yoga, spa, khu vui chơi trẻ em, cafeteria tại tầng 4 đến dãy shophouse thương mại dưới chân tòa tháp, mọi tiện ích được thiết kế đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, thư giãn, kết nối của cộng đồng cư dân.

Bên cạnh đó, Stella Icon còn thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng đồng bộ của khu đô thị hơn 150 ha bao gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng. Nhờ vậy, cư dân có thể học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, vui chơi và tận hưởng thiên nhiên không cần di chuyển xa.

Stella Icon thừa hưởng hạ tầng mảng xanh đa dạng của đô thị sân bay Kita Airport City.

Đặc biệt, Kita Airport City được định hình như “lá phổi xanh” của khu vực với hệ thống 10.000 cây xanh hiện hữu cùng các công viên Zen phong cách Nhật bản, hồ nước, cây xanh trồng theo các dải phân cách, vườn hoa được đầu tư chăm sóc xanh tươi góp phần điều hòa không khí và kiến tạo môi trường sống trong lành, cân bằng sinh thái.

Được quy hoạch theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) - phát triển đô thị gắn liền giao thông công cộng, KITA Airport City hướng đến việc khuyến khích di chuyển xanh, giảm phát thải carbon. Định hướng này thể hiện sự đồng bộ với chiến lược của TP Cần Thơ trong vai trò “Thành phố Xanh quốc gia 2024”, nơi quy hoạch đô thị gắn liền với việc mở rộng không gian sinh thái và kiến tạo những công trình xanh bền vững.

Cây xanh rợp bóng mát trên dải phân cách đường Lạc Long Quân trong KITA Airport City

Với thiết kế tối ưu, tiện ích toàn diện và chính sách bán hàng linh hoạt, Stella Icon được kỳ vọng sẽ là lựa chọn phù hợp cho những gia đình trẻ đang tìm kiếm một tổ ấm tiện nghi, bền vững giữa lòng Tây Đô.