Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước dừa mỗi sáng?

Uống nước dừa buổi sáng khi bụng đói không chỉ bổ sung nước sau một đêm ngủ dài, mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho làn da, hệ tiêu hóa và cả cơ thể.

Với vị ngọt thanh dễ uống, nước dừa từ lâu được xem là một trong những thức uống tự nhiên lành mạnh, không chỉ giúp giải khát mà còn bổ sung điện giải, phục hồi cơ thể sau khi mất nước. Loại nước này có hàm lượng khoáng chất tự nhiên dồi dào được xem là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người vào mỗi sáng.

Nước dừa là thức uống tự nhiên được nhiều người ưa chuộng nhờ vị thanh mát và giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Freepik.

Lợi ích của việc uống nước dừa khi bụng đói

Nhiều người chỉ nghĩ đến việc uống nước dừa khi ở bãi biển hoặc sau khi tập thể dục. Tuy nhiên, nếu chuyển sang uống vào mỗi buổi sáng khi bụng rỗng, cơ thể sẽ hấp thụ dưỡng chất tốt hơn và nhanh thấy hiệu quả hơn.

Cấp nước và thải độc nhanh chóng

Theo Cleveland Clinic, cơ thể bị mất nước sau khi thức dậy. Nước dừa có thể được cơ thể hấp thụ nhanh chóng để bổ sung chất điện giải và giúp thận loại bỏ độc tố. Nước dừa chứa các chất điện giải tự nhiên như magiê, canxi và kali, giúp cấp nước hiệu quả ngay từ đầu ngày.

Khác với cà phê, nước tăng lực hay đồ uống thể thao, nước dừa hoàn toàn tự nhiên, không chứa đường bổ sung, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Giảm tình trạng phù nề

Nếu bạn thường thức dậy với khuôn mặt sưng, mí mắt phù hoặc bụng hơi trướng, nước dừa có thể giúp cải thiện. Nhờ chứa kali và enzyme sinh học, nước dừa giúp loại bỏ natri dư thừa và cân bằng lượng dịch trong cơ thể, từ đó giảm tích nước và giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm mỡ

Theo tạp chí Vogue Taiwan, uống khi bụng đói có thể kích hoạt quá trình trao đổi chất, cung cấp năng lượng, đồng thời có hàm lượng đường và calo thấp, rất thích hợp để uống trong quá trình giảm mỡ.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Một trong những lợi ích của việc uống nước dừa lúc bụng đói là giúp cân bằng hệ tiêu hóa. Nước dừa hoạt động như chất cấp ẩm bên trong, giúp bôi trơn đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ đào thải độc tố. Hàm lượng chất xơ cũng giúp việc đi vệ sinh trở nên dễ dàng hơn.

Làm đẹp và chăm sóc da

Nước dừa chứa chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp chống lão hóa sớm, giảm thâm nám và tình trạng da chảy xệ. Ngoài ra, vitamin C trong nước dừa còn kích thích sản sinh collagen, giúp da săn chắc và sáng hơn. Một lợi ích khác của nước dừa là khả năng cấp nước từ bên trong, giúp làn da giữ được độ ẩm suốt cả ngày.

Giúp tóc chắc khỏe hơn

Nước dừa chứa các khoáng chất như kẽm, sắt, kali giúp nuôi dưỡng tóc từ gốc, làm tóc chắc khỏe, bóng mượt và ít gãy rụng. Uống khi bụng đói giúp các dưỡng chất này được hấp thu nhanh hơn, đồng thời cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích mọc tóc và giữ ẩm cho tóc từ bên trong.

Uống nước dừa vào buổi sáng tốt cho sức khỏe nhưng lại không có lợi cho một số người. Ảnh: Shutterstock.

Lưu ý khi uống nước dừa buổi sáng

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nước dừa không phải là "thần dược" có thể dùng tùy ý. Việc uống không đúng cách, đặc biệt là vào buổi sáng khi bụng còn rỗng, có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn.

Không nên uống quá nhiều

Theo WebMD, nước dừa chứa hàm lượng kali khá cao, nếu tiêu thụ vượt mức, trên 1-2 ly/ngày (240-480 ml), có thể dẫn đến mất cân bằng điện giải, thậm chí gây ảnh hưởng đến tim mạch và chức năng thận ở một số người nhạy cảm. Việc uống điều độ sẽ giúp cơ thể hấp thu lợi ích mà không gặp rủi ro.

Không nên thay thế hoàn toàn nước lọc

Dù giàu khoáng chất, nước dừa vẫn chứa đường tự nhiên và lượng calo nhất định. Nếu lạm dụng thay nước lọc, cơ thể có thể hấp thụ dư năng lượng không cần thiết, đặc biệt với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Nhóm người cần chú ý

Những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc dễ bị lạnh bụng cần đặc biệt thận trọng khi uống nước dừa lúc đói. Do tính mát tự nhiên, nước dừa có thể khiến một số người cảm thấy đầy hơi, khó chịu hoặc đi vệ sinh nếu uống ngay khi vừa thức dậy. Trong trường hợp này, nên uống sau bữa ăn nhẹ hoặc giảm lượng uống.

Những người có bệnh lý nền như suy thận, huyết áp thấp hoặc đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi duy trì thói quen uống nước dừa mỗi sáng. Nguyên nhân là lượng kali cao trong nước dừa có thể ảnh hưởng đến cân bằng điện giải và huyết áp, làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh nếu không kiểm soát phù hợp.